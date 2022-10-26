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Политика26 октября 2022 11:00

Выступление Владимира Путина на Совбезе 26 октября 2022: Прямая онлайн-трансляция

Владимир Путин 26 октября 2022 года проведет заседание Совбеза РФ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Владимир Путин 26 октября 2022 года проведет заседание Совбеза РФ

Владимир Путин 26 октября 2022 года проведет заседание Совбеза РФ

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 26 октября 2022 года, проведет заседание Совета Безопасности РФ. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию заседания.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент России планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ во второй половине дня.

Кроме того, по словам представителя Кремля, российский лидер, в режиме видеоконференции проведет встречу с главами делегаций заседания совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств Содружества Независимых Государств (СНГ).

По словам Пескова, это заседание «очень важное», поскольку на нем планируется «обсуждение столь актуальных сейчас вопросов глобальной и региональной безопасности».

Напомним, последнее оперативное совещание Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ прошло 10 октября, когда российский лидер отметил, что киевский режим использует террористические методы.

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