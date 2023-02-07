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Политика7 февраля 2023 8:28

Росгвардейцы изъяли в зоне СВО испанские гранатометы

Об обнаружении оружия и боеприпасов производства ряда стран НАТО в росгвардейцам сообщили жители Луганской Народной Республики
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО

Росгвардейцы в зоне специальной военной операции (СВО) на территории Луганской Народной Республики изъяли более 4 тысяч единиц оружия и боеприпасов, в том числе иностранного производства, а также порядка 11 тысяч патронов.

«Среди изъятого оружия - противотанковые ракеты, снаряды к реактивным системам залпового огня, артиллерийские снаряды и мины, ручные гранаты различного типа, гранатометы иностранного производства ANTITANK C90-RB (M3) (Испания) и NLAW (США), патроны к различному стрелковому оружию и около 40 кг взрывчатых веществ», - перечислили в Росгвардии.

Примечательно, что об обнаружении оружия и боеприпасов производства ряда стран НАТО в росгвардейцам сообщили жители Луганской Народной Республики. Они указали на схроны противника в лесистой местности, заброшенных постройках и на оставленных позициях.

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