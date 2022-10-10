С днем рождения, президент!

Граффити в Мелитополе.

Президент России Владимир Путин отпраздновал 70-летний юбилей 7 октября. В этот день глава государства получил множество поздравлений. Но особенно трогательными они были от молодежи Запорожской области. Школьники и студенты придумали необычные перформансы. И брали не эпатажем, а человечностью.

ПЕСНИ, СТИХИ И ТЕПЛЫЕ СЛОВА

- Владимир Владимирович, мы уже на протяжении недели в составе РФ. Благодаря вашему таланту руководителя страны мы смогли вернуться из рабства заокеанских интервентов, коверкающих нашу историю, - выступили в видеообращении к Владимиру Путину студенты из Мелитополя. - Мы хотим сказать вам спасибо как простому человеку. Вы переживаете за каждый регион страны, каждого из нас. Ни один президент мира не имеет такого большого человеческого сердца. Мы хотим пожелать вам крепкого здоровья, посылая лучи тепла из наших горячих сердец. Мы с вами. В борьбе за освобождение земель русских и восстановление на территориях нашего мира, Русского мира.

Творческая молодежь из Мелитополя организовала флешмобы в поддержку президента по всему городу. Ребята выстраивались в форму сердца, рисовали плакаты и записывали видео со стихами и песнями, стараясь поделиться своими чувствами.

Жители пгт Михайловка выстроились в форме сердца.

ДЕЛАЕМ ДЕЛО

Некоторые поздравления президента активисты решили увековечить. Так, например, на фасаде одного из Домов культуры Мелитополя появилось граффити со знаковой для местных жителей цитатой Владимира Путина: «Наша сила, безусловно, в единстве нашего народа!».

- В честь дня рождения нашего любимого президента я решила сделать что-то, что останется у нас в городе на долгое время, - объясняет лидер движения «Юг Молодой» Юлия Клименко. - Эта фраза наиболее запомнилась мне во время одного из выступлений Владимира Путина. Спасибо большое, что мою инициативу услышали в министерстве молодежной политики. Может быть, наше граффити не самое художественное, но зато его видно издалека, всем жителям центра Мелитополя.

СКАЗАНО

Евгений Балицкий, врио губернатора Запорожской области:

- Многие поколения жителей нашего региона ждали возвращения в родную гавань и сегодня уверены в безопасном и стабильном будущем для наших детей и внуков. Мы, жители Запорожской области, жители великой России, желаем нашему лидеру здоровья и реализации всех намеченных планов. Наших общих планов по развитию и служению Отечеству!