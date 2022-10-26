Свыше 4 миллиардов юаней разместили клиенты ВТБ на вкладах

Вклады в юанях – один из альтернативных инструментов сбережений Фото: REUTERS

Розничные клиенты ВТБ с начала года открыли вклады в китайской валюте на сумму 4 млрд юаней, что соответствует 36 млрд рублей. В том числе почти 750 млн были размещены в октябре после перезапуска на новых условиях «Вклада в будущее». Чаще всего клиенты размещают сбережения на срок до полугода.

Средний чек депозита с марта, когда был запущен «Вклад в будущее» в юанях, вырос почти в два раза и в октябре превысил 380 тыс. юаней. Чаще всего клиенты ВТБ размещают китайскую валюту на срок 3-6 месяцев, причем на полугодовые вклады приходится 85% от общего количества таких депозитов. Еще 10% вкладов открываются на срок свыше полугода и до года. На краткосрочные депозиты в юанях с размещением средств на 91 день пришлось лишь 5% от общего количества.

«Вклады в юанях – один из альтернативных инструментов сбережений, популярность которого резко увеличилась весной и остается на высоком уровне, – пояснил и.о. начальника управления «Сбережения» ВТБ Роман Глазов. - После перезапуска нашего продукта 3 октября мы видим устойчивый интерес клиентов к вкладам в китайской валюте и ожидаем, что спрос на них сохранится до конца года. Однако самым востребованным сберегательным инструментом у наших клиентов по-прежнему остается рублевый депозит».

Обновленный «Вклад в будущее» в китайской валюте можно открыть на срок от трех месяцев до года. Максимальная ставка – 1,2% годовых – доступна при размещении денег на период от полугода до года. При выборе срока от 91 до 180 дней доходность составляет 0,7% годовых. Минимальная сумма размещения составляет 100 юаней при открытии в ВТБ Онлайн и 500 юаней – в отделениях банка. По выбору клиента доход ежемесячно выплачивается на счет или капитализируется на вклад. Снятие и пополнение депозита не предусматриваются.