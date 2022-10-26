Украинцы сели в лужу, выпрашивая у президента Германии системы IRIS-T

Штайнмайер покинул Украину, не оправдав надежд аборигенов Фото: REUTERS

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер покинул Украину, не оправдав надежд аборигенов. То ли он просек, как его пытались традиционно "развести", укрыв якобы от российских ракетных ударов в каком-то сельском подвале, то ли прикинулся, но хотелки украинцев он удовлетворить даже не пообещал.

Правда, заявил перед отъездом, что Германия в ближайшее время поставит Киеву новые единицы вооружений, но совсем не те, что просили Зеленский и компания.

- Я сегодня пообещал господину президенту (речь о Зеленском – прим. авт.), что скоро будут переданы две системы MARS, а также четыре наших гаубицы Panzerhaubitze 2000. В ближайшие дни они будут переданы Украине, - объявил Штайнмайер на брифинге после переговоров. К слову, ничего обещать поставить он не мог, поскольку должность президента в ФРГ чисто номинальная, ее обладатель никаких практических вопросов не решает, подписывает, что дает ему на подпись, и демонстрирует статность фигуры на всякого рода официальных и общественных мероприятиях. Все практическое – сфера компетенций правительства. Ну да ладно.

MARS – это реактивные системы залпового огня (РСЗО), а Panzerhaubitze 2000 - самоходные артиллерийские установки (САУ). Оружие, конечное, весьма грозное, но знакомое, давно присутствующее на фронте. И ничего сверхъестественного в них нет.

А украинцы же хотели получить от Германии системы ПВО - новейший немецкий зенитно-ракетный комплекс средней дальности IRIS-T SLM, созданный компанией Diehl Defence. И побольше, побольше. Пусть "Ирисы" еще не поставили на вооружение в Бундесвер, сейчас системы, взявшие за основу ракеты "воздух-воздух" с одноименным названием, проходят испытания. Украинцы хотели именно системы ПВО IRIS-T.

И даже делали тонкие намеки на толстые обстоятельства. Или, наоборот, толстые намеки на тонкие обстоятельства. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль везде кричал, что "счет идет на дни". Впрочем, все уже привыкли, что он именно такое кричит по любому вопросу, присовокупляя к данному воззванию очередную мольбу "Дайте! Дайте, дайте".

В купе немецкого президента в качестве такого намека даже поставили в вазе букет ирисов. Дескать, смотри, нюхай, наслаждайся и не забудь, что нам надо.

- Концентрация ирисов на фото в купе нашего утреннего дипломатического поезда не случайна: любовь к ирисам у нас общая, что поделаешь, - как им показалось, тонко намекнула пресс-служба Украинской железной дороги. Как сказал бы светлой памяти Михаил Николаевич Задорнов: "Ну тупые!"

И вот с этим последним намеком украинцы жестоко прокололись. Потому что так эти цветы называются на русском языке, на украинском, на латыни, в конце концов, на котором именуют по-научному всех представителей флоры и фауны. Но ведь Штайнмайер не ботаник, он юрист. И если дарил когда-либо своей супруге Эльке букет ирисов на свиданиях, то говорил примерно следующее: " Meine Liebe, diesen Strauß Schwertlilie möchte ich dir schenken (Моя любовь, я хотел бы подарить тебе этот букет ирисов)".

Андестенд чи ни, господа укры? Немцы на родном языке называют ирисы die Schwertlilie (ди Швертлили – меч-лилия). А вовсе не ирисы.

И вот теперь вопрос, где IRIS-T, и где die Schwertlilie. И почему в немецкой голове они должны были по украинскому сценарию соединиться? Наверное, потому что украинцы так решили, наплевав на нюансы реальности в угоду своим влажным мриям…

Кстати, герань по-немецки будет die Pelargonie. Хотя это уже совсем из другой оперы. Но почему-то кажется, что для украинцев это знание будет тоже совсем не лишним.