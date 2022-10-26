Вернувшаяся из Милана Ольга Орлова рассказала, как за границей относятся к русским

Ольга Орлова недавно вернулась из Европы. Фото: соцсети.

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова на днях вернулась из Милана. 44-летняя артистка сейчас ждет второго ребенка. В Европу она отправилась вместе с мужем, чтобы отдохнуть и развеяться. Это был уже второй вояж звезды за осень: ранее она отдыхала в Турции.

В соцсетях Орлова рассказала, как за границей относятся к русским. Многие туристы сейчас боятся ехать не то что в Европу, а даже в Турцию, опасаясь негативного отношения. Ольга призналась, что ни разу не сталкивалась с косыми взглядами в свою сторону.

«Везде, где я была, относятся очень хорошо. Италия, Франция, Турция и так далее. Никто никогда не посмотрел косо», - рассказала певица.

Ольга уверена, что даже в сложные времена стоит оставаться людьми. При этом само путешествие в Италию оказалось для певицы не очень приятным. В Милане артистка испытала настоящий шок: ее ограбили на улице.

«Ужин, погода была прекрасная. Мы решили не брать такси, а прогуляться пешком до ресторана. Путь лежал через Дуомскую площадь, и мы, любуясь красотой собора, добрались до ресторана. Поужинали, принесли счет. Я открыла сумочку и поняла, что там нет денег. Все наши наличные до копейки достались ворам. Не надо рассказывать, что российские карты здесь не работают, поэтому приходится летать с кэшем. Это была большая сумма, и мое расстройство было очень большим. Но тут винить, кроме меня, некого. Сама прозевала, отвлеклась, за что поплатилась», - сообщила Орлова подписчикам в соцсетях.

Обратно в Москву певица с супругом летела через Баку. По прилете в столицу Азербайджана артистку ждала еще одна неприятность – потерялся ее багаж. «Приземлились в аэропорту. Думаю, мол, все будет хорошо, ага, конечно! Багаж наш утерян, два часа поисков ничего не дали. Самое обидное, что там мои уколы в живот и лекарства, без которых я не могу... Ну как так-то?!» - пожаловалась звезда.

В Италию певица отправилась вместе с мужем, чтобы отдохнуть и развеяться. Фото: соцсети.

Впрочем, Ольга не унывает и признается, что все равно будет путешествовать. По ее мнению, главное – в любой ситуации сохранять позитив.

В сентябре 2021 года Орлова вышла замуж. Артистка говорила, что познакомилась с будущим супругом в ресторане. Мужчина сразу начал за ней ухаживать, но Ольга долгое время к нему просто присматривалась. Супруга Орловой зовут Валерий, он бизнесмен. Избранник певицы старше ее на 10 лет.