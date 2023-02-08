Страшная тайна особняка Александра Пороховщикова: «Этот дом сводил с ума и убивал артиста»

Дом в центре Москвы построил прадед артиста - архитектор и меценат. Фото: Александр РОГОЗА

Гуляющие по Арбату туристы и москвичи нет-нет да и завернут сюда, в Староконюшенный переулок. Красивый старинный особняк в русском стиле - из толстых бревен, с резными желтыми наличниками - видно издалека. Достопримечательность!

Две женщины снимают здание на телефон и буквально спотыкаются на табличке: «Памятник архитектуры... Дом А. Пороховщикова».

- Это которого Пороховщикова? Того самого?! - переглядываются, лезут в мобильники и жадно прокручивают статьи из 2012 года. - Боже ж ты мой! Прямо здесь все это и было.

Десять с лишним лет назад историю, которая завертелась вокруг этого дома, обсуждала вся страна. Здесь много лет жил со своей молодой женой знаменитый актер Александр Пороховщиков, звезда «Своего среди чужих...» и «Ворошиловского стрелка». И вдруг две смерти. В марте 2012-го внезапно покончила с собой Ирина Пороховщикова. А затем скончался в больнице и сам артист.

- Перед смертью Ирина говорила, что дом проклятый, - утверждала потом домработница Пороховщиковых.

Александр и Ирина Пороховщиковы умерли с разницей в один месяц. Фото: Архив «Экспресс газеты»

VIP-заброшка

31 января Александру Шалвовичу Пороховщикову исполнилось бы 84 года. Особняк на Арбате когда-то принадлежал прадеду артиста Александру Александровичу - архитектору, предпринимателю, меценату. Дом построили по его проекту в 1871-м, вывозили (в разборном виде) как образец русского зодчества на Всемирную выставку в Париж, затем вернули в Москву. Какое-то время в нем жили сами Пороховщиковы. Затем особняк, если верить семейной легенде, был проигран предком в карты. До революции в этих стенах были магазин швейных машин, библиотека, женская воскресная школа. После революции особняк был экспроприирован, здесь размещались различные официальные организации вроде совета ветеранов.

В середине 1990-х актер Пороховщиков попросил тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова позволить ему переехать жить в семейное гнездо (см. «Казус с наследством»).

Сейчас официальный статус здания - объект культурного наследия федерального значения. Но в те самые 90-е оно представляло собой весьма жалкое зрелище.

«Памятник архитектуры... Дом А. Пороховщикова». Фото: Александр РОГОЗА

- Это была натуральная заброшка. Раздолбанный деревянный дом с дырками вместо окон. Бомжи внутри ночевали, - рассказала «КП» пожилая жительница одного из соседних домов. - Это потом уж Александр Шалвович за него взялся, начал восстанавливать.

«Лолита» и призрак девочки

Близкие Пороховщикова рассказывают, что в восстановление дома прадеда актер вбухивал все свои актерские гонорары и сбережения. Сначала здание подлатали снаружи. Затем частями начали приводить в порядок изнутри. Когда были готовы спальня и кабинет на втором этаже, в дом завезли мебель, и Александр с молодой женой Ириной переехали сюда навсегда.

Ирина - отдельная страница в жизни актера Пороховщикова. 23 года разницы. В многочисленных интервью пара шокировала журналистов: они познакомились, когда Ире было всего 13 лет. Мол, школьницей она подрабатывала в Театре имени Пушкина, где служил Александр Шалвович, помогала костюмеру, ну и... Впрочем, и родня Пороховщикова, и администрация театра эту «набоковщину» опровергали. Даже документ официальный показывали: на самом деле Ирина устроилась в театр, когда ей было 19. Но то, что девушка была на 23 года моложе своего избранника, - факт.

Адвокат Сергей Жорин в последние годы жизни Александра Пороховщикова дружил с актером и представлял его интересы в судах.

- Когда я первый раз пришел в этот дом, у меня возникло давящее ощущение, - рассказывает адвокат. - То ли потолки низкие, то ли в доме... неопрятно, что ли. Часть помещений на первом этаже они уже успели отремонтировать, часть находилась в ремонте. Старая лестница. Скрипучий паркет. Гнетущая атмосфера. Я не хотел туда приходить! Известно, что обе работавшие у Пороховщиковых домработницы жаловались хозяевам, что в особняке порой творится какая-то чертовщина. Уверяли, что несколько раз видели призрак девочки лет десяти. Актер лишь загадочно пожимал плечами: ну да, может быть, а что тут такого...

После смерти актера дом пришел в запустение. Фото: Канал «Россия 1»

Клон покойной матери

В те годы, к слову, Александр Пороховщиков рассказывал, что планирует клонировать... свою покойную маму, к которой был сильно привязан.

- Она все время рядом. А вечером - вот многие могут подумать, что у меня крыша поехала, я закрываю глаза, и в сиянии она просто находится. Я с ней разговариваю, советуюсь, - заявил однажды актер во время телеинтервью.

Тогда многие всерьез решили, что на фоне тоски по умершей больше десяти лет назад маме Пороховщиков начинает сходить с ума.

Один из знакомых актера рассказал «КП»:

- Мне кажется, Саша понимал, что с этим домом что-то не так, что он и с ума может свести, и убить. Но дом стал его идеей фикс. Он мечтал, чтобы в особняке прадеда поселились все-все-все Пороховщиковы. Ирина закатывала ему скандалы: зачем тратить на этот дом столько денег? Но Саша был неумолим.

Ремонт пожирал огромные суммы. В какой-то момент, чтобы свести концы с концами, актер начал сдавать часть дома под некий закрытый клуб (позже выяснилось, что там устраивали секс-свидания для состоятельных господ). Сдавать дом в субаренду не имел права. Но нужны были деньги на дом.

На восстановление фамильного особняка Александр Шалвович тратил все свои гонорары. Фото: Канал «Россия 1»

«Говорил о нечистой силе»

Сам Пороховщиков часто пересказывал знакомым различные истории про семейное гнездо.

- Полагаю, часть из них могла быть вымыслом, - продолжает Сергей Жорин. - Например, Александр Шалвович говорил: якобы в подвале этого дома в сталинские времена энкавэдэшники расстреливали людей. И что потом там был морг. Я пытался найти подтверждение этим словам - не нашел. Много было рассказов и о нечистой силе - от самого актера, от Ирины. Сам я ничего такого не видел, но всегда чувствовал в особняке гнетущую атмосферу.

В начале 2012 года началось что-то совсем уж странное. В январе Ирина заявила журналистам, что Пороховщиков пропал. На следующий день выяснилось, что актер сбежал на дачу. До этого многие видели повреждения на лице Александра Шалвовича - оказалось, что жена во время ссоры метнула в него утюг!

6 марта стало известно, что актер доставлен в больницу с инсультом. Началось осложнение на фоне многолетнего сахарного диабета, развилась гангрена. Врачи ампутировали ступню.

10 марта оставшаяся одна в доме Ирина начала обзванивать знакомых: рыдала, кричала в трубку: «Саша не доживет до утра!» Это было похоже на приступ паники. Ночью позвонила подруге и попросила забрать собаку: «Если со мной что-то случится». Когда друзья (а также вызванные ими полиция и скорая помощь) примчались к особняку на Арбате, было уже поздно. Тело Ирины нашли на втором этаже. Рядом записка: «Жить без Саши не могу и не буду». Но артист-то был жив!

После этого домработница призналась, что это была не единственная попытка Ирины наложить на себя руки. Первая была вскоре после переезда в дом на Арбате.

От Пороховщикова смерть жены скрывали. Но с больничной койки он действительно так больше и не встал.

Актер скончался через месяц - 15 апреля 2012 года.

А ЧТО СЕЙЧАС?

Казус с наследством

После смерти актера и его супруги на наследство слетелись многочисленные родственники. У Ирины была квартира, у Александра - трешка на проспекте Мира. Плюс дача на Рублевке. Считалось, что семейный особняк станет главным «трофеем» битвы в судах.

- Борьба за наследство официально еще не началась, а родственники с хозяйским видом бродили вокруг особняка, примеривались, за сколько его можно продать, - вспоминает Сергей Жорин и объясняет: - Про дом Пороховщикова говорили, что он был взят в 1995 году у Москвы в аренду. Но это не так. Не в аренду. Была некая некоммерческая организация, которая принадлежала Александру Шалвовичу и его супруге. У этой организации был договор с Департаментом имущества о безвозмездном пользовании. То есть актер ничего не платил, но брал обязательство восстанавливать особняк за собственные деньги и закрывать счета по «коммуналке». А потому в наследственную массу дом не мог быть включен.

Так что дом Пороховщикова по-прежнему принадлежит Москве. Сейчас он законсервирован. Внутри уже несколько лет никто не бывает. На двери, затянутой полосатой лентой (чтобы туристы не ломились), висит наклейка: «Объект охраняет ЧОП такой-то». Что делать с особняком дальше, пока не решили. Только экскурсии сюда иногда водят - поглядеть на «проклятый дом».

- То, что нужны гигантские вложения, чтобы завершить восстановление особняка, это факт, - продолжает Сергей Жорин. - Конечно, лично я бы хотел, чтобы там сделали музей Александра Пороховщикова или семьи Пороховщиковых. (Род известен не только меценатом, построившим дом, но и его сыном, изобретателем, и внуком - Патриархом всея Руси Алексием I и, конечно, правнуком - актером. -

Авт.). Но, скорее всего, там в итоге сделают либо какое-нибудь питейное заведение, либо офис. На мой взгляд, вероятность того, что там будет музей, крайне низка.

МНЕНИЕ ЭКСТРАСЕНСА

Тут сердце ходуном ходит

Ушла ли «нечисть» старинного особняка? Мы решили проверить это с помощью экстрасенса. Договариваясь о встрече с тарологом и шаманкой Валентиной Пьянковой, для чистоты эксперимента называем ей адрес на соседней улице. А потом приводим к дому Пороховщиковых.

У спуска в подвал на заднем дворе, где нет ветра, Валентина, закрыв глаза, начинает тасовать свои карты. И вдруг одна из них будто выскакивает из колоды и улетает на нижнюю ступеньку. Шаманка поднимает ее и показывает:

Экстрасенс Валентина Пьянкова. Фото: Александр РОГОЗА

- Это карта смерти... В этом подвале что-то нехорошее было. Здесь людей либо пытали, либо убивали.

Пьянкова дальше вытягивает карты тройками, объясняя их значение:

- Здесь вершили правосудие. Но здесь была и любовь. Карты показывают, что мужчина и женщина шли вместе, очень любили друг друга. Но сам дом разрушающий. Как звали хозяина? Александр? Да, вот и он сам. Но перед ним был еще один мужчина, между ними много лет, но они были связаны духовно. Возможно, здесь даже реинкарнация была. (Намек на знаменитого предка? - Авт.) А вот карта дьявола. Здесь все с духами связано. И эти духи овладели девушкой...

В конце концов выпадает карта молодой женщины с петлей на шее.

- Вы сами все видите, - разводит руками шаманка.

По версии Валентины Пьянковой, изначально с домом было все хорошо. Но его «убило» то, что много лет назад творилось в подвальной части дома.

- Нехороший дом. У меня тут сердце ходуном ходит. Здесь не стоит долго находиться. Карты говорят, что в подвале «дьявольский портал» - это его энергетика все отравляет. Жить в таком месте нельзя.

ДЕНЕЖКИ

Рыночная цена - около 250 млн рублей

В открытых источниках указано, что площадь двухэтажного (да еще и с подвалом) дома - 715 квадратных метров. Земли при нем, собственно, почти и нет. Если не считать буквально нескольких квадратных метров за забором, прикрывающим балкон. Сколько может стоить старинный особняк на одной из самых дорогих улиц Москвы?

- Текущая рыночная цена объекта - около 250 млн рублей, - сообщил «КП» член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев.

- Если в доме происходит что-то ужасное вроде самоубийства хозяйки, это как-то влияет на стоимость недвижимости?

- Обычно нет. Все очень быстро забывается. Темп жизни в Москве такой, что через 4 - 5 лет мало кто что помнит. Старики уходят, консьержки меняются.

5 лучших фильмов Александра Пороховщикова

«Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974)

«Звезда пленительного счастья» (1975)

«Капитан Немо» (1975)

«С любимыми не расставайтесь» (1979)

«Ворошиловский стрелок» (1999)