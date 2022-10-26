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В мире26 октября 2022 7:10

Байден остановил свой выбор на трансгендере

Президент США эффектно прервал затянувшуюся паузу
Юрий МАЙБОРОДА
Ничего интересного Байден не рассказал, хотя острых вопросов было предостаточно

Ничего интересного Байден не рассказал, хотя острых вопросов было предостаточно

Фото: REUTERS

Нынешнего главу Белого дома Джо Байдена часто критикуют за то, что он отказывается общаться с прессой и за время своего правления дал лишь считанное число полноценных интервью различными СМИ.

Но вот, «сонный Джо», похоже, решил прервать очередную длинную паузу и согласился на большой разговор с журналистами.

Выбор собеседника в этот раз был особым: Байден ответил на вопросы известной в США женщины-трансгендера, активистки борьбы за гендерные права Дилан Малвани.

Ничего интересного Байден не рассказал, хотя острых вопросов было предостаточно – аборты, изменения климата, реформа уголовного права, права трансгендеров.

Скандал разразился, когда пользователи соцсетей повнимательней почитали «манифесты» Малвани, которая не только продолжает публиковать отчеты от своем трансгендерном переходе из мужчины в женщину, но и откровенно делится его подробностями.

Так, например, Малвани открыто говорит, что не стала проходить хирургические процедуры. И активно пропагандирует… права женщин-трансгендеров на мужскую промежность.

- Сегодня ходила на шопинг в обтягивающих кожаных шортах. И все смотрели на мою промежность. Ведь он не похожа на промежность других женщин! – хвастается она, заодно призывая. – Нормализуйте выпуклость! У женщин могут быть мужские выпуклости в паху!

Но обалдевшие от таких откровений американцы критикуют не Малвани, а Байдена.

- В стране – рекордные за последние полвека уровень преступности и инфляция, дети не ходят в школу, а президенту, оказывается, только и есть, что сообщить народу – у цыпочек, мол, тоже есть мужские причиндалы в паху. – написал один из пользователей соцсетей.

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