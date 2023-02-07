Кольцевая линия метро, реновация и новый "Москвич": о чем говорили Путин и Собянин

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин встретился в Кремле со столичным мэром Сергеем Собяниным. Редкий случай: президент не назвал ни одного слабого места региона. Наоборот, похвалил за «мощное развитие». Ну а градоначальник рассказал о ходе реновации, строительстве метро, обновлении поликлиник. Но обо всем по порядку:

ТРАНСПОРТ

Большую кольцевую линию метро вот-вот готовы открыть по всей длине.

- Сейчас мы ее полностью закончили и в ближайшие дни хотим открыть. Это крупнейшая магистраль в мире среди всех кольцевых линий метро, - заметил Собянин, позвав главу страны на торжественный пуск поездов.

Еще почти готовы два новых Московских центральных диаметров — МЦД-3 (от Зеленограда до Раменского) и МЦД-4 (от Апрелевки до Железнодорожного, плюс почти через все вокзалы города). Начать движение планируется уже в этом году.

- Один из таких проектов реализуется сегодня в Лондоне, он реализуется лет двадцать, считается крупнейшим в Европе инфраструктурным проектом. Мы реализовали схожих два, и еще два запустим в этом году, - добавил мэр Москвы.

До декабря планируется закончить Южную хорду и вторую очередь московского скоростного диаметра, соединяющего платку до Питера с магистралью до Казани.

- Мощное развитие Москвы, мощное, - похвалил Путин.

РЕНОВАЦИЯ

- Уже переселили 100 тысяч жителей – целый город. Но это только начало этой огромной программы, в ближайшие три года мы переселим еще 200 тысяч. В конечном счете у нас задача – переселить около миллиона жителей, - рассказал о ходе реновации градоначальник.

Плюс растет и обычное строительство. Пять лет назад в год возводили около 3 млн. квадратов жилья, а сейчас почти в два раза больше.

ПОЛИКЛИНИКИ

Мэр рассказал, что в столице много поликлиник, построенных в 50-60-х годах. Есть даже такие, которые возвели сразу после войны. Многие из них порядком обветшали. Поэтому город начал целую программу обновления зданий.

- Мы весь этот ветхий поликлинический фонд реконструируем. По сути дела, остается один остов, все остальное новое, и на этом месте создаются новые поликлиники, - сказал Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Фото: Михаил Климентьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Практически реновация, по сути, глубокая, - заметил президент.

К концу 2023-го в Москве будет обновлено 200 поликлиник из 400.

- Всеми остальными зданиями мы тоже занимаемся, обеспечиваем хорошим, добротным оборудованием, приводим к стандартам, - заверил градоначальник.

Сергей Семенович рассказал, что в Москве создана одна из самых крупных баз данных в мире со сведениями о здоровье людей. Она помогает искусственному интеллекту учиться ставить диагнозы.

- 9 миллионов диагнозов поставлено с учетом искусственного интеллекта, - уточнил мэр.

- Надо тиражировать, - поддержал Путин, имея в виду, что такая помощь врачам нужна по всей стране.

ЦИФРОВАЯ ДЕМОКРАТИЯ

- Была очень серьезная проблема по управлению жилищным фондом, домами, потому что практически собрание в доме провести невозможно, принять решения невозможно – значит, управляющая компания что хочет, то и творит, - напомнил Собянин.

Он рассказал, что из положения найден выход. В столице создана система «электронного дома». С ее помощью, голосуя со смартфона, жители могут принять все необходимые решения. При этом, каждый голос подтвержден цифровым паспортом.

- Не нужно всем прибегать в подъезд и голосовать руками, - пояснил Сергей Семенович.

- Цифровая демократия, - согласился глава страны.

КАМЕРЫ

Собянин заметил, что когда в городе создавалась система уличного наблюдения, было много «всяких инсинуаций» о государственной слежке. Но на практике камеры помогают ловить настоящих преступников.

- В городе было задержано 7713 человек, находящихся в федеральном розыске, это чистой воды уголовники, которых раньше не могли найти, - рассказал Собянин.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Когда в Москве закрывались советские индустриальные гиганты — типа ЗИЛа -, многие кричали, что город останется без промышленности. Но практика показала, что это не так.

За пять лет объем обрабатывающей промышленности вырос на 40%.

- А с учетом ввода новых мощностей Московского НПЗ объем обрабатывающих отраслей увеличится в два раза, - уточнил градоначальник.

В промзоне Руднево (восток столицы) создается огромное производство беспилотников. Сейчас под это дело готово 120 тысяч кв. метров площадей, а будет в три раза больше.

В Зеленограде строится новый фармацевтический завод. Там будут делать и противовирусные средства, и препараты для онкобольных.

- Причем две трети из них никогда в России не производились, - уточнил мэр.

На заводе «Рено» теперь делают «Москвичи». А в ближайшие два года планируется наладить производство собственных электромобилей.

- В области экономики Москва вышла на третье место по валовому продукту с учетом паритета покупательной способности среди мировых городов, - доложил Сергей Семенович.

В конце Путин похвалил, как развивается столица.

- Помню, еще несколько лет назад, большие сомнения были по поводу того, сможет ли Москва обеспечить нормальный трафик внутри города. Да, при таком огромном количестве населения и при такой плотности это непростая задача, но в целом в Москве это удается лучше, чем во многих других мегаполисах мира, - похвалил Путин.