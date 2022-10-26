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Политика26 октября 2022 7:42

Володин рассказал депутатам, почему одни нации побеждают, а другие проигрывают

Председатель Государственной Думы процитировал книгу Рэя Далио «Принципы изменения мирового порядка»
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Пытаясь спастись, Соединённые Штаты, по словам Володина, пытаются остановить свое падение прежде всего за счет Евросоюза

Пытаясь спастись, Соединённые Штаты, по словам Володина, пытаются остановить свое падение прежде всего за счет Евросоюза

Фото: Евгения ГУСЕВА

Выступая на заседании Совета Государственной Думы, Вячеслав Володин рекомендовал народным избранникам изучить книгу Рэя Далио под названием «Принципы изменения мирового порядка. Почему одни нации побеждают, а другие терпят поражения».

Стоит отметить, что создатель книги — американский публицист, один из немногих среди создателей «литературы об успехе» экономистов-практиков, чей инвестиционный фонд, созданный с нуля в 1975 году, со временем стал одним из крупнейших в мире.

Книга Рэя Далио представляет собой изучение закономерностей развития и падения наиболее успешных стран земли за последние столетия.

Цитируя экономиста, Володин обратил внимание, что началу подъема любой державы предшествует повышение качества образования, развитие инноваций и технологий, создание условий для конкуренции. В дальнейшем это ведет к увеличению доли в мировой торговле, росту военной мощи, превращению страны в один из глобальных финансовых центров.

Верно и обратное: снижение эффективности образования, инноваций и промышленности «вместе с возрастающей финансово-экономической безответственностью» являются началом падения.

И здесь, переходя к сегодняшнему дню, Володин сослался на Рэя Далио, который отмечает, что спустя 246 лет после основания Соединённых Штатов те утрачивают роль мирового гегемона (как и прочие «исторические империи», чей цикл роста, могущества и упадка в среднем составляет 250 лет).

Как отметил спикер, США сегодня имеют почти все классические признаки кризиса: огромный долг, разрастание внутренних социально-политические конфликтов, низкий уровень лидеров и отсутствие конкуренции среди политических элит.

Пытаясь спастись, Соединённые Штаты, по словам Володина, пытаются остановить свое падение прежде всего за счет Евросоюза: ослабляют европейские страны экономически, навязывают им свои дорогие энергоресурсы, тем самым разрушая промышленность ЕС и социальную стабильность, а также существенно ослабляют евро как вторую мировую резервную валюту после доллара.

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