Пытаясь спастись, Соединённые Штаты, по словам Володина, пытаются остановить свое падение прежде всего за счет Евросоюза Фото: Евгения ГУСЕВА

Выступая на заседании Совета Государственной Думы, Вячеслав Володин рекомендовал народным избранникам изучить книгу Рэя Далио под названием «Принципы изменения мирового порядка. Почему одни нации побеждают, а другие терпят поражения».

Стоит отметить, что создатель книги — американский публицист, один из немногих среди создателей «литературы об успехе» экономистов-практиков, чей инвестиционный фонд, созданный с нуля в 1975 году, со временем стал одним из крупнейших в мире.

Книга Рэя Далио представляет собой изучение закономерностей развития и падения наиболее успешных стран земли за последние столетия.

Цитируя экономиста, Володин обратил внимание, что началу подъема любой державы предшествует повышение качества образования, развитие инноваций и технологий, создание условий для конкуренции. В дальнейшем это ведет к увеличению доли в мировой торговле, росту военной мощи, превращению страны в один из глобальных финансовых центров.

Верно и обратное: снижение эффективности образования, инноваций и промышленности «вместе с возрастающей финансово-экономической безответственностью» являются началом падения.

И здесь, переходя к сегодняшнему дню, Володин сослался на Рэя Далио, который отмечает, что спустя 246 лет после основания Соединённых Штатов те утрачивают роль мирового гегемона (как и прочие «исторические империи», чей цикл роста, могущества и упадка в среднем составляет 250 лет).

Как отметил спикер, США сегодня имеют почти все классические признаки кризиса: огромный долг, разрастание внутренних социально-политические конфликтов, низкий уровень лидеров и отсутствие конкуренции среди политических элит.

Пытаясь спастись, Соединённые Штаты, по словам Володина, пытаются остановить свое падение прежде всего за счет Евросоюза: ослабляют европейские страны экономически, навязывают им свои дорогие энергоресурсы, тем самым разрушая промышленность ЕС и социальную стабильность, а также существенно ослабляют евро как вторую мировую резервную валюту после доллара.