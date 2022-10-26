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26 октября 2022 7:47

«К лору напрямую, к неврологу - через терапевта»: как попасть к врачам разных профилей по полису ОМС и сколько ждать приема

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Кузнецов назвал долгое ожидание врача одной из проблем пациентов с ОМС
Анна ДОБРЮХА
Анна ДОБРЮХА
Главный герой, на плечах которого рациональная маршрутизация пациентов, это участковый врач общей практики или терапевт

Главный герой, на плечах которого рациональная маршрутизация пациентов, это участковый врач общей практики или терапевт

Фото: Shutterstock

Чем сложнее экономическая ситуация, тем более востребованной становится бесплатная медпомощь по полису ОМС, отмечают специалисты. Поток пациентов в коммерческих клиниках сейчас редеет, а в «районках», наоборот, растет. Как устроена сегодня система «распределения» к врачам разных профилей? Сколько ждать приема, обследований и анализов? Самые частые вопросы мы разобрали с экспертами по обязательному медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

О ПРАВИЛЬНОМ ВЫБОРЕ ДОКТОРА

Бывает, что пациент точно знает, кто ему нужен: раз болит зуб, надо бежать к стоматологу. А бывает, что толком и не поймешь: то тут, то там прихватывает. К кому обращаться, если, к примеру, суставы болят или кашель мучает? Знают далеко не все.

- Поэтому главный герой, на плечах которого рациональная маршрутизация пациентов, это участковый врач общей практики или терапевт (у детей - педиатр), - говорит эксперт по ОМС, вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов. - Такой врач собирает и оценивает жалобы, анамнез, проводит осмотр и некоторые виды физикальных исследований: измерение давления, пульса и др. И принимает решение: к какому узкому специалисту направить пациента.

- Но ведь к тому же стоматологу по полису ОМС можно записаться напрямую. А, например, к аллергологу - только через участкового терапевта. Есть списки врачей, на прием к которым мы можем идти сразу и к кому по направлению участкового?

- На федеральном уровне этот вопрос не регламентирован. То есть единых правил для всей страны нет. Региональные органы власти регулируют маршрутизацию в рамках законодательства на своей территории. В Москве, например, на сегодня вопрос решается так:

* напрямую пациент вправе обратиться к стоматологу-терапевту или стоматологу-хирургу, офтальмологу, ЛОРу, урологу, акушеру-гинекологу, хирургу;

* чтобы попасть к врачам любых других профилей по полису ОМС, нужно направление врача общей практики/терапевта/педиатра.

В разных регионах нашей страны перечни могут отличаться, но, как правило, незначительно, поясняет Дмитрий Кузнецов. Чтобы получить актуальную информацию о правилах в вашем регионе, вы можете позвонить в колл-центр медицинской страховой организации, выдавшей вам полис ОМС.

НУЖНО ЛИ ОФОРМЛЯТЬ НАПРАВЛЕНИЕ

- Дмитрий Юрьевич, получается, что на прием к таким востребованным врачам, как невролог, эндокринолог, кардиолог, аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог требуется направление терапевта. Нужно получать специальную справку, ходить за печатями в регистратуру?

- Если врачи-специалисты, к которым вас направляет терапевт, работают в той же поликлинике, что и он сам, то никакие дополнительные оформления не нужны. Достаточно записи терапевта в вашей медкарте (в том числе электронной). Если же вам понадобится прием доктора в другой медицинской организации (поликлинике, больнице), а не той, к которой вы прикреплены, то потребуется направление по форме № 057/у-04. Оно должно быть заверено печатью медучреждения и подписью должностного лица. И обязательно, чтобы была указана цель направления – например, для постановки диагноза или выбора тактики лечения.

- А как попасть к врачу-психиатру? Таких специалистов ведь нет в районных поликлиниках. А сейчас из-за волны тревожных расстройств и депрессий психиатрическая помощь особенно востребована.

- Для записи на первичный прием к врачу-психиатру пациент может обратиться в регистратуру ближайшего к нему психоневрологического диспансера с паспортом. Направление врача-терапевта для этого не требуется. Имейте в виду: оказание психиатрической помощи в большинстве субъектов РФ оплачивается за счет средств региональных бюджетов. И только в минимальной части - финансируется в рамках ОМС. Нужно быть готовым и к тому, что помощь по этому профилю может входить в перечень платных медицинских услуг.

БУДЬ В КУРСЕ

В какие сроки вас должны принять, обследовать, оказать медпомощь

Как поясняют специалисты ВСС, на сегодня в законодательстве определены предельные сроки оказания медпомощи того или иного вида. А именно:

- амбулаторная помощь в неотложной форме – ожидание не должно превышать 2-х часов с момента обращения пациента в медучреждение. Речь идет о внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни;

- прием участкового терапевта или педиатра, врача общей практики – не позднее 24 часов с момента обращения пациента;

- приемы врачей-специалистов (кардиолог, невролог, эндокринолог и т.д.) - не позднее 14 рабочих дней.

Сроки проведения обследований:

- инструментальные (рентген, маммография, УЗИ и др.) и лабораторные исследования (анализы крови, мочи и др.) - не позднее 14 рабочих дней со дня назначения исследований;

- компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ангиография - не позднее 14 рабочих дней со дня назначения исследований.

Важно: для пациентов с подозрением на онкологические заболевания установлены особые сроки:

- ожидание приема врача-онколога - не более 3 рабочих дней;

- диагностические инструментальные и лабораторные исследования - не более 7 рабочих дней со дня назначения исследований.

КСТАТИ

Не только через регистратуру

Сейчас у пациентов есть несколько способов записаться на прием к врачу:

- в самой поликлинике: через регистратуру или аппараты-инфоматы;

- через портал Госуслуги/mos.ru;

- через мобильные приложения региональных органов здравоохранения (ЕМИАС.ИНФО, Госуслуги, Моя Москва).

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Где помогут, если возникли вопросы и проблемы

- Слишком долгое ожидание обследований и приема врачей - узких специалистов это одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются пациенты по ОМС при обращении в поликлинику, - говорит вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов. - О таких нарушениях сообщают более 40% пациентов.

Если вы столкнулись с аналогичной ситуацией, Всероссийский союз страховщиков рекомендует обращаться в свою страховую компанию, выдавшую полис ОМС, минуя прочие инстанции и учреждения – лично или по телефону, который указан в вашем страховом полисе. В рамках своей компетенции по защите прав застрахованных в сфере ОМС большинство таких проблем страховщики, как правило, решают в кратчайшие сроки.

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