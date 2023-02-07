Клиентам вернули более 65 миллиардов рублей: Тинькофф выдал самый большой кэшбэк среди крупных банков

Тинькофф в 2022 году вновь лидирует по выплате кэшбэка своим клиентам среди крупных банков. Сумма возврата составила более 65 млрд.рублей. Это на 70% больше, чем годом ранее.

Всего в прошлом году крупные банки вернули своим клиентам в виде кэшбэка 150 млрд.рублей, сообщили Ведомости. На Тинькофф приходится более 40% из этой суммы.

Другие банки в прошлом году также увеличили размеры кэшбэка. Например, участники основной программы лояльности Сбербанка «Сберспасибо» получили в 2022 году 60 млрд. бонусов - это на 5% больше, чем годом ранее. А ВТБ начислил клиентам почти 20 млрд. бонусов В Совкомбанке клиенты сэкономили 3,3 млрд. руб. (это на 38% больше, чем в 2021 году). В Промсвязьбанке (ПСБ) объем начислений розничным клиентам увеличился почти на 30%. В Московском кредитном банке (МКБ) объем вырос на 1,7%, при этом клиенты использовали на 13% бонусов больше, чем год назад. Такой рост возврата кэшбэка связан с тем, что многие производители и магазины стали чаще использовать финансовые программы лояльности в качестве альтернативы скидкам.

Ведомости отметили, что чаще других клиенты выбирают для кэшбэка такие категории, как строительство, развлечения и фаст-фуд.