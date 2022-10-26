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Общество26 октября 2022 11:25

Mercedes-Benz уходит из России: Что будет с техобслуживанием автомобилей и будут ли «Мерседесы» продаваться в нашей стране

ГК "Автодом" заверил, что сохранит сервисное обслуживание автомобилей "Мерседес"
Наталья ВАРСЕГОВА
Наталья ВАРСЕГОВА
ГК "Автодом" заверил, что сохранит сервисное обслуживание автомобилей "Мерседес"

ГК "Автодом" заверил, что сохранит сервисное обслуживание автомобилей "Мерседес"

Фото: Shutterstock

Почему Mercedes-Benz уходит из России

Вслед за Renault и Nissan от нас уезжает еще и Mercedes. Об этом стало известно на днях, когда в прессе появилась информация, что запущенный в 2019 году подмосковный завод немецкого концерна приобретает один из крупных дилерских центров России. И вот эти слухи подтвердились официально.

- Сегодня мы можем сообщить, что вышли на финишную прямую по согласованию инвестиционной сделки с Mercedes-Benz и сможем рассказать о дальнейших шагах после завершения необходимых согласований всеми соответствующими органами, - сообщили KP.RU в пресс-службе ГК «Автодом». - В ближайшее время будет выбран технологический партнер для дальнейшей эксплуатации производственных мощностей завода в индустриальном парке Есипово (Солнечногорский район Подмосковья, - Ред.).

Сумма сделки пока не разглашается, но эксперты полагают, что завод будет продан ниже своей реальной стоимости. Изначально в него было вложено 19 млрд рублей. Завод рассчитан на выпуск 25 тысяч автомобилей в год. Работа предприятия была остановлена еще в марте этого года. А всего с января по сентябрь в России было продано 9093 автомобиля Mercedes – в 3,7 раза меньше, чем год назад.

Что будет дальше с производством и обслуживанием Мерседесов в России

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин оценивает ситуацию скептически.

- Завод концерна был полностью заточен под крупно-узловую сборку исключительно «Мерседесов», - объясняет Антон Шапарин. - «Мерседесы» нам производить не дадут, а чтобы запустить там производство других автомобилей, нужно полностью переоснастить завод. А это огромные инвестиции.

В дилерских центрах пока еще есть «Мерседесы», но это остатки былой роскоши. Конечно, никто не запретит российским компаниям (да и обычным людям) ввозить немецкие машины из-за границы и продавать их здесь, но это еще сильнее задерет цену и без того недешевых автомобилей.

А вот нынешним счастливым обладателям «мерсов» можно, похоже, вздохнуть с облегчением. ГК «Автодом» рассказал KP.RU, что в условиях сделки предусмотрены «все возможности для сохранения сервисного обслуживания автомобилей Mercedes-Benz, проданных и эксплуатируемых на территории РФ».

«Автодом» же планирует расширять свою деятельность: теперь это будет не только продажа, но и сборка автомобилей. Об этом руководство компании заявляло еще в 2021 году.

- Организация собственной промсборки — один из наших ближайших проектов, - рассказывал генеральный директор Андрей Ольховский. Но с оговоркой: «Мы пока не готовы анонсировать бренд и даже сегмент автомобилей, в котором будем пробовать реализовать себя в рамках промышленной сборки».

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