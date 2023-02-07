Никита Михалков со сцены поблагодарил врачей

О том, что 6 и 7 февраля Никита Михалков собирается выйти на сцену Театра сатиры, он объявил еще десять дней назад, как только выписался из больницы. Фото: предоставлено пресс-службой Центра театра и кино Никиты Михалкова

О том, что 6 и 7 февраля Никита Михалков собирается выйти на сцену Театра сатиры, он объявил еще десять дней назад, как только выписался из больницы.

Тогда даже его близкие не были уверены в этих планах. После выписки 77-летнему Михалкову потребовалось время на восстановление и реабилитацию.

Но режиссер сдержал слово.

6 февраля Михалков сыграл спектакль «12» при полном аншлаге. Зрители аплодировали стоя.

7 февраля он снова выйдет на сцену Театра сатиры. Все билеты проданы. «12» - это спектакль Центра театра и кино (здание сейчас на реконструкции), которым руководит Михалков. «Это актуальная история. И недаром слоган нашего спектакля: «Про всех и для каждого». Сидит ли зритель в царской ложе или на галёрке, каждый найдёт в спектакле своё», - написал он в своем Телеграм-канале. Спектакль поставлен по сценарию его фильма «12». Михалков играет, как и в фильме, главную роль. Без второго состава.

Из-за болезни он не виделся с коллегами почти полтора месяца. Когда перед спектаклем он приехал в театр, все кинулись с ним обниматься. Как рассказали KP.RU в пресс-службе театра, выглядит Никита Сергеевич прекрасно. Не скажешь, что недавно серьезно болел. Спектакль идет три часа, в течении которых (за исключением антракта) Михалков все время на сцене.

Это спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде; серьёзный разговор о том, что волнует сегодня каждого. Закон выше всего, но что делать, когда милосердие выше закона?

После выписки 77-летнему Михалкову потребовалось время на восстановление и реабилитацию. Но режиссер сдержал слово. Фото: предоставлено пресс-службой Центра театра и кино Никиты Михалкова

Мы спросили народного артиста Николая Бурляева, который тоже играет в «12» одну из ключевых ролей, как прошел спектакль.

- Зрители принимали как всегда - прекрасно. Когда Никита (Михалков) в первом действии вышел на сцену, зал встретил его аплодисментами, - рассказал Николай Петрович. – Его всегда очень хорошо встречают.

- Не страшно было играть в таком большом зале, как в Театре сатиры?

- Мы и в бОльших играли. Однажды в Екатеринбурге показывали «12» в зале на 5 тысяч мест. Был точно такой же прием - радушный и теплый…

Фото: предоставлено пресс-службой Центра театра и кино Никиты Михалкова

Как нам рассказали, в конце спектакля, когда артисты вышли на поклон, Никита Сергеевич прервал аплодисменты зрителей, чтобы поблагодарить не только своих коллег, с которыми он был на сцене, но всех сотрудников театра, которые работают на спектакле за кулисами. Поблагодарил и Театр сатиры за то, что приютил, предоставил сцену. И отдельное спасибо сказал врачам, которые сидели в зале…

Напомним, Никиту Михалкова госпитализировали 5 января в тяжелом состоянии. С двусторонней пневмонией он попал в реанимации 52-й больницы. На больничной койке он провел три недели. 24 января выписался домой.