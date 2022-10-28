Льготы для мобилизованных

На какие финансовые выплаты и льготы могут рассчитывать военнослужащие?
Если мобилизованный гражданин получит статус ветерана боевых действий (он предоставляется всем военнослужащим, участвующим в боевых действиях), то сможет получить ряд федеральных льгот. Он в дальнейшем сможет:
- без очереди получить землю под участок,
- выбирать время отпуска до 35 дней,
- не платить налог за квартиру или машину,
- не платить за проезд в общественном транспорте,
- будет получать ежемесячную доплату около 3500 рублей,
- ему и его семье будет компенсировано за счет государства до 50% платы за жилье.
Согласно Указу Президента России от 21 сентября 2022 года № 647 все граждане, участвующие в «частичной мобилизации», приравниваются к контрактникам. Ежемесячное довольствие контрактника за звание и должность составляет от 28 до 64 тысяч рублей. Но к ним добавляются доплаты за особые условия службы, за участие в боевых действиях, с которыми сумма может вырасти в 3 - 4 раза.
За день боевых действий в Донбассе российскому военнослужащему доплачивают к окладу 7800 рублей. За «особые условия службы» и участие в специальных операциях нашим военнослужащим доплачивают от 25% к окладу. Есть выплаты и за награды. За медали «За боевое отличие», «За воинскую доблесть», «За разминирование» дают прибавку к окладу от 10 до 30%.
При ранении выплаты по страховке достигают 3 миллионов рублей, семьи погибших получают 5 миллионов.
Главы ряда областей, республик и городов официально объявили, что своим жителям они будут ежемесячно доплачивать за мобилизацию. Москвичи будут получать по 50 тысяч рублей в месяц, военнослужащие из Якутии - по 205 тысяч в месяц.
Также в ряде регионов появились региональные доплаты на случай ранения или смерти: раненым - от 500 тысяч до миллиона рублей, а семьям погибших - 3 миллиона.
Мобилизованные имеют право на сохранение за ними рабочего места (постановление правительства России от 22 сентября 2022 № 1677. Уволить мобилизованного могут лишь в случае ликвидации организации, в которой он работал. При этом сохраняется трудовой стаж.
Главы ряда регионов выплачивают подъемные мобилизованным и добровольцам, которые те могут оставить своим семьям в первый месяц. Крымчанам и жителям столичного региона выдают по 200 тысяч рублей, белгородцам и курянам - по 100 тысяч, а больше всего получают жители Сахалина - 300 тысяч рублей.
Услуги для мобилизованных и добровольцев стали дешевле у российских нотариусов. Кроме того, убывающих в районы специальной военной операции обслуживают без очереди.
Еще планируют организовать поддержку семей мобилизованных с детьми до 3 лет. Оставшемуся с ребенком родителю будут назначать пособие, его освободят от уплаты за детский садик, продленку, секции, школьное питание. Также материальную помощь планируют давать беременным женам военнослужащих, что находятся в зоне СВО.
ВАЖНО
С 7 октября 2022 года вступил в силу закон о кредитных каникулах. Теперь все мобилизованные граждане вправе требовать у банка приостановки выплат по кредитам или уменьшения их размера. Такие каникулы действуют в пределах времени службы контрактника + месяц после него. Если заемщик погибнет или станет инвалидом первой группы, то его долг будет считаться погашенным.
Кроме того, пени за задолженность по оплате капремонта, платы за жилье и коммунальные услуги не будут начисляться до тех пор, пока гражданин не будет демобилизован. Эта льгота предоставляется и членам семьи мобилизованного.
ЕСТЬ ПРИМЕР
Согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина семьи военнослужащих по мобилизации вправе на:
- внеочередное направление детей в ясли и детские сады - по достижении возраста полтора года,
- внеочередное право на перевод ребенка в ближайшую к дому школу,
- бесплатное обслуживание в детских садах,
- бесплатное двухразовое горячее питание в школах,
- одноразовое бесплатное питание студентов в местных вузах и техникумах,
- первоочередное зачисление на продленку детей,
- бесплатные кружки и секции,
- содействие в поисках работы родителям,
- консультация по юридическим вопросам.