Три любви Михаила Пришвина

Мастер встретил свою «Маргариту» - Валерию Лиорко, когда ему было 67 лет. И наконец обрел семейное счастье. Фото: Дом-музей Михаила Пришвина

Михаил Пришвин прожил долгую и насыщенную жизнь. Но ошибкой было бы сводить ее к образу благообразного старичка, выбивающего на печатной машинке рассказы о птичках (на этот образ купился Сталин, когда в ответ на предложение написать роман о социалистическом строительстве получил встречное предложение побеседовать о пернатых. «Ладно! Пишите уж про своих птичэк!» - резюмировал вождь). На самом деле Михаил Михайлович был гораздо шире придуманных ему рамок. Это был отважный человек (за всю жизнь не подписал ни одного письма против коллег), умелый путешественник (даже экстремал-выживальщик), гениальный писатель и мужчина, способный на вечную любовь. Вот о его трех главных любовных увлечениях мы и вспомним в честь 150-летия со дня рождения писателя.

1. Природа

Оригинальничать не будем. Мало кто любил русскую природу и видел ее душу так глубоко. Недаром другой гений - Паустовский заметил: «Если бы природа могла чувствовать благодарность к человеку за то, что он проник в ее жизнь и воспел ее, то прежде всего эта благодарность выпала бы на долю Михаила Пришвина».

Однако это «бегство в лес» оказалось не от хорошей жизни. Так же как когда-то Корнею Чуковскому, Михаилу Михайловичу перекрыли кислород взрослой прозы. Пришлось писать вроде как для детей, однако «гораздо лучше» (как призывали Маяковский и Станиславский). Когда читаешь Пришвина, минимум хочется воскликнуть: «Это настоящее колдовство!» Ибо образы и слова можно буквально потрогать... И на щеке чувствуешь свежесть утренней росы...

Поэтом, распятым на кресте прозы, называл себя Михаил Михайлович. Но разве не легче писать стихи, которые всегда укладываются в рамки рифмы? А проза не имеет рамок, она бесконечна и ограничена лишь талантом писателя.

Только некоторые ищут пробуждения этого таланта в брызгах Ниагарского водопада. А настоящему гению достаточно выйти за порог дома.

Что можно было найти в обыкновенных лесах под Дубной? А Пришвин обнаружил там целый волшебный мир, описаний которого хватило на много толстых томов. Хотя все равно остается ощущение, что автор не рассказал нам и сотой части увиденного и прочувствованного... Просто не успел. Хотя был безгранично талантлив как в описании природы, так и в ее съемке. С фотоаппаратом он обращался так же умело, как и с карандашом, раскрывая душу природы. И не только ее, ибо «...вся природа содержится в душе человека».

2. Жена

Главную женщину своей жизни Михаил Пришвин встретил в довольно зрелом возрасте - на седьмом десятке. За плечами - неудачный брак с крестьянкой Ефросиньей Бадыкиной, которая оказалась сварливой и злопамятной бабой. Узнав о романе Пришвина, «Фрося» стала забрасывать Союз писателей жалобами на аморальное поведение бывшего супруга, делая особый акцент на бедственном положении ее и деток (которые вообще-то разменяли полтинник). Отстала Ефросинья только после того, как экс-супруг отписал ей московскую квартиру.

Новой избранницей писателя стала его литературный секретарь Валерия Лиорко. Выпускнице философского факультета был 41 год, однако она уже успела побывать в двух браках, тюрьме и сибирской ссылке.

Их знакомство произошло в январе 1940 года. А уже в марте в дневнике появилась запись: «В моей жизни было две «звездные встречи» - «звезда утренняя» в 29 лет и «звезда вечерняя» в 67 лет. Между ними 36 лет ожидания».

Судьба подарила Пришвину 14 счастливейших лет брака. А после его смерти жена сделала все, чтобы сохранить память о великом писателе: подготовила к публикации все его неизвестные произведения, дневники с 1905 по 1954 год и организовала музей в Дунино, который долгое время работал на общественных началах.

Это была настоящая любовь - с обеих сторон... Дай бог такую каждому встретить. Но желательно пораньше.

3. Машина

Писатель любил погонять на этом «Москвиче-400». Фото: Varvara KAMINSKAIA/Wikimedia Commons

Вот уж совсем неожиданный факт: певец природы оказался страстным автолюбителем - одним из первых в Советской России. За баранку он сел еще в начале 1930-х.

Вошел «...через машину в круг больших вопросов всей современной культуры». Чувствовал - жизнь убыстряется, расстояния увеличиваются и, чтобы успеть все, нужна независимость передвижения. А такую свободу может дать только личное авто.

«Какое это великое счастье иметь возможность в любой час нащупать ключик в кармане, подойти к гаражу, самому сесть за руль и укатить куда-нибудь в лес и там карандашиком в книжечке отмечать ход своих мыслей», - писал Пришвин в дневнике.

Писатель обращается в правительство с просьбой выделить машину для работы. Сам Молотов дает добро, и у Пришвина появляется ГАЗ-А, русская копия американского «Форда-А».

Потом писатель приобрел списанную редакционную полуторку ГАЗ-АА и превратил ее в дом на колесах для дальних странствий. Легковушку он звал «Машкой», а грузовичок - «Мазаем».

После была эмка (ГАЗ М-1), а в самом конце - «Москвич-400», как в фильме «Москва слезам не верит».

«Машину свою надо знать, как себя», - любил повторять Михалыч (так его звали окрестные шоферы).

Удостоверение шофера-любителя писатель получил в 1937-м.

И он знал - проезжая через такие грязи и лесные чащобы, где буксовали полноприводные грузовики. Порой, правда, садился днищем на пенек... Тогда доставал домкрат, приподнимал машину, подлезал под нее и спиливал препятствие.

Но и скорость Пришвин тоже любил. От дачи в Дунино до Москвы долетал минут за сорок. Даже сейчас это довольно быстро. Хотя какой русский писатель не любит быстрой езды. По сердцу она была ему. Как и семья. Как и работа... И тут снова вспомним другого гения - Паустовского, который написал в очерке «Михаил Пришвин» следующие слова: «Человек, живущий «по сердцу», в согласии со своим внутренним миром, - всегда созидатель, обогатитель и художник».

ЦИТАТА МАСТЕРА

После грозы

Утро, как счастье, пришло.

После грозы и дождя все дорожки в лесу, доступные солнечным лучам, курились.

Даже в темном ельнике лучи, пробиваясь сквозь полог косыми столбами, падали внутрь леса, и там в этих столбах показывалось наряженное, как к Новому году, деревце, сверкающее огнями всех цветов.

М. ПРИШВИН.

НЕ ПРОПУСТИ!

В Государственном музее истории российской литературы имени В. И. Даля открылась большая выставка, посвященная жизни и творчеству Михаила Пришвина.

Адрес: Зубовский бульвар, 15, стр. 1.

Время работы: 10.30 - 18.00.

Цена билета: 200 руб.

Но каждый должен хотя бы раз в жизни посетить Дом-музей Пришвина в Дунино.

Адрес: Московская область, Одинцовский район, д. Дунино, д. 2.

Время работы: 11.00 - 18.00 (кроме понедельника).

Телефон для справок: 8 (495) 695-53-08.