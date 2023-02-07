На базе школ в ЛНР откроются кружки по робототехнике

Первое занятие прошло в средней школе № 5 имени В. Даля. Его провели для школьников и их преподавателей разработчики систем программирования беспилотных летательных аппаратов, которые уже используются в российских школах при изучении математики, физики, программирования и инженерии.

«Ребята смогли сегодня поуправлять как наземными роботами, так и летающими дронами. И в рамках этой программы дети смогут научиться целому спектру инженерных навыков, программированию, конструированию, другим техническим возможностям», – сообщила замсекретаря Генсовета «Единой России», сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.

Политик отметила, что у детей в ЛНР и других новых регионах должны быть равные возможности и инструменты для обучения, что и по всей России.

«Поэтому мы приняли решение запустить такую программу дополнительного образования. Будем подключать к ней специалистов из других регионов, преподавателей технических специальностей», – добавила Дарья Лантратова.

В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина пояснила, что уже имеется договоренность о подготовке профильных преподавателей с Донским Государственным техническим университетом.

«Ректор готов безвозмездно пригласить преподавателей, обучить, выдать необходимые документы, чтобы они могли обучать детей на территории ЛНР. Нужно определиться с площадками, где это обучение будет развиваться, чтобы дети могли приходить после уроков в качестве допобразования и получать необходимые навыки», – сказала она.

Помимо этого, «Единая Россия» передала более 13 тысяч книг в луганскую библиотеку.

«Это особенно актуально для освобождённых территорий, где сейчас проводится ревизия библиотек. Мы видим, какая литература там содержалась. Её либо не было вообще, либо она была националистическая, деструктивная. Книги, где было написано, что нужно ненавидеть Россию, где не было ничего о победах нашей большой страны. Поэтому, конечно, это такой культурный пласт, который мы должны вернуть молодому поколению жителей наших новых регионов», – подчеркнула Дарья Лантратова.

Всего в рамках партийной акции «Книги - Донбассу» в новые регионы передано более 800 тысяч книг, отметила она. Новую партию детской литературы, сказок и рассказов распределят по библиотекам в городах и районах республики.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 17 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы.

С начала СВО «Единая Россия» оказывает помощь фронту – передаёт спецсредства, квадрокоптеры, беспилотники, средства связи, тепловизоры и экипировку для бойцов на передовой.

На Донбассе и новых территориях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». Курируют гуманитарную миссию партии депутаты Госдумы от партии. 25 января «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота» открыли новый гумцентр в Харцызске, где помощь оказывают беженцам из Соледара.