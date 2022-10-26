Владимир Путин 26 октября 2022 года проведет заседание Совбеза РФ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 26 октября 2022 года, проведет заседание Совета Безопасности РФ. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию заседания.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент России планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ во второй половине дня.

Кроме того, по словам представителя Кремля, российский лидер, в режиме видеоконференции проведет встречу с главами делегаций заседания совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств Содружества Независимых Государств (СНГ).

По словам Пескова, это заседание «очень важное», поскольку на нем планируется «обсуждение столь актуальных сейчас вопросов глобальной и региональной безопасности».

Напомним, последнее оперативное совещание Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ прошло 10 октября, когда российский лидер отметил, что киевский режим использует террористические методы.