Союз туристических агентств объяснил, как землетрясение в Турции повлияет на стоимость туров и отдыха Фото: REUTERS

В Турции большая трагедия. Тысячи погибших и десятки тысяч пострадавших. Землетрясение разрушило и повредило множество домов. А ученые говорят о возможности новых толчков. У некоторых российских туристов на этом фоне возник закономерный вопрос. Стоит ли ехать на отдых в Турцию в ближайшие месяцы и что с турами в 2023 году после землетрясения? Насколько это безопасно и стоит ли покупать туры.

Туры в Турцию в 2023 году после землетрясения

Эксперты туррынка говорят, что на отпускные планы землетрясение в 2023 году повлиять не должно. Оно произошло в сейсмоопасной зоне недалеко от границы с Сирией. Там нет массовой туристической инфраструктуры.

- Основные направления отдыха россиян находятся на Анатолийском побережье. Они не задеты толчками. Все проданные туры действительны. Да, есть небольшой процент клиентов, которых произошедшее могло взволновать. Особенно, если семья планировала отдых с детьми. Но пока никаких данных по отказам нет, - объясняет Сергей Голов, президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России.

Можно ли вернуть деньги за туры в Турцию в 2023 году после землетрясения

По его словам, отказаться от поездки и туров в Турцию клиенты могут. Но в этом случае вернуть деньги будет затруднительно. Рейсы в Турцию не отменены, отели не пострадали. Объективных предпосылок для возврата денег нет.

При этом долгосрочных последствий для туристического рынка Турции эксперты тоже не предсказывают. Поток отдыхающих вряд ли станет меньше. Поэтому и цены не опустятся. Несмотря на то, что сейчас они даже не в сезон очень высоки. К примеру, только билеты из Москвы в Анталию на семью из четверых человек (с двумя детьми) сейчас стоят от 100 – 120 тысяч рублей. А стоимость туров превышает 200 – 250 тысяч рублей. Летом будет еще дороже.

- Во-первых, есть объективные затруднения с перелетами. Полетная программа сокращена до минимума. Плюс есть технические нюансы, связанные с запретами и санкциями. Во-вторых, зимой работают в основном пятизвездочные отели, имеющие собственные спа-центры. Там отдых изначально дорогой. Трех- и четырехзвездочные отели не в сезон закрыты, - поясняет Сергей Голов.

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