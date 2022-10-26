В Перми прошел первый Всероссийский круизный форум

На площадке форума обсудили концепцию развития круизного туризма в Российской Федерации

Пермь приняла первый Всероссийский круизный форум, одной из основных тем которого стало развитие речного туризма в стране. Краевая столица была выбрана в качестве площадки для форума во время подписания соглашения, заключенного 12 мая 2021 года между Пермским краем и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства.

- Мы нацелены на возрождение и развитие судоходства и водного туризма по Каме - одной из самых протяженных рек в Европе и России, по которой можно добраться до пяти морей, - отметил, открывая форум, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Участие в мероприятии приняли представители федеральных ведомств, органов власти регионов, а также более 30 туристических компаний.

«Волжское путешествие» объединит семь регионов

- Пермский край является важным звеном единой глубоководной системы европейской части России, а Пермь - один из ключевых городов маршрута «Волжское путешествие», - сообщили в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства, который выступил одним из организаторов форума.

Единый национальный речной туристический маршрут «Волжское путешествие» объединил семь регионов России. И пленарное заседание «Реализация проекта «Волжское путешествие» как драйвер развития внутреннего туризма и укрепления межрегиональных связей» стало ключевой дискуссией Всероссийского круизного форума. Участники обсуждения отметили, что в рамках единого проекта будут построены 10 причалов и речных вокзалов, 20 новых туристических объектов. Планируется и обновление речного флота. Для реализации задуманного будут использоваться инструменты нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», а также другие федеральные проекты.

Участие в форуме приняли представители федеральных ведомств, органов власти регионов, а также более 30 туристических компаний

Также на площадке форума обсудили концепцию развития круизного туризма в Российской Федерации. Речные круизы, где волнующая атмосфера дальнего путешествия сочетается с уютным комфортом кают, все более набирают популярность у россиян. И одной из ключевых задач концепции является увеличение рынка круизного туризма в два раза к 2035 году. Но для дальнейшего развития отрасти требуется повысить качественный уровень водного туризма. Это включает создание новых современных причалов в прибрежных городах, разработку новых маршрутов для путешествий, предложение интересных экскурсий и механизмы продвижения круизного туризма.

Для выполнения этих задач участники форума внесли ряд предложений. По их мнению, требуется совершенствование системы налогообложения для судоходных компаний, организующих круизы, создание программ поддержки судостроения и приобретения флота, в том числе с помощью лизинга, разработка и внедрение новых технологий.

Круизов станет в два раза больше

В целях развития круизного туризма в Прикамье во время Всероссийского форума было заключено четырехстороннее соглашение о сотрудничестве. Его подписали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и руководители компаний «ВодоходЪ», «Эмпериум» и «Пермская судоверфь».

- В рамках соглашения наша компания намерена в 2023 году увеличить количество судозаходов в Пермский край в два раза в сравнении с 2022 годом, - рассказал Ришат Багаутдинов, генеральный директор ООО ВодоходЪ». - Более того, для трех теплоходов Пермь станет точкой отправления по круговым маршрутам. Надеемся, что благодаря этому жители Пермского края и других регионов получат больше возможностей для круизного отдыха.

Четырехстороннее соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и руководители компаний «ВодоходЪ», «Эмпериум» и «Пермская судоверфь»

Благодаря сотрудничеству с крупными судоходными компаниями на реках Прикамья появится экологичный речной транспорт на электрической энергии, а также станции для их зарядки и современные причалы.

- Мы благоустраиваем набережные на правом и левом берегах Камы в Перми и других городах, в том числе в городе-спутнике Краснокамске. Все это мы делаем для создания полноценного регулярного туристического водного сообщения. Но мы смотрим шире на перспективы развития «водных» направлений. Поэтому заинтересованы, чтобы форум стал ежегодным. Нам вместе предстоит еще многое сделать, – заключил Дмитрий Махонин.

Организаторами первого Всероссийского круизного форума выступили Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края, Центр развития туризма Пермского края, Федеральное агентство по туризму и Общенациональный союз индустрии гостеприимства.