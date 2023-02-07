Шойгу отправлял дизайнеров в окопы: Какой будет новая форма российской армии и что меняют

Новая военная форма с учётом опыта применения в спецоперации уже разработана и весной этого года начнет поступать в войска. Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Еще 25 октября прошлого года президент России Владимир Путин на Координационном совете по обеспечению войск сказал:

«Снаряжение российских военнослужащих в зоне спецоперации должно быть современным, удобным и эффективным». Указание не было случайным, - дело в том, что в Кремль, в правительство, в Минобороны за время спецоперации поступало немало нареканий от участников боевых действий на качество «фронтового прикида».

Руководство военного ведомства отреагировало оперативно: Сергей Шойгу приказал спецам вещевой службы (она подчиняется заму министра обороны по материально-техническому обеспечению) собрать и систематизировать все претензии служивых «на передке» к снаряжению. И внести в него нужные бойцам изменения. Причем, дизайнерам и конструкторам обмундирования было велено делать это не в теплых московских кабинетах, а отправиться … прямо в окопы! И там выслушивать претензии и пожелания людей.

Что и было сделано.

Итог: в Минобороны обозревателю «КП» сообщили, что «новая военная форма с учётом опыта применения в спецоперации уже разработана и весной этого года начнет поступать в войска».

Ну и что там нового?

По словам моего собеседника, хорошо знакомого с подготовкой образцов новой формы, «каких-то радикально-революционных» изменений нет. Да и в целом внешний вид формы сохраняется. А точнее – сохраняется то, что устраивает людей при любых обстоятельствах боевой обстановки и погоды. Что уже доказало свою полезность и удобность.

А основные изменения коснулись качества тканей, швов и утеплителей.

Потому что люди жаловались на «хлипкость» материалов полевой формы, на «гнилые нитки», на зыбкие подкладки...

В новой форме, обещают ее разработчики, такого не будет. Да и приемка станет «в сто раз строже». Впрочем, кое-что из новья уже появилось в окопах. Например, утепленные резиновые сапоги, - их тоже давно выпрашивала армия. Бойцов услышали.

В целом внешний вид формы сохраняется, основные изменения коснулись качества тканей, швов и утеплителей. Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Что же касается в целом улучшенного обмундирования, то по новым нормам военнослужащие будут получать сразу аж 4 (четыре!!!) комплекта полевой формы: летний, ветроводозащитный, демисезонный и зимний.

А из обувки - специальные облегченные ботинки, летние, демисезонные и уже упомянутые здесь утепленные резиновые сапоги.