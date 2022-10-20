Границы стерты

Старые таблички демонтируют.

ТАМОЖЕННЫЕ ПОСТЫ ЗАКРЫЛИСЬ

Луганская Народная Республика стала частью России, а ее граница с РФ теперь является административной, как между другими российскими регионами. Теперь, начав путешествие в Ростове, вы прибываете в Луганск или любой другой город ЛНР, не покидая одной страны, а значит, таможенные процедуры не проводятся.

Государственный таможенный комитет (ГТК) ЛНР демонтирует все таможенные посты на административной границе с Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.

Роман Терехов

- Правительством ЛНР 10 октября 2022 года принято постановление «О закрытии пунктов пропуска». В связи с этим Государственный таможенный комитет в этот же день запустил процедуру ликвидации всех таможенных постов, расположенных в пунктах пропуска. Речь идет о таможенных постах «Меловое», «Просяное», «Танюшевка», «Лантратовка», «Красная Таловка», «Изварино», «Червонопартизанск», «Должанский» и «Красная Могила»», - разъяснил начальник отдела организации таможенного контроля ГТК ЛНР Роман Терехов.

Также не проводится таможенный контроль при поездках по железной дороге.

Но некоторые виды проверок все еще действуют. Такие меры обусловлены не прекращающимися обстрелами ВСУ и попытками забросить на территорию России диверсионные группы украинских националистов. В частности, при пересечении административной границы ЛНР вас попросят предъявить паспорт и в случае необходимости показать, что вы везете. Аналогичные меры предосторожности принимаются и в некоторых других российских регионах, к примеру, в Крыму.

В таможенном комитете ЛНР обратили внимание на то, что внутренние таможенные посты «Луганск», «Алчевск», «Антрацит», «Свердловск» и «Старобельск» продолжают работать в штатном режиме, осуществляя импортно-экспортные операции с товарами из третьих стран.

УЛУЧШИТСЯ ЭКОНОМИКА

По мнению экспертов, благодаря отказу от таможенных процедур товары в ЛНР будут поступать быстрее и по более низкой цене.

Дмитрий Кузьменко

- Есть надежда, что это позволит избежать внезапных дефицитов и ценовых перекосов, как происходило в прошлом году с картофелем, - отмечает политолог Дмитрий Кузьменко.

Поток товаров из ЛНР также должен увеличиться, а стоимость транспортировки - снизиться. Но и здесь ведущую роль будут играть цены на топливо, запчасти для грузовиков и т. п.

- Если товаропоток возрастет, это хорошо для экономики и для простых граждан, - отмечает эксперт.

Евгений Косицкий

- Я занимаюсь частным предпринимательством, у меня небольшой продуктовый магазин. Таможня существенно увеличивала ценники на ряд товаров. Фуры застревали на границе сутками, и все это сказывалось на ценах. Некоторые товары, к примеру, рыба и морепродукты, иногда пропадали. Думаю, с новой партией смогут снизить цены, и покупателей станет больше, - рассчитывает житель Луганщины Евгений Косицкий.

По словам заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, отмена таможни позволит быстрее подвозить стройматериалы для восстановления Донбасса.

- После принятия решения об отмене таможенных постов скорость доставки стройматериалов увеличилась, - заявил Хуснуллин по время заседания Штаба по восстановлению ДНР и ЛНР.

Также люди смогут более свободно путешествовать по России. Ведь многие жители Донбасса не видели и сотой доли ее красот и заповедных уголков.

Сейчас через бывшую границу с Россией пройти намного проще.

БУДЬ В КУРСЕ

Правила ввоза авто

Растаможка автомобилей для личного пользования с 11 октября 2022 года осуществляется только на внутренних таможенных постах, - сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК) ЛНР.

Подать заявление можно как на внутренний таможенный пост, так и в аппарат ГТК. В таможенный орган необходимо предоставить документы, подтверждающие право собственности на автомобиль, а также его снятие с учета по месту предыдущей регистрации.

Зоны деятельности внутренних таможенных постов:

Луганск: Луганск, Краснодон, Краснодонский, Славяносербский, Лутугинский, Станично-Луганский районы;

Алчевск: Алчевск, Брянка, Стаханов, Кировск, Первомайск, Перевальский район;

Антрацит: Красный Луч, Ровеньки, Антрацит, Антрацитовский район;

Свердловск: Свердловск, Свердловский район;

Старобельск: Лисичанск, Рубежное, Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловский, Новоайдарский, Новопсковский, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы.