ГК "Автодом" заверил, что сохранит сервисное обслуживание автомобилей "Мерседес" Фото: Shutterstock

Почему Mercedes-Benz уходит из России

Вслед за Renault и Nissan от нас уезжает еще и Mercedes. Об этом стало известно на днях, когда в прессе появилась информация, что запущенный в 2019 году подмосковный завод немецкого концерна приобретает один из крупных дилерских центров России. И вот эти слухи подтвердились официально.

- Сегодня мы можем сообщить, что вышли на финишную прямую по согласованию инвестиционной сделки с Mercedes-Benz и сможем рассказать о дальнейших шагах после завершения необходимых согласований всеми соответствующими органами, - сообщили KP.RU в пресс-службе ГК «Автодом». - В ближайшее время будет выбран технологический партнер для дальнейшей эксплуатации производственных мощностей завода в индустриальном парке Есипово (Солнечногорский район Подмосковья, - Ред.).

Сумма сделки пока не разглашается, но эксперты полагают, что завод будет продан ниже своей реальной стоимости. Изначально в него было вложено 19 млрд рублей. Завод рассчитан на выпуск 25 тысяч автомобилей в год. Работа предприятия была остановлена еще в марте этого года. А всего с января по сентябрь в России было продано 9093 автомобиля Mercedes – в 3,7 раза меньше, чем год назад.

Что будет дальше с производством и обслуживанием Мерседесов в России

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин оценивает ситуацию скептически.

- Завод концерна был полностью заточен под крупно-узловую сборку исключительно «Мерседесов», - объясняет Антон Шапарин. - «Мерседесы» нам производить не дадут, а чтобы запустить там производство других автомобилей, нужно полностью переоснастить завод. А это огромные инвестиции.

В дилерских центрах пока еще есть «Мерседесы», но это остатки былой роскоши. Конечно, никто не запретит российским компаниям (да и обычным людям) ввозить немецкие машины из-за границы и продавать их здесь, но это еще сильнее задерет цену и без того недешевых автомобилей.

А вот нынешним счастливым обладателям «мерсов» можно, похоже, вздохнуть с облегчением. ГК «Автодом» рассказал KP.RU, что в условиях сделки предусмотрены «все возможности для сохранения сервисного обслуживания автомобилей Mercedes-Benz, проданных и эксплуатируемых на территории РФ».

«Автодом» же планирует расширять свою деятельность: теперь это будет не только продажа, но и сборка автомобилей. Об этом руководство компании заявляло еще в 2021 году.

- Организация собственной промсборки — один из наших ближайших проектов, - рассказывал генеральный директор Андрей Ольховский. Но с оговоркой: «Мы пока не готовы анонсировать бренд и даже сегмент автомобилей, в котором будем пробовать реализовать себя в рамках промышленной сборки».