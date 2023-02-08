Полежайкина из «Папиных дочек» бросила жена, а он нашел чемпионку мира

В «Папиных дочках» Илья Полежайкин сидел за одной партой с Галиной Сергеевной - героиней актрисы Елизаветы Арзамасовой. Фото: Кадр из фильма

Илью Полежайкина - героя популярного сериала «Папины дочки», продолжение которого недавно начали снимать, - сыграл актер Михаил Казаков. 28 января он отметил 35-летие. Уже два года артист восстанавливается после тяжелых переломов и заново учится ходить. Михаил рассказал «Комсомолке», как он живет сейчас и через что ему пришлось пройти.

Убил человека

В 16 лет Миша потерял отца, предпринимателя (он выпускал и продавал воду собственной марки). В 2002 году мужчину зарезали на улице. Ходили слухи, что это могли быть разборки конкурентов. Отец не застал успеха сына, который в том же году начал сниматься в «Ералаше», быстро превратившись в звезду детского киножурнала. Михаил сыграл в 21 сюжете и к тому же поставил возрастной рекорд. Обычно режиссер Борис Грачевский снимал детей до 14 лет, а Миша задержался на экране до 16. После «Ералаша» он появлялся в эпизодах во взрослом кино.

В 2005 году газеты шокировали новостью: 16-летний актер «Ералаша» стал... убийцей. На поверку выяснилось, что он защищал девушку, школьную подругу Вику. На нее в подъезде налетел с дубинкой брошенный ею парень, 20-летний Кирилл. Казаков вытащил нож... От ранений нападавший скончался. Потом говорили, что убитый вроде бы был неадекватным наркоманом, социально опасным типом. И даже его мать заняла сторону несовершеннолетнего Миши. Статью «убийство» переквалифицировали в «превышение самообороны», дело закрыли. Борис Грачевский публично защищал любимца.

Актерскую карьеру Михаила жуткий инцидент не сломал. И вскоре парня пригласили сыграть Полежайкина в сериале «Папины дочки».

Первая возлюбленная ушла, вторая родила сына

Первой гражданской женой Михаила стала Юлия Котова, с которой он еще во время съемок в «Ералаше» познакомился в Твери, когда гостил у бабушки. Влюбились, стали жить вместе. Со слов Юлии, она устала от нестабильных заработков избранника и ушла от него.

С будущей женой Леной Казаков познакомился в 2003 году, воспитывал ее дочку от прошлого брака Вику как родную. Через год после женитьбы у пары родился сын Мирослав. Из Москвы Михаил переехал в Тверь к жене. Открыл магазин одежды и кастинг-агентство. Заявлял, что по духу он, как отец, предприниматель, а не артист.

В 2018 году Михаил сильно похудел. На фото - с сыном Мирославом. Фото: СОЦСЕТИ

В июне 2020 года пресса вновь ошарашила поклонников: Михаил искал лучшую локацию для фотосъемки, оступился на пожарной лестнице и упал с высоты 12 метров. Артист получил страшные переломы ног. С тех пор его жизнь превратилась в постоянное преодоление.

- Михаил, как день рождения отметили? - спросила я у Казакова.

- Ай, давайте без этого...

- Много поздравлений получили?

- Это да. Когда проснулся в день рождения, у меня штук 80 было сообщений от разных людей. А было еще только 8 утра.

- Это результат известности?

- Думаю, скорее интенсивности моей жизни.

- В съемках продолжения «Папиных дочек» будете участвовать?

- Хотелось бы. Года три назад мне звонили, спрашивали: да или нет? Я сказал «да». Так-то я не отказываюсь от съемок никогда. Как-то ездил пару раз на федеральные каналы. Всем было интересно, как я вообще вхожу в кадр. Ничего, и на коляске выезжал... Тут парочка режиссеров мне писали. Я им говорю: если вы не против, что в кадре будет парень с аппаратом Илизарова, то дерзаем!

- «Папины дочки» вам не приелись?

- Это огромная часть моей жизни. Как может приесться?! Я обычно не занимаюсь тем, что не доставляет мне удовольствия.

«Ноги просто взорвались от удара»

Михаил искал лучшую локацию для фотосъемки, оступился на пожарной лестнице и упал с высоты 12 метров. Фото: НТВ

- После падения с 12-метровой высоты вы могли не выжить...

- Думаю, меня спасла прежняя спортивная подготовка. У меня норматив в бассейне, чтобы вы понимали, с 12 лет был - 8 км 800 м за тренировку. Плюс ко всему я занимался фридайвингом (погружением на глубину без акваланга, с задержкой дыхания. - Ред.), а костная структура у людей, которые на глубину ныряют, немного меняется. По теории, которую выдвинул один из хирургов-травматологов, это меня и спасло. Потому что должны были как минимум внутренние органы разорваться, когда с такой высоты падаешь. Ноги просто взрываются изнутри от удара, который я перенес. Когда мне ноги вскрыли, там были одни осколки. Если бы это произошло года на два раньше, их бы отрезали и положили рядом. Но технологии, слава богу, скакнули вперед. Собрали ноги из того, что было, по кусочкам.

С помощью аппарата Илизарова мне отрастили часть ноги, которую не смогли положить обратно при первой операции. Но теперь одна нога короче другой. Недавно в военной академии переделывали. У меня в левой ноге сейчас 11 болтов и пластины длиной в ногу. Шучу, что могу теперь саморезы продавать и говорить в рекламе, что я себе такие же поставил. Но поверьте, я видел гораздо хуже случаи, чем у меня. Поэтому грех жаловаться, правда. Насмотрелся на ребят без ног, без рук. Мне еще есть за что переживать, а им уже не за что. Надо ценить, думаю, такие моменты.

- Ваша реабилитация сегодня из чего состоит?

- Я каждый день промываю аппарат Илизарова спиртом. Это больно, там в трех спицах сразу мышцы идут, не покрытые кожей, я их вижу каждый день.

- А разве мышцы не покрываются кожей?

- В моем случае нет. Имелись свои сложности, поэтому пришлось сделать надрезы во время операции. Представьте себе, что у вас 20 сквозных спиц сквозь ногу, прямо через кость. Приходится все обрабатывать. Зато в середине перевязки сидишь уже в таком опьянении. Когда промываешь спицу спиртом, то он попадает в мышцы и непосредственно в кровь. В общем, «выпиваю» каждый день через ногу.

- Так и в пьяницу можно превратиться...

- Ой, нет. Я чисто физиологически не способен быть пьяницей. Не понимаю, как люди на второй день могут смотреть на выпивку.

Врачи чудом спасли ноги Михаила от ампутации, скрепив сломанные кости множеством болтов и металлических пластин. Их хорошо видно на этом рентгеновском снимке. Фото: Личный архив

Вместо операции пошел в бассейн

- Что говорят врачи, перспективы для улучшения есть?

- Аппарат обещают снять месяца через два. Кости-то срастаются быстро. А вот нервные окончания восстанавливаются постепенно, разработать ногу - это очень долгий процесс. Некоторые врачи говорят, что лет за пять, возможно, и получится. А так перспективу очертили, что лет 15 минимум я на это потрачу.

Год назад мне собирались поставить две блокады: шурупы через пятки вкручиваются и блокируются суставы. Но... я пошел в бассейн. Плавал до тех пор, пока ноги не начинали отказывать, потому что не чувствуешь боли. И за полгода вернул себе два сустава! Вода лечит. Если честно, мне кажется, что я быстрее пяти лет восстановлюсь и буду ходить.

- Психологи вам помогали справиться с бедой?

- Да я сам кому угодно помогу с чем угодно справиться. Это не худшее, что со мной происходило в жизни, поверьте. У меня рука пришита, грудь - два раза... Два пальца пришиты на руках. Пятка, голень, бедро пришиты на левой ноге. Две роговицы пришиты обратно к глазам. У меня была интересная жизнь, особенно детство.

- Все пришито - из-за чего, собственно?

- Разные случаи. Голень - это собака покусала. Бедро - это острая бочка была. Пятка - это я просто в воду зашел, мне было пять лет. И вышел я уже без пятки, потому что кто-то решил донышко от бутылки выкинуть. Грудь тоже собака подрала, но это отдельный случай... Я снимался в «Ералаше». И тогда правую руку мне оторвала собака, огромная кавказская овчарка. Но руку нормально пришили, за восемь лет я ее восстановил. У Грачевского тогда чуть инсульт не случился, когда он увидел меня с рукой, прикрученной обратно. Я приехал на съемки, а у меня рука пришита. Он говорит: «Так, что будет следующим?» Потом приезжаю - у меня грудь перевязана. Он: «А здесь что?» Я говорю: «То же самое».

Вообще считаю, мне везло по жизни. Понимаю, чем все это могло бы закончиться. Но каждый раз мне везло.

«Инвалид ей не нужен»

- Хорошо, что это со мной сейчас произошло, а не лет через сорок, например, - размышляет Казаков. - Потому что хотя бы мы с супругой разобрались, какие у нас взаимоотношения. У нее сейчас другой мужчина. Сказала: мол, как научишься ходить, так и звони. Ей с инвалидом не по пути, как я понимаю. Я год переживал. Сейчас шрамик на сердце зажил, будет легче. Человек, который так может поступить, для меня умер. У меня было ощущение, что ее вообще подменили. Или не любила, или это был брак по расчету. Для меня семейная жизнь означает: ноги с руками оторвало, но это не ставит крест на семейных отношениях. Она меня обвиняла даже в том, что я лежал в реанимации и она свое 30-летие нормально из-за этого не встретила. То есть «умирал и все испортил».

Жена от меня ушла с год назад. Но оказалось, что даже инвалиды кому-то нужны!

Жена артиста Лена ушла от него год назад. Фото: СОЦСЕТИ

- У вас есть возлюбленная?

- Да, есть планы на одну чемпионку мира. Не буду говорить, по какому виду спорта. Пока мне девушка не разрешила, я не имею права ничего говорить. Поэтому молчу.

- Ваша девушка полностью физически здорова или у нее были травмы, как у вас?

- Нет, в этом плане она невероятно сильно себя берегла. Умница.

- В любви вы ей признались?

- Практически. Я, слава богу, окружен любовью. Это главное.

- У вас есть сын, жена забрала его с собой...

- Сын приходит помогать периодически. За это ему спасибо огромное. Сынишка у меня к десяти годам на конкурсах два раза становился второй скрипкой России. Сложно таким мужиком не гордиться! Все в шоке от того, как он играет на скрипке. Даже его преподаватели, говорят: «Как ты с такими руками можешь играть?» Просто у нас с ним своеобразные руки, очень большие. Я даже перчатки себе не могу подобрать. Обувь покупаю 45 - 47-го размера. А теперь представьте, какие у меня руки. Шучу, что мне с ними легко плавать: просто родился с двумя ластами на руках.

- Какие задачи для себя ставите?

- Вернуться обратно к нормальной жизни, вернуть себе ноги. Счастливо жить.

- Что для вас счастье?

- Семья. Что может быть важнее... Моя распалась. Ну что поделать. Может, будет новая семья, настоящая.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Трудится на двух работах

Михаил по-прежнему живет в Твери. Несмотря на тяжелые травмы, много работает.

- Сейчас работаю в двух фирмах: одна тверская торгово-строительная компания, где я коммерческий директор. И компания в Питере, которая занимается теплотрассами, там я специалист по защите информации.

- На удаленке?

- Можно и так сказать, но иногда приходится ездить на встречи, несмотря на аппарат на ноге.

- А я вас артистом воспринимала!

- Я финансист-международник. Международные валютно-кредитные отношения, факультет бизнеса и информационных технологий. Специалист в области делопроизводства и защиты информации. Это по диплому. У меня пять лет практики в Госдуме было по учебе.

- Какой у вас сейчас режим дня?

- Абсолютно ненормированный. Работа бывает в разное время. И в семь утра, и в пять, и в 11 вечера.

- С финансами сложно?

- Сейчас пару миллионов долларов не помешали бы! (Смеется.)

- А если серьезно, на лечение хватает?

- Спасибо всем, кто помогает. Нет, не сказал бы, что это поклонники «Папиных дочек». Скорее старые добрые друзья. И семья, конечно: мама, родственники.

КСТАТИ

Худел на 40 килограммов

Еще до травмы, в 2018 году, Полежайкин поразил публику новым имиджем. Из пухлого увальня, каким его привыкли видеть в сериале, превратился в подтянутого мачо. Похудел на 40 кг и обрезал длинные волосы.

- Михаил, сколько вы сейчас весите?

- Без аппарата и пластинок где-то 95 кило, мне сказали. Для меня скинуть лишний вес не проблема. Я всю жизнь был спортсменом, а это очень сильно сжигает калории. Из-за этого возникали нестыковки: киношникам нужно, чтобы я был толстым, а я физически не могу: организм сам худеет из-за подвижного образа жизни. Мне приходилось толстеть специально - меньше двигаться, больше есть. Как-то во время съемок «Папиных дочек» я сильно сам собой похудел. И меня попросили обратно набрать вес, потому что Полежайкин без 20 кило уже не тот.

- И тем не менее вы потом все равно вернули себе кубики на прессе.

- Это был особый случай. Там была мотивация не похудеть, а проучить себя. Я был очень не прав и решил лишить себя руля. Настолько, что практически исключил даже общественный транспорт. Начал ходить, в день, бывало, по 64 километра проходил. Поначалу и ноги болели. Потом привык. К тому же тогда еще были планы сняться в одном фильме, и в итоге я добился идеального тела. Мог не просто стоять, а ходить, прыгать, бегать на руках, настолько я был в хорошей физической форме. Как раз в этот момент падение с 12 метров! И планы «немножко» поменялись.