Подкрепление уже идет!

Многие мобилизованные уже спрыгивают с боевой разведывательной машины (БРМ) заправски, как кавалерист с коня. Чувствуется тренировка.

- Хочу крутить гайки на танках, а не обслуживать элитные тачки, - говорит автослесарь Вадим. - Да, на моих глазах меняется история страны, а может, и мира, потом внуки спросят, что дед в это время делал. А мне ему говорить, что под «Мерседесом» лежал?

Процент добровольцев в наборе из последней сотни явно будет больше, - согласились в столичном комиссариате. - Во-первых, стало ясно, кого призывают в первую очередь, с какими военными специальностями больше востребованы, а кого мобилизовать точно не будут. Потому многие мужчины сами отправились в военкоматы, не дожидаясь приглашения.

В интернете можно найти множество трогательных кадров, где семьи обнимаются с отцами, сыновьями и братьями, кто уезжает в район специальной военной операции.

«Наши деды воевали не чтобы мы теперь по подворотням прятались. Если есть нормальные мужики, встаньте за свою страну», - говорит на железнодорожной платформе перед посадкой в состав один из саратовских мужчин в военной форме.

На вокзале Саратова громыхает: «Головы вверх гордо поднять, за тебя - Родина-мать! Мы до конца будем стоять, за тебя - Родина-мать!»

Этому мужчине будет не стыдно перед своими детьми или внуками, как и хрупкой девушке-пулеметчице с Урала, кадры с которой облетели все закоулки Телеграма. На них стройная девушка с позывным «Стрела» легко забрасывает на плечо пулемет (ПКМ), что вместе с коробом на 100 патронов весит больше 11 килограммов, и идет занимать боевую позицию в поле под Харьковом. «Стрела» участвует в боях с первых дней специальной военной операции.

«Вопрос участия в специальной военной операции - для меня он даже не стоял. То есть я как патриот своей Родины и в прошлом военнослужащий Российской Федерации - никто не сомневался, что я должна, обязана участвовать в отстаивании интересов Родины, государства на всех рубежах и всеми возможными и доступными мне способами», - поделилась «Стрела»

Среди добровольцев много «людей из власти». Депутаты Госдумы Александр Бородай, Олег Голиков и Сергей Сокол, Виталий Милонов. Все они из думской фракции «Единая Россия». Не отстают и региональные коллеги. Не остался в стороне и глава Комитета Госдумы по охране здоровья, блестящий хирург Дмитрий Хубезов.

- Там ребята, которые стоят, по сути, наши дети, и на некоторых участках их противник превосходит в несколько раз. Мы не просто должны им помочь, а мы должны помочь как можно быстрее, - заявил он журналисту «КП», находясь в дороге к точке сбора в Донбассе.

Министр обороны Сергей Шойгу распорядился, чтобы переподготовкой военнослужащих занимались те, у кого опыт и практика, кто прошел горячие точки. К мобилизованным сейчас откомандирована элита Вооруженных сил.

Процесс переподготовки контролирует замминистра, боевой генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

Военнослужащих готовят днем и ночью. Они выполняют нормативы по стрельбе из стрелкового оружия, восстанавливают свои навыки по эксплуатации, обслуживанию вооружения, военной и специальной техники. А также идут занятия по РХБ защите, инженерной, тактической, медицинской подготовке.

Все прибывшие команды проходят несколько этапов боевого слаживания в воинских коллективах, где служат опытные бойцы, которые уже на месте показывают армейские хитрости, помогающие выжить в полевых условиях или при боевых действиях в населенных пунктах и городской застройке.