Татьяна Тарасова расплакалась после страшных новостей о Романе Костомарове: "Ужас, ужас! Все в шоке"

Татьяна Тарасова не скрывает, что страшные новости об ампутации стали для нее настоящим шоком Фото: Даниил ОПАРИН

Роман Костомаров почти месяц находится в больнице. Его состояние остается тяжелым. Недавно фигуристу ампутировали стопы из-за гангрены. Известный тренер Татьяна Тарасова расплакалась, узнав последние новости об Олимпийском чемпионе.

Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь Роману Костомарову. 6 февраля стало известно, что фигуристу ампутировали стопы из-за сепсиса и гангрены. Сначала некроз был на пальцах, но затем перешел на стопы. "К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы", - сообщили осведомленные источники.

Знакомые фигуриста не могут прийти в себя от страшных новостей. Жена фигуриста Оксана Домнина не комментирует ситуацию. Она единственная, кто находится в реанимации рядом со спортсменом. Маму к Костомарову не пускают.

Тренер Татьяна Тарасова не скрывает, что страшные новости об ампутации стали для нее настоящим шоком. "Ужас, ужас! Мы все в шоке, как же так", - расплакалась Татьяна Анатольевна, комментируя Woman.ru трагедию.

В свою очередь, реаниматолог рассказал, что еще может грозить Костомарову. Фигурист попал в больницу с двусторонней пневмонией в ночь с 9 на 10 января, и сразу же был подключен к ИВЛ. Позже его поместили на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) для насыщения крови кислородом. На днях он был отключен от ЭКМО.

За время нахождения в медикаментозной коме организму был нанесен серьезный урон: начались проблемы с кровообращением, которые привели к некрозу в нижних конечностях. Если некроз тканей продолжит распространяться, гангрена может затронуть и другие части тела.

"В первую очередь страдают ткани, имеющие меньшее значение: кожа, мышцы, конечности, а дальше уже почки, легкие, сердце и мозг. То, без чего можно жить, отмирает, а без чего нельзя - борется до последнего. Хотя с Романом история не совсем обычная. Вероятно, было сочетание и ковида, и переохлаждения, и еще в нем дремала какая-то бактериальная инфекция - страшное дело. Две болезни в одном человеке, даже молодом и здоровом, не всегда переносимы", - цитирует врача сайт mk.ru.

По его словам, именно сепсис чаще всего становится причиной смерти пациентов на ИВЛ. У них развивается вторичный иммунодефицит. "Если человек дышит сам, у него есть защитный механизм - кашель, увлажнение вдыхаемого воздуха. На ИВЛ за человека дышит аппарат, ему подается искусственный воздух, а вдыхание сухого воздуха упрощает попадание в организм инфекций", - резюмировал врач.