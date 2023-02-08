Золотая корона и фарфоровое лицо: показываем Горностая из нового сезона шоу "Маска"

В четвертом сезоне к любимым членам жюри вновь присоединится судья-новичок. Его имя зрителям объявят 9 февраля. Фото: НТВ.

Грандиозная интрига снова на экранах: 12 февраля на НТВ стартует новый, уже четвертый по счету сезон шоу "Маска". Удивлять зрителей будут 14 героев, чьи образы пока скрыты от публики: Ворон, Гусеница, Дикобраз, Лисёнок, Мамонтенок, Мандрил, Пиковая Дама, Пудель, Скорпион, Скунс, Феникс, Хомяк, Шаурма и Горностай. Сайт KP.RU выяснил, как выглядит последняя маска, с какими хитрыми фильтрами снимают звёзд для идеальной картинки на ТВ, и прошел ли новый член жюри фейс-контроль у Филиппа Киркорова.

- Горностай - оригинальный костюм этого сезона. И один из самых роскошных, - рассказала продюсер "Маски" Юлия Сумачева. - Ручная вышивка и роспись по ткани, множество камней, лазерная резка мельчайших деталей – образ получился просто невероятным. В нем очень органично сочетаются культуры Востока. Саму маску расписывали вручную по специальной технологии, чтобы придать ей фарфоровый эффект. Уверена, что зрителям этот костюм очень понравится.

Так будет выглядеть Горностай - одна из самых роскошных масок проекта. Фото: НТВ.

По словам продюсера, в этом году множество вариантов масок прислали поклонники телепроекта, и самые оригинальные были предложены участникам. Однако, выбор всегда за артистами. И даже внутри команды маски до последнего видят лишь костюмеры: для всех остальных это сюрприз до первой репетиции.

- В новом сезоне все костюмы сложные в исполнении и очень трудоемкие, - продолжает Юлия Сумачева. - Лидерами стали Дикобраз, Феникс и Гусеница. У Дикобраза, например, более 500 шипов и иголок, множество декоративных элементов. Гусеница декорирована перьями, а у Феникса очень сложная система крепления крыльев. За последний год мы постарались облегчить вес костюмов, а главное, вес голов. Но несмотря на усовершенствование технологий производства, надеть костюмы самостоятельно затруднительно. Каждому артисту помогает 3-4 человека, а процесс облачения занимает около 30 минут.

В новом сезоне состав жюри традиционно претерпел изменения: к устоявшемуся квартету Киркоров - Валерия - Тодоренко - Родригез в этом году вновь добавят пятого судью.

- Конечно, он должен влиться в команду по темпераменту: быть веселым, энергичным, обаятельным, талантливым, музыкальным и хорошо отгадывать маски. А еще понравиться Филиппу Киркорову, - смеется продюсер. - Хотя Киркоров пока не знает, кто будет пятым членом жюри.

Так или иначе, с новичком придется сработаться не только судьям, но и все съемочной команде, ведь у каждого члена жюри свои пожелания к картинке.

- Всем судьям хочется быть красивыми в кадре. Валерии и Регине важен свет, чтобы макияж и прическа выглядели безупречно. Филипп делает акцент на образах: он всегда хочет блестеть и блистать. Мы зачастую даже используем специальный фильтр, чтобы все стразы выглядели максимально эффектно на экране, - раскрыла секрет поп-короля продюсер "Маски". - А вообще, нам повезло и с жюри, и с художником по свету, и с оператором-постановщиком, поэтому у нас все выглядят роскошно.

КСТАТИ

Увидеть все маски и узнать имя пятого члена жюри можно будет на онлайн-презентации нового сезона шоу «Маска». Она начнется 9 февраля в 14:50 в официальном сообществе проекта во ВКонтакте.

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