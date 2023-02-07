Чего ждать от российских самолетов: Ту-214 полетит на Дальний Восток, а у «Суперджета» будет новый корпус

Российские авиакомпании «нашли новые логистические маршруты», чтобы решить проблему с запчастями для самолетов-иномарок на 2023 -24 год. Но с нетерпением ждут обещанные импортозамещенные российские самолеты. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Российские авиакомпании «нашли новые логистические маршруты», чтобы решить проблему с запчастями для самолетов-иномарок на 2023 -24 год. Но с нетерпением ждут обещанные импортозамещенные российские самолеты. Об этом шла речь на форуме в рамках X Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2023, которая 7-8 февраля проходит в «Крокус-Экспо».

Выставка открылась накануне большого юбилея — 9 февраля российской гражданской авиации исполняется 100 лет. И так уж получилось, что главной авиационной темой на столетие оказалось импортозамещение.

На пленарном заседании форума гендиректор «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь, в частности, рассказал, на каком этапе работы по каждому из наиболее значимых своих отечественных самолетов.

Выставка открылась накануне большого юбилея — 9 февраля российской гражданской авиации исполняется 100 лет. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

СУПЕРДЖЕТ NEW

Работы по его импортозамещению должны завершиться в 2023 году. Речь не только об отечественном двигателе ПД-8. Меняется ряд систем. У самолета будет и обновленный планер (корпус). Что связано не только с импортозамещением, учтены замечания авиакомпаний, которые уже полетали на «Суперджетах».

МС-21

На самолет получено разрешение на изменения конструкции. Они связаны с установкой российского двигателя ПД-14 и крыла уже теперь из отечественных композитных материалов. Остальные импортозамещенные системы либо проходят испытания, либо эти испытания уже завершаются. В 2024 году — сертификация.

- И первые шесть самолетов надеемся передать, - обнадежил Юрий Слюсарь.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

ТУ-214

Это, по сути, еще советская модель, она была разработана в конце 80-х, но серийно не выпускалась. До недавнего времени делали 1-2 самолета в год.

Теперь решено в год делать 20 (сначала предполагалось 10, но перед Новым годом программу решили расширить).

- Технологически задача стоит непростая. Она потребовала дополнительных инвестиций, которые были выделены, - пояснил Слюсарь.

По его словам, выпускать предполагается как базовую модель Ту-214, так и модификации. В частности, грузовую версию. И укороченную для перелетов с увеличенной дальностью: в VIP- версии - свыше 9 тысяч км, в версии на 150 пассажиров (вместо 210 в «базовом» 214-м) — до 8 тысяч км. Это важно, чтобы обеспечить прямые перелеты из европейской части страны на Дальний Восток.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Про Ту-214 вдруг вспомнили неспроста. «Суперджет» - ближнемагистральный, МС-21 — среднемагистральный. Это, если без посадки, маршруты максимум до 6000 км.

- Уже сейчас видим большой интерес к этой программе (Ту-214 — Ред.), несмотря на то, что самолет условно можно отнести к предыдущему поколению, - говорит Юрий Слюсарь. - Самолет имеет хороший налет, самолет надежный.

Первый «новый старый» Ту-214 тоже будет передан заказчикам в 2024 году.