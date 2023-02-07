«Я купила дочери могилу, а не дом»: Истории погибших и чудом выживших при землетрясении в Турции

Разрушения в районе Хайруллах Фото: REUTERS

В районе Хайруллах журналисты встретили местную жительницу Налан Шимшек, которая рыдала возле обломков одного из домов. В нем она купила квартиру своей дочери, куда девушка переехала всего три дня назад.

- Я купила дочери могилу, а не дом, - сказала женщина. - Перед землетрясением она позвонила мне, хотела удивить меня, сказав, что купила и для меня спальный гарнитур. Она сказала, что примет душ и ляжет спать. А сейчас дочь пропала.

До сих пор о судьбе девушки ничего неизвестно.

Поисковые работы ведутся сейчас по всей стране в авральном режиме. Однако по-прежнему остаются районы, куда еще не добрались спасательные бригады. Сильно повлияло на работу спасателей прошедший снегопад и резкое похолодание. В отдельных районах температура может опуститься до — 6°C. Команды вынуждены работать максимально быстро, чтобы спасти максимальное число выживших до наступления холодов.

«С НАМИ ВСЕ ХОРОШО»

Среди трагических сообщений иногда встречаются и радостные. После землетрясения несколько десятков поисково-спасательных отрядов было направлено в район Диярбакыр на юго-востоке Турции. Во время разборов одного из зданий спасатели обнаружили молодого человека.

- Под обломками моя сестра, с ней все хорошо. А еще там мой брат. Вы слышите его голос, - сказал он спасателям.

В районе Мендерес спасатели, работающие на разборе завалов, сосредоточились на звуках, которые иногда можно было услышать из-под обломков. Во время работ на развалинах 10-этажного дома в Кекер-Ситеси, бригады добрались до 15-месячной Мерьем Ишик. Девочка пробыла под обломками около 31 часа. Малышке оказали первую помощь и доставили в больницу. Предположительно мать Мерьем до сих пор находится под завалами, спасатели не оставляют надежду отыскать ее живой.

Даже в самом Кахраманмараше спасателям удается отыскать выживших. Чудом назвали спасение 14-летнего подростка, которого удалось отыскать под обломками через сутки после землетрясения.

После землетрясения появилась информация, что спортсмен находится под завалами, и больше никакой информации о его судьбе не было.

«Я ДУМАЛ, ЭТО АПОКАЛИПСИС»

Трагедия разыгралась в семье вратаря футбольного клуба «Йени Малатьяспор» Ахмета Эйюпа Тюкаслана. После землетрясения появилась информация, что спортсмен находится под завалами, и больше никакой информации о его судьбе не было. Рыдающая жена Тюркаслана опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором попросила о помощи. Незадолго до этого Кюбру саму вытащили из-под руин дома.

Девушка рассказала, что от здания практически ничего не осталось, город Хатай в жутком состоянии — нет ни воды, ни света.

Молиться о 28-летнем вратаре призвал всех неравнодушных футбольный клуб «Йени Малатьяспор».

Тренер другой футбольной команды «Хатайспор» Волкан Демирель расплакался, рассказывая о своих атлетах. Двух футболистов наставнику удалось спасти из-под завалов собственноручно, как и своего коллегу Мурата Бела. Позднее стало известно, что удалось выжить бывшему игроку «Эвертона» Кристиану Ацу, который сейчас выступает за «Хатайспор». Во время разбора завалов спасатели не сразу заметили жителя Ганы.

- Я думал, что наступил апокалипсис. После землетрясения я сразу подумал о своих игроках. Я ни с кем из них не мог связаться. Мы сразу поехали к дому Бурака Оксюза, его вытащили из-под завалов. Состояние Бертуга Йылдырыма также хорошее. Город опустошен. Ситуация в Хатае очень плохая, - рассказал в соцсетях тренер. - Такая же ситуация не только в Хатае, но и в близлежащих провинциях. Ради Бога, помогите.

Землетрясение в 7,7 баллов унесло 15 членов семьи помощника футбольного тренера Айхана Тенбелоглу, работающего в команде «Сивасспрор» Суперлиги. Родные наставника проживали в Хатае, где оказались самые серьезные разрушения.

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