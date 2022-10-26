Молодая жена Евгения Петросяна раскрыла правду о рождении сына

Татьяна Брухунова впервые заговорила о появлении Вагана Фото: СОЦСЕТИ

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями в 2020 году. Их сын Ваган появился на свет, по некоторым данным, в Дубае. О том, что супруги стали родителями, поклонники узнали лишь через полгода после рождения мальчика. Свое положение молодая жена сатирика умело скрывала. Тогда стали ходить слухи о том, что малыша могла выносить и родить сурмама. Евгений Ваганович все сплетни опровергал. А его пятая избранница спустя время решилась раскрыть правду.

Супругу Евгения Петросяна долгое время обвиняли в обмане. Мол, Татьяна Брухунова воспользовалась услугами суррогатной матери. Однако женщина заверила, что рожала сама. Причем в попытках стать матерью Брухунова, как оказалось, столкнулась с серьезными проблемами.

"Очень много женщин на этом пути сдаются. Разные бывают обстоятельства. И у меня были проблемы на пути к материнству. Очень большие, серьезные. Жуткие были сложности", - поведала она.

Избранница юмориста также дала совет тем женщинам, которые имеют проблемы с зачатием и вынашиванием, мечтая о ребеночке: "Я знаю точно, что в этом вопросе главное - не отчаиваться. Господь все видит, и он обязательно подарит вам золотого, самого лучшего на свете малыша. Главное - ни на одну секундочку не сомневаться, просто верьте. Все обязательно будет!"

Она также рассказала о том, как живет ее долгожданный малыш. По ее словам, Ваган два раза в неделю ходит в бассейн и занимается с преподавателем.

"Ему очень нравится. Обожает плавать, нырять. И вообще на шестом занятии просто поплыл, что для меня было большим откровением. Я, несмотря на любовь к воде, очень плохо плаваю. В три года будут еще добавляться языки, потом физическая нагрузка. А сейчас Ваган ходит на королевскую гимнастику. Это такой пилатес для малышей", - похвасталась Брухунова.

Ранее она рассказала, что Евгений Ваганович с сыном ходили в церковь. Юморист помогал Вагаше, как его ласково называют дома, поставить зажженную свечу.