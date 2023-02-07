На Украине похвастались сожжением 11 миллионов книг на русском языке

Кроме книг на русском языке, были уничтожены и украиноязычные издания советской эпохи, которые несут "кремлевские нарративы" и идеологически вредны для украинцев, потому что рассказывают об общем прошлом, общей истории, Советском Союзе и т.д. Фото: Shutterstock

Украина одержала решительную и безоговорочную перемогу. Ее противник не мог сопротивляться, будучи лишен каких-либо возможностей к тому. Об успехе в своем Телеграм-канале отчиталась заместитель главы комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Евгении Кравчук.

- С 24 февраля (по всей видимости, 2022 года – прим. авт.) поступила рекомендация от Министерства культуры и науки относительно уничтожения определенных книг. По состоянию на ноябрь 2022 года в публичных библиотеках списано и уничтожено около 19 миллионов экземпляров книг, из которых около 11 миллионов на русском языке, - сообщала парламентарий.

Кроме книг на русском языке, были уничтожены и украиноязычные издания советской эпохи, которые несут "кремлевские нарративы" и идеологически вредны для украинцев, потому что рассказывают об общем прошлом, общей истории, Советском Союзе и т.д. С учетом поступившей от пани Кравчук информации, ее Комитет в Верховной раде пора переименовывать – гуманитарный брать в кавычки, и информационную политику переименовать в дезинформационную.

Теперь пани Кравчук озабочена другой проблемой – необходимо обновлять фонды библиотек и закупать книги, написанные на "украинской мове". Можно подумать, что кто-то действительно будет это делать. Не врала бы хотя бы себе самой. На Украине уже нет денег не только на выплаты пенсий, но и на обещанное содержание военных на линии фронта. Да и с писателями как-то неожиданно обнаружился дефицит.

Украина не просто идет по стопам нацистской Германии, она ее уже переплюнула. Двести лет назад Генрих Гейне выдал настоящее пророчество: "Где сжигают книги, там, в конце концов, сожгут и людей". Через сто с небольшим лет гитлеровцы перевели этот теоретический постулат в стадию практической реализации, а украинцы почти 9 лет назад начали сразу со второго, с сожжения людей в Одессе. Но и про книги, как мы видим, не забыли...

Кстати, даже нацисты действовали с книгами менее масштабно, чем их сегодняшние последователи на Украине. 10 мая 1933-го, когда студенты из нацистского объединения устроили акт публичного сжигания книг, они уничтожили в пламени костров порядка 25 тысяч томов, авторами которых, помимо европейских гуманистов и немецких писателей и философов, были и советские (вместе с российскими) авторы. Да, потом это не носило уже такого публичного характера, и количество уничтоженных томов исчислялись уже не десятками, а сотнями тысяч, если не миллионами. Но отчитываться о таких результатах публично, да еще и с гордостью – до такого даже немецкие нацисты не додумались.

Причем, заметим, что это данные на начало ноября прошлого года, и за три месяца, прошедшие с того момента, количество уничтоженных книг стало еще больше, ведь работа не прекращалась. И потому можно с уверенностью предположить, что Украина смогла уничтожить, как минимум, четверть или даже треть своего библиотечного фонда.

Кстати, в Советском Союзе даже во время Великой Отечественной и после нее не уничтожались книги на немецком языке. Более того, именно в то время немецкий был гораздо популярнее для изучения в школах и институтах, чем тот же английский. Никому и в голову не могло прийти сжечь или уничтожить книгу, кроме пресловутой "Майн Кампф" Гитлера, которая была официально запрещена.