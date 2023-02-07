Япония и Корея готовятся к войне: американцы готовы разжечь крупный конфликт в Азии

США обкладывают Китай военными базами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Появляются все новые доказательства того, что конфликт на Украине - лишь эпизод в глобальной борьбе США со своими открыто объявленными врагами - Россией и Китаем. Война за Тайвань может вспыхнуть раньше, чем предсказывают эксперты. Потому что американцы активно к ней готовятся.

По сообщениям западных СМИ, Вашингтон и Токио обсудят размещение нового оружия, включая ракеты средней дальности, крылатые ракеты «Томагавк» и находящиеся еще только на подходе у американцев гиперзвуковые ракеты большой дальности, на японских островах недалеко от Тайваня под предлогом его «обороны». Издание Global Times, официоз Пекина, резонно пишет, что этот план подтверждает подготовку США военного вмешательства, чтобы сорвать процесс мирного воссоединения острова с материком. И добавляет, что новые американские ракеты в Японии будут представлять угрозу не только для Китая, но и для Северной Кореи и России.

Китайское издание предупреждает, что если новое американское оружие появится на японских островах, расположенных вблизи Тайваня, то оно будет уничтожено Народно-освободительной армией Китая. Северокорейский лидер Ким Чен Ын настроен еще решительнее: он уже приказал своим военным подготовиться к войне, в том числе с использованием «самой подавляющей ядерной силы», и расширить боевые учения. Это - в ответ на участившиеся военные маневры США и Южной Кореи, угрожающие Пхеньяну.

Сюда же надо добавить и то, что на днях США объявили о значительном расширении своего военного сотрудничества с Филиппинами, в рамках которого на филиппинской территории будет создано 9 американских баз. И если посмотреть на карту, то все они будут откровенно тесниться вокруг Тайваня. Так что их предназначение очевидно.

Какие выводы? Да тоже очевидные. Тайвань ой как далеко от Украины, которая объявлена лидером Запада полем «решающей схватки» с Россией. Казалось бы, все силы - туда. Но американцы, мобилизуя союзников на помощь Киеву по формуле «столько, сколько потребуется», самые мощные и современные свои вооружения намерены разместить на другой стороне планеты. Там, заметьте, где Россия никаких прямых угроз для них не создает. Но там - главный на ближайшую перспективу противник, а то и враг Вашингтона - Пекин. К схватке с ним и готовятся. Ну и Северную Корею, как союзника Китая с ядерным статусом, тоже по этой причине военными учениями прессуют.

Наивный вопрос: а японцам и южнокорейцам это надо? Почему они безропотно подписываются под американские антикитайские приготовления? А может, их не осуждать за это надо, а посочувствовать. Ведь после Второй мировой так сложилось: Япония оккупирована США, Южная Корея, на территории которой сейчас около 30 тысяч американских солдат, по сути тоже. Американцы - гаранты их безопасности. А гарантии, это когда тебе угрожают. Понятное дело кто - Китай и Россия. Поэтому возгонка напряженности в регионе автоматически поднимает для Японии и Сеула ценность военного «зонтика» США. Ничто так не привязывает младших партнеров к старшему, как поддерживаемый у них страх и обещание защиты. Ну что-то вроде международного «крышевания»…

Кстати, военно-политическая драма под названием «китайский шарик над Америкой» весьма способствовала нагнетанию напряжённости в отношениях Вашингтона и Пекина. Даже госсекретарь США от визита в Китай отказался. Значит, угроза американо-китайской конфронтации резко повысилась. Можно, конечно, поехидствовать, что она буквально «раздута» из воздуха при помощи этой истории с шариком. Но зато кто сейчас из младших партнеров заикнется, что с миролюбивым Китаем лучше дружить, а не воевать.

Ну и совершенно очевидная вещь: где Украина с Тайванем, а где Америка? Далековато будет. Если дело дойдет до худшего, американцы за свои ценности будут воевать далеко от своего дома. К тому же руками, главным образом, младших союзников. Зато силы главных врагов будут скованны далеко-далеко от «храма на холме» и полыхать будет в чужих домах.

И для нас очень значима готовность японцев предоставить свои острова для нового американского оружия. Как уже не раз заметили: согласись мы, ради мира с соседом, на передачу части Курильской гряды Токио, то на другой день там были бы военные базы США. Так что хорошо, что, учитывая американо-японские политические повадки, мы внесли в нашу конституцию соответствующие поправки и окончательно закрыли этот вопрос.

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