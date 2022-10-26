Сингапур атакуют тысячи выдр

Выдры, всегда жившие на территории Сингапура, практически не сталкиваются с опасностью со стороны других хищников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти одного из самых маленьких государств мира - Сингапура – официально признали, что расплодившиеся в мегаполисе выдры стали источником массы проблем: они делают негодными парки, пруды, даже нападают на людей.

Выдры, всегда жившие на территории Сингапура, практически не сталкиваются с опасностью со стороны других хищников. Только на северо-западе микрогосударства, в мангровых зарослях их популяцию естественным способом уменьшают крокодилы.

А вот в городских условиях выдры, пугливые от природы, уже давно привыкли к людям. Более того, они их стали воспринимать не как врагов, а как конкурентов. И, охраняя свои владения, стали нападать на взрослых и детей.

Только в текущем году Управление парков Сингапура получило уже более 300 жалоб на выдр.

- В Сингапуре больше нет мест, где люди были бы полностью изолированы от выдр, – заявил один из преподавателей биологических наук из Национального университета Сингапура.

Пока же власти пытаются решить проблему путем создания специальной группы зоологов, которая займется отловом выдр и их переселением.