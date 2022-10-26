Русские роботы выиграли открытый чемпионат Бразилии по футболу: какая польза от этого науке

Форвард и полузащитник команды Starkit HL выходят на ворота соперника. Через секунду будет очередной гол. Фото: Игорь Пивоваров / Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ

Что произошло?

Российская сборная по футболу, в которой играют Дзюба и Головин, не часто попадает на чемпионаты мира и Европы. А если и попадает, то звезд с неба не хватает: на Евро-2020 мы даже не смогли выйти из группы. Однако, отечественные роботы являются фаворитами мировых первенств по футболу. В прошлом году наша команда Starkit HL (детище инженеров МФТИ) стала чемпионом мира по робофутболу RoboCup. В этом розыгрыше в силу известных событий россиян на главный турнир планеты не пустили. В отсутствие наших роботов победу там одержала команда из Японии. Но у россиян была возможность заявиться на открытый чемпионат Бразилии. На этом соревновании, которое проходило на базе Университетского Центра штата Сан-Паулу, наши команды роботов и инженеров выступили триумфально.

В категории SPL у всех команд стандартные роботы, борьба идёт на уровне «мозга» — математики и управляющих алгоритмов искусственного интеллекта. Фото: Игорь Пивоваров / Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ

Зачем это нужно?

Когда ученые решают научную задачу, то рядовому человеку трудно понять - решается она хорошо или плохо. Поскольку четкого критерия достижения цели нету. А в играх все ясно и просто: если ты победил, значит ты лучший. В случае с искусственным интеллектом круг демонстрационных задач довольно узок: начинали компьютерные программы с шахмат, а футбол в исполнении автономных роботов - это вообще высший пилотаж!

- Робофутбол — это отличный полигон, чтобы выяснить, у кого сильнее математики, программисты и инженеры. Только по научным статьям и даже приложенному к ним программному коду это выяснить трудно. Практика — критерий истины. А такие турниры повышают мотивацию научных команд, заставляют искать лучшие решения, - объясняет Егор Давыденко, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории волновых процессов и систем управления МФТИ, научный и технический руководитель команд Starkit.

Триумф команды Starkit HL из МФТИ в категории Humanoid League. Фото: CBRobotica

Что такое робофутбол?

Россияне участвовали в чемпионате в двух категориях. В классе Humanoid League KidSize соревнуются антропоморфные роботы высотой от 40 до 90 см (KidSize - то есть размером с ребенка). Тут машинам важно уметь быстро двигаться, держать равновесие, распознавать с помощью компьютерного зрения игровую обстановку - понимать, где находятся ворота и мяч. И координировать свои усилия с действиями партнеров, разгадывать намерения противников.

В каждой команде четыре робота - три полевых игрока и один вратарь. Играют два тайма по 10 минут. Здесь нашими соперниками были четыре бразильские команды. Роботы МФТИ выиграли все три матча с разгромным счетом (10:0, 8:0 и 6:0).

В разряде Standard Platform League во всех командах играют одинаковые стандартные роботы. Это значит, что никто не может получить преимущество за счёт лучшего “железа” и мехатроники (взаимодействие механизмов и электроники). Здесь идёт состязание среди алгоритмов искусственного интеллекта, решается вопрос в какой из команд математики и программисты лучше.

В Стандартной лиге наши роботы в полуфинале выиграли 10:0, а в финале - 10:1.

Starkit SPL из МФТИ также добилась уверенной победы. Фото: CBRobotica

Какая от этого польза науке?

По словам ученых МФТИ, робофутбол — это передовой полигон для тестирования инженерных идей, совершенствованию алгоритмов искусственного интеллекта и создания технологий виртуальной реальности.

Турниры по робофутболу это поле не только конкуренции, но и сотрудничества. Среди участников существует негласное правило — победитель раскрывает коллегам свой программный код и инженерные наработки. В результате такие турниры двигают вперед всю мировую науку, поскольку все наиболее талантливые люди планеты фактически работают в одной команде.