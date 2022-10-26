Глава правительства Норвегии заявил об опасности изоляции России

По мнению Стере, нынешняя международная ситуация является самой сложной за все время, прошедшее со Второй мировой войны Фото: EAST NEWS

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что в изоляции России ничего хорошего нет, а сокращение международных контактов снижает шансы на конструктивный диалог.

– В изоляции России нет ничего хорошего. Настораживает, что сегодня у нас так мало контактов и прямого общения с Россией, – заявил премьер во время выступления в парламенте Норвегии.

По мнению Стере, нынешняя международная ситуация является самой сложной за все время, прошедшее со Второй мировой войны.

Вообще же выступление премьера было посвящено проблеме украинских беженцев. По данным пограничной службы Норвегии, в этом году в страну прибыли 34 тысячи иммигрантов, 30 тысяч из них составили украинцы.

– Никогда раньше не селилось так много беженцев. В этом году их стало больше, чем за последние четыре года вместе взятые, – цитирует Стере NRK.

Премьер-министр считает, что до конца года число беженцев с Украины достигнет 40 тысяч человек, а в следующем году на территорию Норвегии может прибыть еще порядка 30 тысяч, и это потребует от властей пересмотреть бюджет страны.