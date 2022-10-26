Иерарх коптской церкви: Российская военная спецоперация спасает мир от напастей

Основной целью для ракетных ударов по территории Украины были именно лаборатории, в которых создавались смертельно опасные образцы биологического оружия Фото: REUTERS

Глава коптской церкви, митрополит Анба Бенджамин уверен, что российская спецоперация на Украине положила конец пандемии коронавируса, который распространялся из украинских биолабораторий, контролируемых США.

– Если бы Украина жила бы как жила, эпидемия продолжилась бы, потому что у Америки есть план по сокращению населения планеты с 7,2 до 2 миллиардов человек, – приводит слова священнослужителя издание New Arab.

По мнению митрополита, основной целью для ракетных ударов по территории Украины были именно лаборатории, в которых создавались смертельно опасные образцы биологического оружия, одним из которых и стал печально известный возбудитель COVID-19. И за это, считает Бенджамин, мир должен сказать России большое спасибо.

Коптская церковь является православной церковью Египта, в настоящее время объединяет более 20 миллионов верующих, большинство из которых проживают на территории страны, меньшая часть – в диаспорах.

Главой Коптской православной церкви является Патриарх Престола святого Марка во всей Африке и на Ближнем Востоке, который также носит титул Папы Александрийского. На данный момент этот пост занимает 69-летний Феодор II, избранный в 2012 году. Высший орган управления Коптской православной церкви (Священный Синод) с XII века расположен в Каире.