44-летняя Любовь Толкалина снялась обнаженной, прикрыв самое сокровенное тряпочкой

Любовь Толкалина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Любовь Толкалина в 44 года остается одной из самых привлекательных актрис отечественного кино. Артистка не стесняется демонстрировать свою стройную фигуру в соцсетях и часто снимается без одежды. Одни ее за это критикуют, другие – искренне восхищаются и вдохновляют Любовь на новые откровенные фотосессии. Звезда сериала «Мажор» не дает своим поклонникам заскучать и никогда не разочаровывает их. Вот и в этот раз Толкалина поделилась в соцсетях снимком в стиле «ню», который поразил ее подписчиков своей смелостью.

Актриса сделала селфи у зеркала, снявшись абсолютно обнаженной. В кадре Любовь стоит спиной к зрителю. Свои пышные ягодицы она прикрыла какой-то тряпочкой – видимо, деталью сценического костюма.

- Позволю себе эту чучуть, - пошутила Толкалина.

Актриса снялась обнаженной. Фото: соцсети.

Артистка не раз сталкивалась с нападками хейтеров и давала им достойный отпор. Публикуя откровенные снимки, Любовь советует злопыхателям просто пролистывать ее фото и не растрачивать понапрасну желчь и яд.

- Данный материал может спровоцировать сильнейший выброс негатива через осуждение с использованием грубых и глупых слов. При первых симптомах рекомендовано перетерпеть позыв, не писать сразу слово «зачем», зажмуриться и быстро мотать ленту дальше правым пальцем, если вы правша, - шутила звезда.

Толкалина неизменно подчеркивает, что такую же картину человек может увидеть на пляже или в бассейне. Любовь уверена, что своими негативными комментариями люди просто показывают свою зависть.

«Мы действительно живем, как будто в пещере! Почему-то это удивительным образом раздражает подписчиков, а меня это очень веселит», - как-то призналась артистка.

За Толкалину неизменно заступается ее дочь – Мария Михалкова-Кончаловская. Девушка говорит, что мама снимается обнаженной из любви к искусству, ведь в каждом изображении у нее есть отсыл к какой-нибудь картине или фотографии известного мастера.

Своей идеальной фигурой Любовь обязана спортивному прошлому. Актриса имеет разряд кандидата в мастера спорта России по синхронному плаванию. В свое время она всерьез подумывала о спортивной карьере, но любовь к кино победила – и в 1999 году она окончила актерский факультет ВГИКа. А в 2001 году Толкалина родила дочь Марию от режиссера Егора Кончаловского, с которым она жила в гражданском браке, и о спорте пришлось окончательно забыть.