Юлия Барановская прилюдно сцепилась с Андреем Аршавиным из-за сына

Юлия Барановская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия Барановская после разрыва отношений с Андреем Аршавиным так и не смогла наладить нормальные отношения с футболистом. Не секрет, что много лет назад он бросил беременную женщину. А потом перестал общаться с собственными детьми. Со временем Аршавин связь с наследниками наладит. А вот с их мамой ему нормально общаться не удается. На днях бывшие возлюбленные сцепились на людях.

Дети Юлии Барановской и Андрея Аршавина растут разносторонними и талантливыми. Старшие Артемий и Яна посвящают себя творчеству. А младший Арсений пошел по стопам знаменитого отца. Он учится в спортивной академии. И если Юлия принимает любой выбор наследников, то Аршавину не все нравится.

Так, футболист негативно высказался по поводу того, что его младший отпрыск тренируется в академии "Спартака". Сам Андрей, как известно, играл за "Зенит" и хотел бы, чтобы мальчик занимался в зенитовской школе. "Но, к сожалению, ему уже так промыли мозги в «Спартаке», что он уже стал как истинный спартаковец", - сказал Аршавин. При этом он подчеркнул, что родителям не надо лезть в тренировки своих детей.

Барановская не оставила без внимания выпад бывшего. 37-летняя ведущая резко ответила.

"Ну, во-первых, насколько мне известно, «мытье мозгов» в детской академии «Спартака» не входит в рамки тренировочного процесса. Во-вторых, нужно уметь принимать выбор своих детей, даже если тебе лично он не нравится, и поддерживать их. Мы же когда-то с детьми приняли ваш выбор, Андрей Сергеевич", - выпалила женщина.

Напомним, Аршавин и Барановская рассталась 13 лет назад по инициативе футболиста. Он бросил беременную Юлю и женился на Алисе Казьминой. Впрочем, и с последней развелся.

Что касается Барановской, то она никогда не была замужем. Женщина лишь замечала, что хотела бы родить еще детей. "Я еще не остановилась, мечтаю еще стать мамой", - делилась она.

Юлия одна воспитала сыновей и дочь. Каждый ребенок теледивы и спортсмена имеет свой характер и требует особого внимания. "Я не из той категории родителей, которые гордятся своими детьми. Я просто их очень люблю. Я могу с ними спорить, мы ссоримся, не могу сказать, что скандалим. Скорее, я обижаюсь. Например, младший может меня задеть, Яна тоже с характером. Говорить «нет» я у нее научилась. Артем совсем другой - он дипломат, следит, чтобы никто не ругался. А я на него из-за этого кричу часто: «У тебя должно быть свое мнение, хватит всем потакать»", - заявляла Юлия.

Стоит отметить, что сыновья и дочь сами связываются с Аршавиным, когда хотят пообщаться. При этом четыре года назад они были лишены такой возможности. После разрыва с Барановской спортсмен не видел отпрысков без малого шесть лет. Она поведала о том, как объясняла детям, почему папа исчез: "Я им говорила: «Это не в вас дело. Сейчас такой период у папы. Он не может вас разлюбить - это невозможно»".

После скандального развода с Казьминой в 2018 году футболист стал встречаться с сыновьями и дочкой.