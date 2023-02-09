Китайские школьники изучают Павку Корчагина Фото: Shutterstock

Шутники говорят, что есть две темы, в которых разбирается каждый: это политика и футбол. Впрочем, сюда пора добавить еще одну - как должна выглядеть школьная программа по литературе...

В этом году новый виток спора. Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин предложил исключить из программы «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. Мол, писатель «высосал из пальца многие факты» и «вымарал в грязи собственную Родину» ради получения премии. С другой стороны, депутаты попросили включить в список обязательных произведений «Молодую гвардию» Александра Фадеева и «Горячий снег» Юрия Бондарева. Министерство просвещения отреагировало - добавило в школьную программу не только эти книги, но и «Как закалялась сталь» Николая Островского, рассказ «Русский характер» Алексея Толстого и повесть «Брестская крепость» Сергея Смирнова.

«КП» решила узнать, в каких еще странах до сих пор изучают произведения советских классиков.

Близкие по букве

Русской литературе по-прежнему уделяют особое внимание в постсоветских странах. Образовательный стандарт в Белоруссии, пожалуй, максимально схож с российским. Младших школьников знакомят с отрывками из книг Кира Булычева, «Кладовой солнца» Пришвина, рассказами Паустовского, повестью «Три толстяка» Олеши. Подростки изучают Горького, «Царь-рыбу» Астафьева, стихи Твардовского, «Судьбу человека» Шолохова и др.

В 2021 году из обязательной программы были исключены работы Набокова и Солженицына.

В Казахстане ситуация похожая, но тут больше внимания уделяется национальной литературе. В старших классах изучение произведений советских авторов носит скорее ознакомительный характер. Многое рекомендуется для внеклассного чтения. Тут снова можно встретить Горького и Твардовского, рассказы Заходера, «Тимура и его команду» Гайдара, «Песчаную учительницу» Платонова, «Василия и Василису» Распутина, рассказы Шукшина и Айтматова, а также лирику и прозу о Великой Отечественной.

Золотой век

В большинстве западных стран школьная программа ориентирована на национальную литературу. Предпочитают изучать исключительно свое в Германии, Австрии и Франции. Общепринятая мировая классика типа «1984» и «Скотный двор» Оруэлла, «О дивный новый мир» Хаксли или пьес Шекспира вне школьных программ Британии или США встречается крайне редко. «Божественную комедию» Данте можно обнаружить в школах Италии и Греции.

Изучение в школах произведений русских писателей за рубежом (а такое встречается не слишком часто) обычно ограничивается избранными романами Достоевского и Толстого. Чаще всего это «Преступление и наказание» и «Анна Каренина». Иногда отдельные учебные заведения включают в свои планы рассказы и пьесы Чехова.

Изучение большего количества произведений ХХ века и советских классиков чаще всего рассчитано на студентов. Курсы по русской литературе, которые читаются в университетах, разнообразны: «Доктор Живаго» Пастернака, рассказы и лирика Бунина, поэзия Серебряного века (Ахматова, Блок, Белый, Есенин, Цветаева) и поэта революции Маяковского, повести Набокова, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Жизнь и судьба» Гроссмана, «Один день Ивана Денисовича» Солженицына.

Как признаются многие иностранцы, их знакомство с русской литературой начинается не в школе или университете, а уже за их стенами и по собственному желанию.

Солженицыным единым

В США, где нет единого государственного стандарта образования и каждый штат устанавливает свои требования, помимо Толстого, Достоевского, Тургенева и Чехова, можно встретить повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича», а также роман Пастернака «Доктор Живаго». Эти произведения привлекают американцев в первую очередь переживаниями героев, а не историческим контекстом. Революция, Гражданская война, репрессии и жизнь в лагерях - это уходит на второй план для американского школьника.

В Великобритании, где есть государственная учебная программа The National Curriculum, в некоторых колледжах также изучают Солженицына. Но упор делается на национальную литературу и некоторых американских писателей.

Восточные нравы

Книга и фильм о Павке Корчагине вдохновляли не одно поколение советских людей. Фото: Кадр из фильма

Если Солженицына можно лишь с большой натяжкой назвать советским автором (скорее - антисоветским), то Николай Островский - образец соцреализма. Если в 1990-е годы в России его роман «Как закалялась сталь» был исключен из школьной программы, то в Китае судьба юного красноармейца Павки Корчагина еще волнует школьников. В некоторых школах этот роман до сих пор изучают в старших классах.

Несколько лет назад во вьетнамских школах на уроках литературы ученики проходили рассказы Максима Горького, а в начальной школе читали отрывки из произведений советского педагога и писателя Василия Сухомлинского.

В Японии, хоть и не изучают русскую литературу в рамках образовательной программы, в школьных библиотеках можно найти повесть Николая Внукова «Один» о 14-летнем подростке, который оказался на необитаемом острове в Тихом океане. Это произведение советского писателя получило здесь другое название - «Островное приключение».

В Турции в обязательную школьную программу включили рассказы Чингиза Айтматова, например «Белый пароход» и «Материнское поле».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Егор ХОЛМОГОРОВ, публицист, член Союза писателей России:

У нас даже русская классика подана вывернуто

- Нам нужно четко обозначить цель: мы формируем гражданина и патриота, который сможет сражаться за Отечество, которого литература учит отваге, стойкости. Все произведения нужно подбирать под эту концепцию. Сейчас у нас на уроках литературы и истории, которая осталась от советского времени, мы формируем или пламенного коммуниста-революционера, или ноющего либерала-интеллигента. Нам нужно радикально перелопатить школьный курс литературы, но это не должно быть в стиле «а давайте понатыкаем туда советских произведений», которые чаще всего в детстве не читали даже сами авторы таких инициатив. Инициаторы опираются просто на набор названий.

На мой взгляд, появление в школьной программе романа «Как закалялась сталь» недопустимо. Смысл произведения - воспевание Гражданской войны, противопоставление одной части страны другой, классовая ненависть. В частности, там есть сцена глумления над священником. Здесь не идет речи о формировании патриотического идеала, а есть установка на разделение народа.

Намного полезнее были бы роман Шолохова «Судьба человека», «Повесть о настоящем человеке» Полевого, где прослеживается преемственность поколений (от летчика императорской армии, который летал без стопы). Если хочется сочувствия к советской власти, можно включить в программу «Хождение по мукам» Алексея Толстого, где герои-офицеры выбирают красную сторону. Идеологически актуальной является «Белая гвардия» Булгакова, которую сейчас изучают в школе. Роман четко демонстрирует суть украинского сепаратизма. Важен и «Василий Теркин» Твардовского.

Но у нас и русская классика толком не прочитана. Она подана вывернуто: не читают произведения Лескова, патриотическую поэзию Тютчева. Надо перестать делать упор на Блоке и его поэме «Двенадцать», а включить более вдумчивое изучение Гумилева.