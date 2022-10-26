Украина убивает спортивный принцип: предложила исключить Россию из УЕФА и ФИФА и снять Иран с ЧМ по футболу

Просто замечательные и ребята эти украинцы в своей безапелляционной наглости. А давайте сразу не просто возьмем их на ЧМ, а назначим чемпионами! Фото: EAST NEWS

Читая новости из Украины, невозможно не поразиться тому, насколько люди там не замутнены сознанием по причине поражения головного мозга украинством. Причем, украинство проявляет себя не только в политике, общественных отношениях, даже в таком, казалось бы, совершенно деидеологизированном секторе, каким являются естественные и точные науки. Оно торжествует в любой сфере, куда только может дотянуться человек, живущий в этой стране. Или вот, например, спорт. В частности, футбол, который в применении к Украине уже с полным правом можно называть футболью.

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что возглавляемая им структура будет требовать исключения РФС из УЕФА и ФИФА.

- УАФ направляет немедленное обращение в ФИФА и УЕФА с требованием применить самые строгие санкции в отношении Российского футбольного союза. Мы будем требовать исключения России из УЕФА и ФИФА за грубое нарушение уставов этих организаций, - заявил этот украинский функционер. Причина - возможная интеграция клубов новых территорий РФ в российские турниры по футболу. Какие именно "нарушения уставов" вызвали его возмущение, этот потомок древнеукров, не ушедший далеко от предков в своем интеллектуальном развитии, не пояснил.

Понятно, что сейчас в российском чемпионате могут играть только клубы из Крыма и Севастополя (он – отдельный Субъект Федерации, если кто забыл). В ДНР, ЛНР и на территориях Запорожской и Херсонской областей – военное положение, что исключает массовые спортивно-развлекательные мероприятия и т.д. Но реальное положение дел Киев заботит меньше всего. Они требует: вынь да положь, и все остальные, по их мнению, должны вынуть и положить. И отдать.

Ну, такие решения принимают только на общих Конгрессах подобных структур, и за них необходимо проголосовать двум третям участников, так что песня эта достаточно долгая. А вот другая инициатива украинцев из серии "и смех, и грех" должна, по их мнению, быть реализована в течение ближайшей пары недель.

Гендиректор футбольного клуба "Шахтар" (в цивилизованное на Украине время он носил название "Шахтер") Сергей Палкин вместе со своим клубом потребовали снять с Чемпионата мира по футболу в Катаре, который начнется уже 20-го ноября сборную Ирана и заменить ее на сборную Украину, вылетевшую с турнира по итогам стыковых матчей.

- Футбольный клуб «Шахтёр» призывает ФИФА и всё международное сообщество добиться немедленного запрета выступления на чемпионате мира сборной Ирана. Вакантное место должна занять сборная Украины, которая доказала, что достойна участия в мундиале. Имея неравные условия с другими сборными во время стыковых матчей, она играла сердцем, - заявил сначала сам ФК "Шахтар".

А следом и гендиректор Палкин подтвердил, что заявление не было случайностью: "Требуем запретить Ирану выступать на чемпионате мира. Вакантное место должна занять сборная Украины. Это решение исторически и спортивно оправданно. Призываю всех присоединиться к давлению на футбольную бюрократию. Не нужно повторять ошибки ЧМ-2018 в России, прикрываясь пустым тезисом об аполитичности спорта. Содействие участию террористов на Чемпионате мира является политикой. Украина должна быть на чемпионате мира. Ирану там не место! В то время как иранское руководство будет развлекаться, наблюдая за игрой своей сборной на чемпионате мира, украинцев будут обстреливать иранские дроны и иранские ракеты". И, что совсем неудивительно, эти требования нашли понимание и поддержку в англосаксонской части околофутбольного мирового сообщества, которое еще недавно отмечало, кстати, что ЧМ-2018, прошедший в России, был лучшим чемпионатом в истории по доступности, уровню организации и сервису.

Украинцы, видимо, забыли о том, что футбол – это игра не сердцем, а мячом. А также еще о целом ряде обстоятельств. К примеру, что по всем регламентам, если Иран снимать с турнира (оставим в стороне, что это, вообще, не по регламенту), то заменить его должна не Украина, упустившая свой последний шанс в решающей игре с Уэльсом, а Иран вышел напрямую в качестве победителя группы сектора Азии. И если его отстранят от турнира, то заменить его должна Индия. А Украина к Азии какое, пардон, имеет отношение, кроме того, что там сейчас царят нравы Древней Азии?

Просто замечательные и ребята эти украинцы в своей безапелляционной наглости. А давайте сразу не просто возьмем их на ЧМ, а назначим чемпионами!

А давайте на всех международных соревнованиях, начиная от кубковых сражений и заканчивая Олимпийскими играми назначать везде победителями украинские команды и спортсменов! А настоящие сражения и соревнования пусть разыгрываются за 2-е и 3-е места! Их амбиции вполне будут удовлетворены на какое-то время. Но только на какое-то. Потому что потом они потребуют себе весь пьедестал.

А самое интересное, что международная спортивная бюрократия может пойти на замену сборной Ирана командой Украины. Уж слишком сильно на кабинеты ФИФА сейчас давят из очень высоких политических офисов. А на каждого коррупционера-функционера ФИФА в этих офисах есть папочки с компроматом. Российских спортсменов не допустили практически на по одному виду соревнований к международным турнирам, за редкими исключениями. Например, Международная ассоциация бокса (IBA) отменила отстранение российских спортсменов. Недавно совет директоров организации проголосовал за допуск боксеров России и Беларуси к международным соревнованиям. Так ведь не зря МОК решил исключить бокс из олимпийской программы. Независимые чересчур.

Так что, в футбольной ситуации, как говорится, возможны варианты. Но если ФИФА решится на такой шаг, это будет означать окончательный летальный исход мирового спорта в нынешнем виде. Его убьет Украина. А возрождать на действительно спортивных, а не политических принципах станут те, на кого "цивилизованный Запал" косится с опаской и страхом.