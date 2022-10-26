Минобороны России сообщило об уничтожении узла связи украинской группировки войск под Харьковом.

ВСУ продолжает терять технику и солдат Фото: REUTERS

Минобороны России сообщает о росте численности атакующих соединений. Если раньше это были диверсионные отряды и роты, то теперь в атаки ВСУ бросает батальоны.

Вот как об этом рассказал на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков: «на Купянском направлении противник силами батальонной тактической группы и роты иностранных наемников, общей численностью до 500 человек, предпринял пять последовательных атак позиций российских войск на узком фронте в направлении населенного пункта Куземовска Луганской народной республики. Все атаки отражены».

В этой атаке ВСУ в огне тяжелых огнеметных систем России противник сжег сразу 160 боевиков, пять танков, девять боевых бронированных машин и 10 пикапов.

Подобные атаки несколькими батальонными группами ВСУ были предприняты на Красно-Лиманском и Николаево- Криворожском направлениях, где киевский режим потерял 70 и 125 солдат соответсвенно. С ними также уничтожено несколько десятков танков и боевых машин.

Тем временем, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии России были поражены: узел связи украинской группировки войск в Приколотом Харьковской области, нефтехранилище в Днепропетровске откуда шло снабжение дизтопливом, два пункта управления ВСУ, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 177-ми районах.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 10 беспилотников ВСУ, 13 снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах Херсонской области и Луганской Народной Республики», - перечислил Конашенков.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

26 октября состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Республики Индии Раджнатха Сингха.

«Обсуждена ситуация на Украине. Генерал армии Сергей Шойгу довел до индийского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы»», - отметили в Минобороны России.

Также по видео-конференц-связи Сергей Шойгу говорил с министром обороны Китайской Народной Республики генерал-полковником Вэй Фэнхэ.

Он довел до китайского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

326 - самолетов.

162 - вертолета.

2349 - беспилотных летательных аппаратов.

383 - зенитных ракетных комплекса.

6084 - танка и других боевых бронированных машин.

874 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3527 - орудий полевой артиллерии и минометов.

6791 - единица специальной военной автомобильной техники.