На выставке по подведению итогов военной операции в Сирии генерал Сергей Суровикин (справа) пояснил президенту и министру обороны особенности успешного применения авиации.

Окончив военное училище и две военные академии, он последовательно «оттопал» все ступени карьерного роста от командира взвода до командующего войсками военного округа. А это очень ценится в войсках.

Генерал Суровикин - это в настоящем смысле боевой офицер. Он побывал в горниле многих войн - Афганистан, Таджикистан, Чечня, Сирия. Причем он единственный в Российской армии военачальник, который два срока командовал нашей группировкой в Сирии. И очень успешно. Это на своей шкуре почувствовали банды террористов, которых бойцы Суровикина сотнями «закапывали в песок». Не за красивые глаза он получил высшую госнаграду - Золотую Звезду Героя России. Кстати, то ли правда, то ли байка. Когда большая группа хорошо побитых террористов сдалась в плен, ее главарь во время допроса об ударах войск Суровикина по игиловцам часто повторял: «Это Армагеддон, это Армагеддон!». Вот с того дня и «приклеилось» к Сергею Владимировичу и шуточное, и суровое прозвище генерал «Армагеддон». Кстати, некоторые солдаты и офицеры, воевавшие под началом Суровикина, по созвучию с его фамилией дали ему еще одно прозвище - «Суровый викинг». Красиво и подходит.

А командир он действительно суровый и очень жесткий. На войне по-другому нельзя.

«Накрыл поляну»

Армейская молва гласит, что когда Шойгу и Путин обсуждали с Суровикиным назначение его на пост командующего операцией, Сергей Владимирович намекнул, что «надо бы снять белые перчатки и воевать по-взрослому». И в Кремле, и в Минобороны его услышали и поняли. Когда уже вскоре на Украину обрушились массированные удары «Калибрами» и «Геранями», именно в тот день в войсках появилась шутка: «Это Суровикин вышел на службу в новой должности». Кстати, по этому же поводу армейские шутники поговаривают и так: «После того, как украинцы устроили коварный «салют» на Крымском мосту - Путин и Суровикин в ответ «накрыли поляну» по всей Украине!»…

Генерал Сергей Суровикин.

Это был «благословенный» Путиным достойный ответ на кощунственный удар СБУ по Крымскому мосту - символу воссоединения России и Крыма. Киевские нацисты пытались нас унизить и оскорбить, но в результате сами были отправлены чуть ли не в XVIII век, и могут остаться без электричества, водоснабжения и связи. Удар террористов по сугубо гражданскому объекту - Крымскому мосту унес жизни мирных россиян. С точки зрения устава ООН это дало России полное право на массированный ракетный обстрел стратегической инфраструктуры Украины - государства - рассадника терроризма. Этим Президент РФ и воспользовался (он любое свое решение всегда подкрепляет законными основаниями). Нет, это не месть, а новый этап СВО. И ее главный приоритет - более эффективная демилитаризация Украины. А это позволит не только поставить врага «на колени», но и сберечь жизни российских солдат и офицеров. И уже есть немало признаков и примеров того, что наступает перелом в ходе боевых действий благодаря действиям войск под общим командованием Суровикина: отбита атака диверсантов на Запорожскую АЭС, отброшены украинские войска, пытавшиеся прорваться в Херсон, на ряде участков фронта врага все активнее теснят с занятых им позиций. Стратегическая инициатива снова начинает переходить к российским войскам, все больше заметно, что противник выдыхается, а ежедневные обстрелы украинской инфраструктуры высокоточными ракетами привели к панике и неразберихе в киевском руководстве, к блэкаутам, сбоям связи в ВСУ.

ЧТО ВПЕРЕДИ?

Приняв общее командование спецоперацией, Суровикин первым делом проинспектировал все группы войск, а затем, собрав в своем штабе генералов и старших офицеров, заслушал их соображения о том, «как дальше воевать будем». Дельное брал на заметку, пустое отбрасывал. Особенно нажимал на то, чтобы командиры оперативно сделали выводы из тех проколов, которые были допущены ранее. Там же были определены наиболее опасные участки, где противник в любое время может ударить. А тут - первое слово за разведкой. Были четко определены участки фронта, которые надо в первую очередь укрепить подготовленными мобилизантами. Долгим был разговор о дальнейшей стратегии и тактике операции. А вопросов и проблем, которые надо решить командующему, - вагон и маленькая тележка. Куда наносить следущую «порцию» массированных ударов по Украине? Как перерезать пути поставки Киеву западных вооружений, боеприпасов, горючки? Как защитить Донецк и другие города Донбасса, а также прифронтовые области России от вражеских ударов и диверсий? Как наиболее эффективно использовать поступающие в войска ударные беспилотники? Думайте, товарищ генерал армии, думайте. И решайте. Россия верит вам и надеется на вас. Будем держать кулаки за то, чтобы «сверху» вам никто не мешал.

Конечно, наивно думать, что с приходом Суровикина на пост командующего СВО завтра с утра начнутся одни победы. Может быть всякое. Вот только хочется, чтобы в случае каких-то «неполадок» на поле боя по древней армейской «традиции» на Суровикина не вешали, как говорится, всех собак. И не дергали за рукава. Впрочем, не нам советовать генералу армии, что надо делать в таких случаях. Удачи вам, Сергей Владимирович!

ЧТО О НЕМ ГОВОРЯТ В РОССИИ

Андрей Соколов, полковник, командир части:

- Суровикин - вполне нормальный генерал, который устраивает почти всех. А в первую очередь устраивает нас, его подчиненных, одним своим строгим наличием. Теперь у СВО есть лидер. Я воевал под его началом в Сирии, знаю стиль его командирской работы и умение железной рукой добиваться поставленных задач. Звезду Героя России он получил не за красивые глаза. Теперь он несет главную ответственность за происходящее на поле боя. Уже одно согласие Сергея Владимировича возглавить СВО в очень непростой обстановке - это тоже мужественный поступок офицера с большой буквы.

Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер»:

- Я с ним знаком. Суровикин - самый грамотный командир в Российской армии. Но он может действовать в сложившейся обстановке исходя из тех возможностей, которые у него есть, и опираясь на ту ситуацию, которая ему передана предшественниками, а передана она, мягко говоря, не в лучшем виде. Что касается его личных качеств, то могу сказать одно: Суровикин - легендарная личность, он был рожден, чтобы верно служить Родине. Верой и правдой служить Родине - это не красивые мундиры и цацки нацепить.

Офицер Народной милиции ЛНР с позывным «Салман»:

- У нас здесь все отмечают, насколько кардинально поменялся подход командования к проведению специальной военной операции. Мы это связываем с появлением на должности нового командующего спецоперацией генерала армии Сергея Суровикина. Заметен новый курс. В частности, третьи сутки наносятся массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Они, кстати, наносятся точно, грамотно и с элементами хитрости. На территорию страны не одномоментно падает около сотни ракет, а удары идут волнами. Первая волна вскрывает позиционные районы размещения сил противовоздушной обороны, которые еще остались, а вторая уже непосредственно отрабатывает по самим комплексам противовоздушной обороны, тем самым расчищая район для дальнейшей работы.