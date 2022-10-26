Байден остановил свой выбор на трансгендере

Ничего интересного Байден не рассказал, хотя острых вопросов было предостаточно Фото: REUTERS

Нынешнего главу Белого дома Джо Байдена часто критикуют за то, что он отказывается общаться с прессой и за время своего правления дал лишь считанное число полноценных интервью различными СМИ.

Но вот, «сонный Джо», похоже, решил прервать очередную длинную паузу и согласился на большой разговор с журналистами.

Выбор собеседника в этот раз был особым: Байден ответил на вопросы известной в США женщины-трансгендера, активистки борьбы за гендерные права Дилан Малвани.

Ничего интересного Байден не рассказал, хотя острых вопросов было предостаточно – аборты, изменения климата, реформа уголовного права, права трансгендеров.

Скандал разразился, когда пользователи соцсетей повнимательней почитали «манифесты» Малвани, которая не только продолжает публиковать отчеты от своем трансгендерном переходе из мужчины в женщину, но и откровенно делится его подробностями.

Так, например, Малвани открыто говорит, что не стала проходить хирургические процедуры. И активно пропагандирует… права женщин-трансгендеров на мужскую промежность.

- Сегодня ходила на шопинг в обтягивающих кожаных шортах. И все смотрели на мою промежность. Ведь он не похожа на промежность других женщин! – хвастается она, заодно призывая. – Нормализуйте выпуклость! У женщин могут быть мужские выпуклости в паху!

Но обалдевшие от таких откровений американцы критикуют не Малвани, а Байдена.

- В стране – рекордные за последние полвека уровень преступности и инфляция, дети не ходят в школу, а президенту, оказывается, только и есть, что сообщить народу – у цыпочек, мол, тоже есть мужские причиндалы в паху. – написал один из пользователей соцсетей.