Герой спецоперации «Z» младший сержант Соковиков три дня провел в тылу врага

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Где меньше войска, там больше храбрых», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Где тревога, туда и дорога, где ура – туда и пора, голова хвоста не ждет»!

НАЛАДИЛ РЕЗЕРВНЫЙ КАНАЛ

Майор Станислав МАТЮНИН

«Начальник связи реактивной артиллерийской бригады майор Станислав Матюнин обеспечивал связь внутри реактивной артиллерийской бригады, а также с вышестоящим командованием. Украинские националисты, стремясь лишить российские войска управления, применили в районе расположения расчетов бригады на позициях средства подавления радиоканалов и навигации, создав предпосылки к нарушению устойчивости связи. Оценив ситуацию, понимая, что отсутствие связи между расчетами бригады лишает возможности командование оперативно руководить подчиненными, а также корректировать огонь РСЗО, Станислав лично выехал в район временных стартовых позиций с резервной станцией связи. Прибыв к месту развертывания боевых машин бригады, Станислав Матюнин оперативно настроил резервную станцию связи, что позволило повысить устойчивость передачи данных. Смелые и самоотверженные действия майора Матюнина обеспечили своевременную передачу координат объектов националистов, по которым был нанесен удар средствами реактивной артиллерии. Также налаженная Станиславом по резервным каналам связь позволила оперативно передавать на позиции информацию о перемещении объектов противника, что способствовало их эффективному поражению огнем реактивной артиллерии».

ОТБИЛ АТАКУ ДИВЕРСАНТОВ

Младший сержант Михаил БОНДАРЕНКО

«Старший радиотелефонист взвода связи парашютно-десантного батальона младший сержант Михаил Бондаренко обеспечивал бесперебойной и устойчивой связью парашютно-десантный батальон российских Вооруженных Сил.

Украинские националисты стремясь лишить российских десантников управления, силами диверсионно-разведывательной группы атаковали позиции, где располагались средства связи батальона. Действуя смело и решительно, младший сержант Михаил Бондаренко вместе с подчиненными, заметив наступление боевиков, организовали оборону и вступили в бой с противником. В ходе боя, проявляя мужество и героизм, Михаил уничтожил трех националистов, а также, заметив, что один из ее подчиненных получил тяжелое ранение, эвакуировал его из-под огня противника и оказал первую помощь, чем спас жизнь. По итогам боя, диверсионная группа, понеся потери, отступила. Смелость и отвага младшего сержанта Бондаренко позволили сохранить в целостности штатные средства связи».

ВЫВЕЗ ГРУЗ ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА

Рядовой Гамзат ГУСЕЙНОВ

«Рядовой Гамзат Гусейнов, действуя в составе батареи реактивной системы залпового огня, выполнял задачи по своевременной доставке боеприпасов на стартовые позиции боевых машин. Неоднократно совершал рейсы в районы, находящиеся под огнем вражеской артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, ударных беспилотных летательных аппаратов. Противник, стремясь пресечь снабжение батареи РСЗО, находящихся в районе ведения активных боестолкновений, атаковал колонну, в составе которой двигался рядовой Гамзат Гусейнов.

Умело маневрируя по пути следования, совершая противоогневые маневры, Гамзату удалось вывести автомобиль с боекомплектом из-под обстрела вражеской артиллерии и своевременно доставить боеприпасы на позиции.

Своевременно доставленные рядовым Гусейновым боеприпасы способствовали успешному выполнению задач боевыми машинами РСЗО по поражению объектов националистов».

ТРИ ДНЯ ПРОВЕЛ В ТЫЛУ ВРАГА

Младший сержант Денис СОКОВИКОВ

«Действуя в составе батальонно-тактической группы российских десантников, младший сержант Денис Соковиков выполнял задачу по взятию под контроль одного из стратегических объектов, удерживаемого вооруженными формированиями украинских националистов. Десантировавшись вблизи объекта, группа, в ходе скоротечного боя, грамотно используя условия местности, уничтожила боевиков и взяла объект под свой контроль.

Противник предпринял попытку отбить объект и, выждав подкрепление, атаковал оборонительные рубежи российских десантников. Действуя на одном из наиболее опасных участков местности, Денис Соковиков, ведя огонь из штатного оружия, грамотно меняя позиции в ходе боя, наносил урон боевикам и удерживал занимаемый рубеж.

Несмотря на превосходящие силы украинских националистов, российским десантникам удалось удержать объект до прибытия основных сил, после чего противник был отброшен на исходные позиции.

Спустя несколько дней, Денис вместе с группой десантников был заброшен в район, подконтрольный боевикам с целью корректировки артиллерийского огня. Находясь в изоляции от основных сил группа Дениса Соковикова в течение трех суток вскрывала важные объекты противника и осуществляла передачу их координат и корректировку огня. Выполнив задачу, группа выбралась из данного района без потерь».