Дмитрий Песков: Издевательства над народом Донбасса не должны остаться безнаказанными

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 26 октября, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить следующие вопросы…

… - Дмитрий Сергеевич! Украинские власти только что ввели санкции против экс-премьера, руководителя Ассоциации юристов России Сергея Степашина и известного политика, он возглавляет аппарат этой организации, Владимира Груздева. В интервью "Комсомольской правды" Сергей Вадимович сказал, что эти санкции введены потому, что «мы инициировали вопрос, связанный с созданием международного трибунала над преступниками, которые совершают зверства против гражданского населения и в Донбассе - Донецке и Луганске, и в других городах Украины». Вот Степашин считает, что трибунал обязательно будет. Как бы вы прокомментировали это?

- Это не первые санкции и, наверное, далеко не последние, которые последуют.

Это не совсем президентская повестка дня, я бы воздержался от дальнейших комментариев.

- То есть, трибунал может быть в перспективе?

- Какой?

- Трибунал над теми, кто сейчас издевается над народом Донбасса и Украины?

- Не может, он должен быть в перспективе.

Все эти издевательства над народом Донбасса не должны остаться безнаказанными.

- Спасибо большое.