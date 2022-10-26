«Нет ничего невозможного»: предприниматель Кермен Наминова о том, как успешно развить несколько стартапов в разных сферах

Оценив свои возможности и применив предпринимательские навыки, ей удалось основать и в ходе управления успешно развить сразу три бизнеса – бренд текстильной продукции, сеть общепита “Суши Маркет” и строительно-ремонтную компанию. Она рассказала о начале карьерного пути и успешном развитии бизнеса.

- Вы успешно развиваете сразу три бизнеса: общепит, швейный цех бренда ILOTUS недвижимость. Ваша продукция ILOTUS текстиль продается не только в РФ, но и в странах СНГ. Суши Маркет с 2014 г. успешно развивается, наращивая оборот и является любимым суши-магазином тысяч покупателей. Квартиры от ILOTUS недвижимость пользуются высоким спросом среди покупателей, продаются еще до выхода рекламы, так как компания зарекомендовала себя своим ответственным подходом и отличным качеством отделки. Что подтолкнуло Вас развивать именно эти направления?

- Ресторанный бизнес – лидер по числу банкротств. Но в тоже время ресторанный бизнес – это самая занятая ниша в мире, но занята она как раз потому, что самая востребованная. Человек может сэкономить на новой одежде, но не может не есть. Поэтому качественные кафе и рестораны с хорошим меню, винной картой и демократичными ценами всегда будут пользоваться спросом, даже если рядом будет еще десятки конкурентов.

С 2005 по 2011 гг. я работала в сфере общепита, прошла путь от официанта до директора ресторана. Мне искренне нравилось, то, чем я занималась и это было основополагающим для открытия в будущем своего общепита СУШИ МАРКЕТ. В нем я смогла поистине раскрыть свои лидерские качества – бизнес развивался семимильными шагами.

Работа с недвижимостью – это моя страсть, бескрайняя взаимная любовь, такими словами я могу описать свое отношение к работе с ней. Я могу часами напролет заниматься любимым делом, забывая о сне и еде.

Особенно мне по душе подбирать объекты недвижимости с целью проведения ремонтных работ и перепродажи. Строительно-ремонтный бизнес достаточно прибыльный, если грамотно выбрать нишу и прописать эффективную бизнес-модель. Спрос на недвижимость был и будет всегда. Но для меня было важно не просто проводить ремонтные работы, но и подбирать максимально качественные материалы под бюджет заказчика.

Открыть свой швейный цех по пошиву текстиля для дома я решила после неудачного заказа комплекта штор для своего дома. Я решила, что российскому потребителю нужна компания, идущая в ногу со временем и предлагающая своим потребителям исключительно качественный и современный товар. В 2021 году мы вывели на рынок бренд текстиля для дома ILOTUS, и буквально за год вышли на международный рынок стран СНГ.

Но открытие швейного цеха пришлось на период всемирной пандемии коронавируса (COVID-19). С момента начала пандемии мы наладили производство масок: одноразовых, 3-х слойных и 2-х слойных, анатомических тканевых, многоразового использования. На складе был создан постоянный складской запас в объеме 50 000 – одноразовых и 20 000 – многоразового использования, что позволяет в кратчайшие сроки удовлетворить потребности клиентов.

- За годы работы вы смогли развить из маленького “Суши Маркета” узнаваемый и всеми любимый в Красногорске бренд. Упорство и эффективность позволили вам улучшить многие показатели бизнеса, привлечь дополнительных покупателей и расширить ассортимент меню, и в конечном счете добиться стабильной и растущей прибыли. Расскажите подробнее о том, с чего начался ваш путь в предпринимательстве?

- Я расскажу эту историю, чтобы каждый начинающий предприниматель знал, что нет ничего невозможного. Переехав в Москву в 2005 году, я устроилась официантом в сетевой ресторан и за короткий срок стала директором. Параллельно я делала первые попытки в бизнесе, закупала мелким оптом кожаные женские сумки, кошельки, ремни и продавала их в розницу через интернет-площадки Авито, Биглион. Проработав в ресторанном бизнесе немало лет, я поняла, что люблю ресторанный бизнес и хочу в будущем открыть свой общепит. С 2014 года под моим руководством осуществлялось комплексное развитие “Суши Маркета”.

В 2014 году я создала строительно-ремонтную компанию. Мы занимались проведением ремонтных работ для заказчиков, частным строительством, а также подбирали под ремонт собственные квартиры с целью последующей перепродажи. Ключевая ценность, на которую я ориентировалась в работе – это оставить покупателя только с положительными эмоциями, сделать его действительно довольным.

В период открытия швейного цеха у меня уже был накоплен хороший багаж управленческого опыта, позволяющий хорошо организовывать деятельность сотрудников, правильно распределить производственные мощности. Открытие швейного цеха связано со стремлением выпускать текстильную продукцию высокого качества, которая добавляет яркие и неповторимые детали в домашний интерьер каждой семьи. Наш бренд ILOTUS на сегодняшний момент имеет более 10 000 тыс. продаж на маркетплейсе. Большим успехом стал выход на рынок СНГ, которого удалось достичь только благодаря развитию собственного высококачественного бренда.

- В 2019 году вы по личному приглашению стали действующим членом Московской Ассоциации предпринимателей. Это старейшая межрегиональная общественная организация руководителей и собственников предприятий России, созданная в 1989 году. Чтобы стать членом ассоциации, необходимо соответствовать высоким требованиям организации. Расскажите, как вам удалось попасть в авторитетную организацию такого высокого уровня и что для этого потребовалось?

- На момент вступления я имела опыт ведения собственного бизнеса или работы на руководящей должности не менее 5-х лет, опыт реализации не менее 3-х крупных бизнес-проектов, наличие собственных эффективных разработок и методик в сфере бизнеса, что позволило мне вступить в данную ассоциацию.

Этот опыт позволил мне поделиться своими знаниями с другими предпринимателями, помочь множеству людей в кризис и пандемию. Хочу немного шире затронуть свои управленческие и экспертные заслуги. Основная цель организации – это оказание помощи и содействия бизнесу, начинающим и опытным предпринимателям. Уже спустя пару месяцев после вступления я помогала организовывать XV Всероссийский Форум-выставку «Госзаказ честные закупки». В пандемию я познакомилась с огромным числом талантливых людей – обращающихся за поддержкой в Московскую Ассоциацию Предпринимателей. Попадая ко мне как к ведущему эксперту в области развития стартапов, масштабирования бизнеса, они получали помощь в вопросах сохранения бизнеса, мы предоставляли отдельные советы, оказывали юридическую помощь, отчасти психологическую поддержку.

- Как у вас получается успешно управлять сразу тремя стартапами? Хватает ли вам сил и времени?

- Решающую роль для успешного ведения бизнеса играют профессиональные качества, умение создавать сплоченную команду сотрудников и мотивировать их. Не менее важно использовать современные инструменты для автоматизации бизнеса и придерживаться четырех принципов эффективного управления: планирование, организация, мотивация, контроль.

Контроль подразумевает систему наблюдений и проверок, целью которой является обеспечение соответствия фактической деятельности фирмы утвержденным планам и целям. Предметы проверок: качество и количество продукции, технические характеристики, настроение и поведение сотрудников, служебные документы, информационные и финансовые потоки и прочее.

Управление бизнесом становится эффективнее, когда руководитель непрерывно получает информацию о происходящем внутри организации. Он должен знать не только о достижениях, но и о допущенных ошибках и недоработках. Чем быстрее управленец выявит слабые места в бизнесе, тем скорее он сможет устранить их и двигаться дальше. Недооценивать значение функции контроля нельзя, так как благодаря ему люди начнут осознавать последствия своих действий.

Даже самые опытные руководители физически не могут успеть одновременно вести большое количество проектов, разрабатывать эффективные стратегии ведения бизнеса и контролировать подчиненных. Мощной опорой для управленца станут современные инструменты, позволяющие автоматизировать деятельность и снизить затраты времени на выполнение различных операций. Использование же устаревших инструментов, например, переписки с сотрудниками по электронной почте или общения по телефону по каждому вопросу снижает продуктивность управления.

Чтобы сделать управление эффективным, я придерживаюсь этих простых рекомендаций – и результаты не заставляют себя долго ждать:

• при разработке стратегии развития учитываю сильные и слабые стороны бизнеса;

• максимально упрощаю структуру управления, децентрализую большинство функций;

• окружаю себя профессионалами – это сильно повышает шансы на получение положительных результатов;

• налаживаю коммуникацию между работниками и отделами;

• разрабатываю и постоянно совершенствую систему мотивации;

• постоянно повышаю квалификацию персонала путем обучения и переподготовки, поощряю проявление инициативы и творческих способностей;

• формирую работоспособную команду, создаю благоприятный социально-психологический климат;

• прислушиваюсь к пожеланиям клиентов, собираю отзывы, анализирую их и делаю выводы;

• слежу за тем, какие стратегии ведения бизнеса используют конкуренты. На рынке успешно работают только те, кто успевает адаптироваться к быстро меняющейся обстановке.

- Какими качествами нужно обладать предпринимателю для успешного развития сразу нескольких стартапов?

- Бесспорно, целеустремленностью. Именно этим качеством должен обладать абсолютно любой предприниматель. Без него все остальные теряют свою актуальность. Это та черта характера, которую нужно развивать в себе в первую очередь. Все великие предприниматели и бизнесмены были настоящими фанатами своего дела. Они шли, спотыкались, падали, поднимались и двигались дальше. Они просто преодолевали препятствия, но никогда не сбивались со своего намеченного пути. И именно такие целеустремленные люди добивались, добиваются и будут добиваться самых невероятных высот в мире бизнеса.

- Какие советы вы могли бы дать предпринимателям, которые также хотят заниматься сразу несколькими бизнесами?

- Кризис – это время новых возможностей. Опыт работы в Московской Ассоциации предпринимателей, а также параллельного ведения своего бизнеса доказал мне это.

Пока одни пытаются выжить, сохранить свой бизнес – другие реализуют новые идеи. И когда очередной кризис заканчивается, одни, в лучшем случае, «остаются при своих», а другие быстро развивают новый бизнес и становятся лидерами в новой сфере. Подумайте, что сейчас нужно обществу. Какие услуги, продукты, товары или их комбинации сегодня отсутствуют или плохо реализованы? С какими проблемами или недостатками вы сталкиваетесь в повседневной жизни, на работе, в свободное время или в путешествии? Если такие моменты были обнаружены, нужно выяснить, как их можно исправить. Выделите несколько ниш, которые интуитивно считаете перспективными и интересными и действуйте.

Эту нить я проложила в своей книге о стартапах в период кризиса, книга содержит в себе свод уникальных советов, предназначаться для как начинающих, так и опытных предпринимателей. По итогам своих наблюдений, я выделила некоторые тенденции и особенности изменения рынка в кризис, и решила отразить их в своей книге, дабы решить проблему неуверенности предпринимателей в их идее открывать собственное дело в нелегкие периоды. Легко не будет никогда. Читатель от книги сможет получить ценные теоретические знания, раскрывающие основы кризиса, перспективы развития компании в кризисный период, узнает то, как стартапы и кризис связаны между собой, как стартапы помогают преодолевать кризис и развивать бизнес в целом, будет после прочтения готов к воплощению собственных бизнес-идей, их развитию как в стабильных, так и неустойчивых условиях, познакомится с ключевым инструментарием стартап-проектов, а также сможет изучить то, как стартапы используют его в различных условиях, получит ответы на базовые существующие вопросы, ознакомится с самыми удачными практиками развития бизнеса в условиях тотальной неопределенности, получит полезные в практическом плане рекомендации по развитию стартап-проектов.