В России готовится закон о борьбе с буллингом в школах Фото: Shutterstock

Вспомнил я сегодня об одном законопроекте Госдумы. Она наша, родная, Дума удивительная, выделяющая из себя массу разнообразных законов, иногда вдруг производит нечто дельное. Неожиданное.

Сейчас готовится, например, весьма дельный закон о борьбе с буллингом в школах.

Буллинг – это издевательство, которому подвергаются дети в учебных заведениях. Согласно исследованию ЮНЕСКО, в мире каждый третий ребенок в возрасте от 9 до 15 лет хотя бы раз за последний месяц сталкивался с травлей в школе. Ситуация в России оценивается хуже, чем в среднем по миру. В исследовании указывается, что травле подвергались 42,5% российских школьников.

Меня особенно порадовало, что депутаты сквозь мишуру популистких войн с гомосексуалистами и западным влиянием, наконец обратили внимание на реальную проблему. Именно буллинг, как известно, ломает детскую психику как спичку, без затей. В момент, когда она наиболее уязвима – в подростковом возрасте…

Депутаты, конечно, ничего особенного не придумали, а пошли проторенным бюрократическим путем.

"На данный момент отсутствуют правовые нормы, позволяющие предупреждать, пресекать и профилактировать случаи травли в образовательных организациях", - говорится в пояснительной записке. - Законопроект предусматривает создание специализированных подразделений, деятельность которых направлена на рассмотрение случаев травли и принятие мер по ее профилактике, пресечению и предотвращению новых случаев.»

Ну, то есть, возможно, будет увеличен штат психологов, которые будут следить – чтобы под лестницей никто никого сильно не колошматил…

Что уже неплохо… как и то, что на эту проблему наконец-то обратило внимание государство, наконец-то уяснившее, что сумасшедшие школьные стрелки – это не только параноики и адепты сатанинской моды, но и банальные жертвы буллинга.

Но об этом законопроекте я вспомнил вот почему. Есть в нем один недостаток, там не учитывается роль одного из главного виновника школьного буллинга – учителя.

(Я сам бывший учитель – и знаю, о чем говорю)

К примеру, свежая история - мама одной из учениц Красноярска, покрасила волосы в синий цвет, чтобы поддержать дочь, подвергающуюся, со слов женщины, прессингу в школе из-за бирюзовых прядей в причёске.

То есть некий учитель в школе (не думаю, что весь педагогический коллектив – обычно, кстати, детей учат достойные, современные люди, но на 10 педагогов обязательно попадается странная училка с тараканами в голове) объявила ребенку войну. Из-за синих волос. По классике – занижение отметок, прилюдное унижение… Мама – молодец. Сделала то, что было ребенку критически нужно в этот непростой момент. Поддержала его. Покрасилась в тот же синий и явилась в учительскую, куда ее вызвали на ковер.

Не знаю, чем кончился этот педагогический роман, надеюсь хэппи ендом. Надеюсь, учителя признали право подростков на цветовое самовыражение в 21 веке, и решили не ломать до конца человечка.

И если бы меня спросили (ну, а вдруг!) – как сделать, чтоб над детьми в школе не издевались и не третировали, я бы ответил – нужны специальные курсы… для учителей. Им, нашим несчастным, изнеможденным, и часто выгоревшим педагогам, нужны хорошие психологи и мотиваторы. Учитель, поверьте, все видит и все чувствует. В его силах (скажу больше – это его долг) сделать атмосферу в классе, а потом и в школе – хорошей, деловой, доброжелательной… Видеть проблемы ребенку, сочувствовать его – педагог просто обязан.

Но. В силах ли он, если в классе 30 человек? А зарплата в три гроша?

Вот в чем вечный русский педагогический вопрос…