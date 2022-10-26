Последние новости о ситуации вокруг Украины на 26 октября 2022 года: Откуда едут наемники на юг незалежной и сколько денег надо Киевскому режиму для выживания

Киев, похоже, знает, что боеспособность его подразделений на юге не на высоте. Потому активно перебрасывает в Николаев наемников. Фото: REUTERS

Николаев наводнили наемники из Франции из Грузии

В Николаеве — о ужас! - активизируется пророссийское подполье. Оно получает оружие и боеприпасы, в том числе, от своих сторонников из украинской армии. Один из активистов николаевского сопротивления киевскому режиму выкладывает честные ролики о ситуации в приморском городе, которые набирают популярность в сети. Он, в частности, рассказал, что с родителей детей, которые давно учатся дистанционно, требуют деньги в фонд школы и на учебники. С оставшихся в городе бизнесменов «гребут сумасшедшие налоги» - в том числе с тех, у кого нет прибыли. На этом фоне растут антиукраинские настроения. Доходит до смешного. Оружие подпольщики получают из расположенных в городе и окрестностях частей ВСУ. И Киев, похоже, знает, что боеспособность его подразделений на юге не на высоте. Потому активно перебрасывает в Николаев наемников из Франции и Грузии. Сотни солдат удачи уже прибыли в город-порт, они расселяются в лучших частных домах и квартирах и особенно заметны по вечерам в ресторанах и вино-водочных лавках. В это же время нацбаты проводят рейды по «выявлению коллаборантов». И ведь подобное уже было сто лет назад. Был французский экспедиционный корпус в Одессе и Николаеве, загулы, охота на ведьм. Потом бесславное бегство...

Сколько денег нужно Украине, чтобы выжить

Александр Роднянский, советник президента незалежной по вопросам экономики, признал очевидное. Его стране каждый месяц кровь из носу нужны 4–5 млрд долларов иностранной помощи. Ну просто чтобы платить зарплаты, пенсии и выполнять прочие обязательства. По словам Роднянского, Киев всерьез рассчитывает, что по 500 млн в месяц может давать Германия. Ну, а Евросоюз в целом — до 2 млрд. Нехитрые подсчеты показывают, что от США украинцы ждут не менее 2 млрд зеленых ежемесячно. А если американская благодать не снизойдет? Нет, ну, правда: пенсии и зарплаты миллионы украинцев не получат — и страна пойдет в разнос окончательно?

Что пообещали украинскому премьеру в МВФ

Денис Шмыгаль, глава украинского кабинета министров, заявил, что хорошо, конкретно так, переговорил с Кристалиной Георгиевой. Это директор-распорядитель Международного валютного фонда. Два больших человека обсудили новую программу сотрудничества с фондом и поддержку Киева. Шмыгаль сообщил, что Украина приложит максимальные усилия для вхождения в новую программу сотрудничества с МВФ. На встрече обсудили необходимость создания «международной платформы доноров». Независимость, «це Европа», «форпост свободного мира» - вот это все так красиво звучит. А если по простому — хотят замороженные Западом российские 300 миллиардов схарчить. Не подавиться бы.

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль. Фото: REUTERS

Пьяный «беженец» на Ауди врезался в дом англичанки

58-летний украинец Иван Клюка, будучи под мухой, в четыре раза превысил скорость и врезался в дом жительницы британского Стокпорта. Ваня объяснил аварию жуткими переживаниями из-за военного конфликта на далекой родине. Клюка сел за руль спортивной Audi S7 стоимостью в 70 тысяч фунтов стерлингов, прилично приняв на грудь. Дому был нанесен ущерб на сумму около 120 тысяч фунтов (около 8 млн рублей). Позже стало известно, что перед инцидентом Клюка выпил как минимум одну бутылку водки. После ареста в его крови выявили 150 микрограммов алкоголя. А в машине полицейские нашли восемь бутылок спиртного. Адвокат Клюки Эмма Эмблтон заявила, что ее подзащитный страдал от алкогольной зависимости. И она «резко обострилась» после начала российской спецоперации, так как у мужчины остались родственники на Украине. По ее словам, ее подзащитный пил, чтобы «облегчить реальность».

Полякам надоело содержать заполонивших страну выходцев из незалежной

Варшава намерена ужесточить закон о пребывании беженцев из незалежной на своей территории. Для чего «предоставить возможность» им самим платить за пребывание в чудесной соседней стране. Издание Euractiv сообщает, что польское правительство предложило внести поправку в закон о помощи украинцам. И когда ее примут, у украинских граждан, получивших специальные идентификационные номера PESE, доступ к соцпособиям окажется ограничен. Речь, например, о ежемесячном пособии на ребенка в размере полутысячи злотых — это немногим более 100 евро. Интересно, после этого украинцы двинут далее на запад, или потянутся на родину?

Украинки на трибунах футбольного матча Лиги Европы УЕФА с участием киевского "Динамо" в Кракове. Фото: REUTERS

Киев требует исключить Москву из УЕФА и ФИФА

Андрей Павелко, лидер Украинской ассоциации футбола, заявил, что его организация потребует исключить Российский футбольного союз из УЕФА и ФИФА. Что вдруг? Павелко взбесило заявления вице-премьера Дмитрия Чернышенко о включении клубов с новых территорий в соревнования РФС. ПО такому случаю Киев направит обращение в ФИФА и УЕФА с требованием применить строгие санкции в отношении Москвы. По мнению украинской стороны, Россия «грубо нарушает уставы этих организаций». Собака лает, караван идет.

Индийцам рекомендовали бежать из Украины куда глаза глядят

Представитель МИД Индии Ариндам Багчи призвал согражданам побыстрее покинуть незалежную. Соответствующая депеша отправлена посольству на Украине. Приводятся возможные пути выезда из страны. Индийцам предлагается воспользоваться контрольно-пропускными пунктами на границах с такими странами, как Польша и Венгрия, Румыния и Словакия и даже Молдавия. Накануне иранский МИД горячо рекомендовал своим гражданам покинуть самостийную как можно быстрее. Полянка Зеленского становится совсем токсичной.

Получит ли самостийная новые американские ЗРК

Агентство Reuters, со ссылкой на двух американских чиновников, сообщает, что в Вашингтоне изучают возможность отправки из США на Украину зенитных комплексов Hawk уже на этой неделе. Их могут передать по схеме Presidential Drawdown Authority (PDA). Она позволяет направлять оружие без одобрения конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию. Количество ЗРК, которые американцы могут направить Киеву, агентство не назвало. Пакет, о котором объявят, составит половину от последних анонсированных траншей военной помощи — а ранее речь шла о сумме в 700 млн. долларов. Hawk превышают возможности Stinger по дальности и высоте. И кто-то в Киеве надеется, что после этого на Крещатике можно будет зажечь фонарики?

Американцы ведут кибероперации против Москвы руками Киева

Замглавы департамента международной информационной безопасности МИД России Владимир Шин сообщил, что американцы проводят в сети операции против РФ, прежде всего, при помощи IT-армии незалежной. Шин заявил: «Глава киберкомандования США Пол Накасоне публично признает факт проведения наступательных киберопераций против России, в том числе и прежде всего руками созданной американцами ИT-армии Украины»,. Ранее Накасоне в интервью Sky News сообщил, что Штаты провели серию «наступательных цифровых операций» в поддержку самостийной. По словам генерала, все антироссийские «цифровые операции» проводятся под гражданским надзором и в соответствии с политикой, принятой в Пентагоне.

Норвегия продолжит накачивать незалежную оружием

Айвин Вад Петерссон, 1-й замглавы норвежского МИДа, сообщил, что его страна продолжит поставлять вооружение Украине. Это утверждение прозвучало после того, как в минувший понедельник 1-й замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов на встрече с послом Норвегии в России Робертом Квиле заявил, что поставки вооружения Осло Киеву только затягивают боевые действия. Но Петерссон нашел «железные аргументы»: «Украина ведет справедливую оборонительную войну в полном соответствии с гарантированным Уставом ООН правом на самооборону... Норвегия продолжит поддерживать Украину как в военном, так и в прочих отношениях». Хорошо быть таким смелым с нефтяными и газовыми вышками вдоль побережья и с американскими базами в приграничье. Но ничто в этом мире не вечно.