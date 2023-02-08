Последние новости о ситуации вокруг Украины на 8 февраля 2023 года: Раскрыта правда про наемников из НАТО и данные о свежих по ВСУ

Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник – военный преступник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эти «Гвоздики» для ВСУ плохо пахнут

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении била по позициям 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. После ударов в Новосадовом в ДНР, в Невском, Червонопоповке и Червоной Диброве в ЛНР и в Серебрянском лесничестве на небеса отправлены более 100 «воинов света». Артиллерия «Западной» группировки войск на Купянском направлении наносила ущерб 14-й и 92-й мехбригадам ВСУ в районах Ивановки и Берестового в Харьковской области и в Новоселовском в ЛНР. Противник потерял там до двух взводов. Штурмовые отряды и артиллерия «Южной» группировки войск на Донецком направлении за сутки уничтожила более 90 украинских военнослужащих. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерия группировки войск «Восток» утюжила 1-й танковую и 72-ю мехбригады ВСУ в районах Угледара и Водяного в ДНР. Потери противника за сутки на данных направлениях составили более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

Малюка утвердили главою СБУ - и он сразу заговорил про черепа

Верховная рада назначила Василия Малюка на должность главы СБУ. За его кандидатуру, которую внес Зеленский, проголосовали 324 депутата. Глава незалежной присутствовал в Раде во время утверждения Малюка. А сам Малюк, выступая перед народными избранниками, на ломанном украинском сообщил, что в его кабинете висит картина, где «казак Мамай» сидит на черепах врагов и пояснил, что также и он со своими бравыми силовиками будет восседать на горе черепов врагов. Это вызвало взрыв аплодисментов. А должно было бы вызвать взрыв мозга, хотя откуда ему взяться...

В Париже протестуют против многомиллиардной помощи Киеву

Флориан Филиппо, лидер французской партии «Патриоты», заявил, что предоставлять Киеву миллиарды евро преступно. Эта помощь полностью расхищается. Так экс-депутат Европарламента прокомментировал коррупционный скандал в Минобороны Украины. Политик написал, что министр обороны Украины Алексей Резников «замешан в крупном коррупционном деле» и что «вся помощь, которую мы туда отправляем, полностью расхищается, миллиард за миллиардом. Давайте остановим это». А и правда — давайте, остановим? Пей вино, ешь багет и садись в кабриолет.

Украинский конфликт создал кризис с боеприпасами в Европе

Financial Times сообщает, что конфликт на Украине спровоцировал кризис поставок боеприпасов в Старом Свете. Производители вооружений пытаются и пополнить национальные запасы государств, и обеспечить поставки Киеву. Спрос на боеприпасы создал слишком большую нагрузку на европейские промышленные мощности. Эксперты полагают, что в день Украина расходует более 5 тысяч снарядов - столько небольшие страны Европы заказывают в год. Возникла нехватка критически важного сырья и производственных мощностей. И цепочки поставок, нарушенные пандемией COVID-19, не восстановлены до конца. Глава норвежско-финского оборонного предприятия Nammo Мортен Брандтсег заявил, что спрос на ряд компонентов вырос настолько, что сроки их доставки увеличились до нескольких лет. Поставщики компонентов для боеприпасов отмечают, что их клиенты требуют нарастить выпуск на 200%, но это невозможно сделать в короткие сроки. Не хватит вам пуль и снарядов, чтобы достать Чапая .

В Австрии признали правду: солдаты НАТО воюют в незалежной

Военный стратег министерства обороны Австрии, полковник Маркус Райснер признал очевидное: военнослужащие стран НАТО воюют в зоне СВО в качестве наемников. По его словам, военные из этой альпийской республики или стран НАТО просто увольняются со службы и становятся наемниками. И формально их уже нельзя считать представителями вооруженных сил своих государств. Они снимают форму, подписывают контракт и едут в незалежную. Райснер подчеркнул, что в зоне СВО находится большое количество именно наемников, а не солдат альянса.

На фоне такого заявления особенно ярко смотрится информация про многотысячные потери поляков, которые еще вчера служили в армии своей страны. В Польшу отправляют в гробах экипажи подбитых САУ «Краб» и спецназовцев из ДРГ на Донбассе.

В Кентукки Мельника назвали военным преступником

Джеффри Янг, кандидат на пост губернатора штата Кентукки, заявил, что замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник – военный преступник. А худшими военными преступниками, по словам Янга, являются власти США, начавшие войну против России в 2014-м, и миллиардеры, которые пролоббировали приход таких ястребов к власти. Что касается Андрея Мельника, тот ранее предложил Берлину передать Украине сотню истребителей Tornado. И продолжает настаивать на передаче Киеву дальнобойных ракет. Немецкий политик Даниэль Рой на требование Мельника сообщил, что такой балабол очень бы понравился Бандере. Да, а еще Петлюре и Шухевичу.

Свет в Одессе будут давать каждые 8 часов

В Одессе, по данным энергохолдинга ДТЭК, свет будут давать каждые восемь часов. Электричество будут включать на два часа. При этом в Одесской области продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии. В это же время в украинской столице и в Днепропетровске продолжают действовать стабилизационные графики. Что касается Одессы, то там экстренные каникулы в связи с ситуацией с обеспечением электроэнергией объявлены в школах и вузах. Проблемы со светом решатся не ранее 10 февраля. А, может, и не решатся. Тьма накрыла ненавидимый прокуратором город.

Белорусские пограничники видят украинские угрозы

В белорусском госпогранкомитете обвинили Киев в создании опасной ситуации на границе. У которой с украинской стороны постоянно фланируют вооруженные люди без опознавательных знаков, мало похожие на пограничников. Они грозят оружием белорусским пограничникам и ведут себя как пьяное быдло. Госпогранкомитет Белоруссии усиливает наряды и создает более мощные резервы для реагирования на нештатные ситуации. Уже звучат голоса о необходимости строительства забора на границе. Но киевский режим сам уже лепит бетонные заборы, копируя своих коллег из Польши и Литвы.

Начнет ли Швейцария поставлять оружие Киеву?

Агентство Reuters сообщает, что Швейцария близка к тому, чтобы отказаться от нейтралитета в вопросе поставок оружия в незалежную. На страну банков, часов и сыров оказывают давление после того, как она отклонила запросы Берлина и Копенгагена. Но союзники по ЕС требуют, чтобы альпийская республика ослабил запрет на реэкспорт оружия. Пока Швейцария не может отправлять оружие в зону конфликта. Здесь действует эмбарго на отправку оружия как Киеву, так и Москве. Интересно, что мнения швейцарских парламентариев по данному вопросу разделились почти пополам. Также около половины избирателей выступают за разрешение реэкспорта оружия на Украину — по данным опроса Sotomo. Ранее президент Швейцарии Алан Берсе полагал, что его республика может утратить доверие к себе как к нейтральной стране из-за реэкспорта оружия Киеву. Ну да, невинность теряют один раз, обычно...

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