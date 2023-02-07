На «КАМАЗе» собрали первый санкционно устойчивый грузовик

В новой версии тягача улучшены технические характеристики. Фото: Егор Алеев/ТАСС

В продажу магистральный тягач 54901 поступил в 2020 году. Эту машину из нового КАМАЗовского семейства К5 очень ждали. Всем был хорош грузовик – тут и мощь, и стильный дизайн, и плавный ход с управлением, сравнимым по легкости с вождением легковушки. Вот только российским грузовик назвать было трудно: мерседесовская кабина, двигатель (450 л.с.) разработан с компанией Liebherr, 12-ступенчатая коробка-автомат ZF Traxon, экономящий топливо задний мост от Daimler… Поэтому, когда весной 2022 года западные партнеры помахали «КАМАЗу» ручкой, были опасения, что производство этих машин попросту остановится.

К счастью, складские запасы комплектующих позволили заводу продолжить выпуск К5 в течение 2022 года. С конвейера ежемесячно сходило по 150 автомобилей. А тем временем шла напряженная работа по замене компонентов, которые перестали поступать из «недружественных» стран, на аналоги, собранные в России или в странах, которые не поддержали санкции. И вот, наконец, первый локализованный грузовик создан и представлен публике.

- В новой версии тягача улучшены технические характеристики, - сообщает пресс-служба челнинского автогиганта. - На новом автомобиле К5 заменены автоматическая коробка передач, ведущий мост, пневматическая система, другие узлы. Кроме того, у обновлённой модели улучшена плавность хода, снижен расход топлива.

Где именно собрана новая АКП, а также другие ключевые узлы автомобиля, на «КАМАЗе» не сообщают (но «Комсомольская правда» направила запрос, ответ на который мы ждем). Известно, что сборка автоматической коробки Traxon осуществлялась на совместном предприятии «Камаза» и немецкой ZF Friedrichshafen AG. Автоэксперт Игорь Можаретто предполагает, что производство АКП могло продолжаться на тех же СП (из состава которого европейцы вышли), но с использованием комплектующих из дружественных стран.

Вот только цены на новые машины кусаются. Если еще пару лет назад грузовики К5 можно было купить за 7,2-7,5 млн рублей, то теперь даже тягачи с пробегом 2022 года выпуска стоят от 12 миллионов. Локализованные модели вряд ли будут стоить дешевле. Но и дорожать не должны.

- В прошлом году легковые автомобили стали дороже в среднем на 30-50%, - напоминает Игорь Моржаретто. – И в этом году уже не будет серьезного роста цен ни на легковушки, ни на грузовики. Потому что есть покупательская способность, и в случае дальнейшего роста цен уже никто ничего покупать не будет. А что касается заявления об улучшение характеристик локализованного грузовика, то это смотря с чем сравнивать. Если с предыдущими моделями «КАМАЗов», то – возможно. А импортозамещение деталей ведущих европейских фирм на той же машине вряд ли могло принципиально улучшить ее технические показатели.

Согласно производственному плану в феврале на заводе будет собрано 272 грузовика «КАМАЗ» поколения К5, из них 70 единиц - с применением компонентов, локализованных в России и дружественных странах.