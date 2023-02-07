Онищенко сообщил, что ВСУ сбрасывают химвещества на российских военных при помощи дронов

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Геннадий Григорьевич, вот ночью пришла информация от Дениса Пушилина, что на Угледарском и Артемовском направлениях на позиции наших войск с беспилотников сбрасывали химические отравляющие вещества. Это вызывало кашель, общее недомогание, слезы…

- Мы где-то месяц назад комментировали подобную ситуацию. Тогда на территории Донецкой народной республики у военнослужащих, находящихся на боевых порядках, тоже были замечены точно такие симптомы, о которых вы говорите.

- Я к вам, - и как к Герою Труда ДНР, и как к человеку, возглавляющему Землячество донбассовцев в Москве, и как к ученому, который принимал участие в международных симпозиумах по этой теме – по борьбе с химическим оружием. Как бы вы все это прокомментировали?

- Ну, во-первых, на Украине нет химического оружия – это точно.

- Как?

- Точнее, не должно было быть.

Все его запасы, которые хранились там еще во времена Советского Союза, были ликвидированы.

- Откуда же тогда они теперь взялись?

- Это - явно поставки хозяев злобного и враждебного киевского режима.

Хотя, применение химического оружия во время боевых действий – прямое нарушение известной Конвенции ОЗХО

СПРАВКА «КП»

ОЗХО - Международная организация, созданная при поддержке ООН 29 апреля 1997 года - после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия, открытой к подписанию в январе 1993 года. В 2013-м ОЗХО награждена Нобелевской премией мира.

- Ну, а под хозяевами киевского режима вы подразумеваете…

- …Соединённые Штаты.Потому что без их указания на Украине ничего не делается.

Поэтому, можно фиксировать факт, что США, вопреки конвенции по запрещению химического оружия, под которой они подписались и членами которой являются, нарушают все мыслимые договоренности.

Как раз боевые рецептуры – это произведение именно американской военщины - наряду с натовскими странами.

И сегодня, мне кажется, нашему МИДу надо заявить о том, что в реальности один из видов оружия массового поражения поставляется на Украину и применяется во время боевых действий.

- То есть, давайте все же конкретизируем - это оружие могли из Штатов или из Европы доставить?

- Штаты и Европа – в данном случае одно и то же.

Если мы 40 тысяч тонн запасов этого оружия уничтожили, то американцы из своих более чем 300 тысяч тонн не ликвидировали даже половину, хотя мы брали совместное обязательство. Мы выполнили его точно в те сроки, в которые обещали, хотя у нас химоружия было гораздо меньше, а американцы под предлогом, что у них нет денег, спустили это на тормозах.

И сегодня применение химического оружия – это НАТО, а НАТО – это и марионеточные правительства Франции, Великобритании. Германии…

Правда, немцы особенно стараются, они, видимо, хотят войти в историю, как достойные продолжатели дела товарища Гитлера, который тоже применял химическое оружие…

- Вот не надо его товарищем называть… А вот какие-то средства защиты могут быть от этого?

- Смотря - какое оружие.

Есть же разные виды.

Но антидоты (лекарственные средства, прекращающие или ослабляющие действия яда или отравляющих веществ на организм. - А.Г.), которые обычно вводятся в организм заранее, в случае возникновения опасности применения такого оружия.

Есть же и противогазы, изолирующие костюмы, которые позволяют воинам вести боевые действия на территории, где применено это оружие.

- Будем надеяться, что у нас имеются эти средства защиты.

- Ну, они у нас были всегда. Другое дело, насколько их хватает и, самое главное, какое оружие применено – вот о чем идет речь.

И ещё не надо забывать, что Донецк и Артемовск – очень густонаселенные районы, и от применения этого оружия со стороны ВСУ, прежде всего, страдает незащищенное в этом плане мирное население -,дети, старики, женщины…

- Спасибо за интервью.