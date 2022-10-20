Лучшее будущее с лидерами своего дела

Принять участие в проекте могут люди возрасте от 20 лет.

РАБОТА МЕЧТЫ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Одна из главных задач конкурсантов - предложить самые эффективные методы восстановления и развития области, при этом участники должны доказать, что для их выполнения есть и силы, и ресурсы. По итогам конкурса по-новому должна заработать не только экономика, но и «социальные лифты».

- Вхождение нашей области в состав Российской Федерации открыло новую страницу в истории региона. Перед Запорожской областью стоят масштабные задачи, одна из которых - интеграция в экономические процессы России и налаживание межрегиональных связей. Сегодня нам нужны квалифицированные кадры, грамотные управленцы, патриоты своего края. Для поиска, отбора и обучения таких специалистов нами было принято решение о проведении кадрового конкурса «Лидеры возрождения. Запорожская область», - сказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

ОПЫТ И ЗНАНИЯ - В РАЗВИТИЕ РОДИНЫ

Помочь Запорожской области хотят многие бизнесмены и люди разных профессий.

Одним из первых участвовать в проекте решил Константин Кривошеев.

- Мне важно остаться в моей области, в моем регионе и заниматься чем-то полезным. На данный момент мы временно переехали из Мелитополя в Симферополь. С товарищем открыли свое предприятие по ремонту грузовой и специальной техники. Понимаю, что Россия - социальная страна, что можно добиться продвижения, поучаствовать в развитии региона. Также участие в проекте даст возможность проявить свой жизненный опыт, который был накоплен годами, - отметил Кривошеев.

Еще один участник конкурса - Александр Митин из Бердянска. Он метеоролог, но очень хорошо знает свой регион и его проблемные точки. Александр готов идти напролом, лишь бы стать частью команды, которая поднимет областные рейтинги во всех направлениях.

- Хочется иметь возможность что-то менять, делать лучше родной регион. Мне кажется, это очень важно - не быть равнодушным. Может, это прозвучит банально, но одна из проблем Бердянска - дороги. Город портовый, главная улица, по совместительству, является дорогой в порт. Как следствие, она вечно разбита. Причем дело даже не в том, что дороги не чинят. Из-за того, что перевозчики часто берут больше груза, чем положено, дорожное полотно быстро приходит в негодность. Мне кажется, это большая проблема, и это можно и нужно менять, - говорит Митин.

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ

Россияне, которые ранее уже принимали участие в этом конкурсе, говорят, что их жизнь как будто разделилась на «до» и «после».

- Конкурсы «Лидеры возрождения», как и все кадровые проекты по модели «Лидеров России», открывают широчайшие возможности не только для финалистов и победителей, но и для всех участников. Даже если вы не станете победителем и не выйдете в финал, вы получите объективную оценку ваших способностей и компетенций от независимых экспертов высочайшего класса. Вы будете точно знать, над чем работать, чтобы в следующий раз участвовать и победить, - считает исполнительный директор кадровых конкурсов «Лидеры возрождения» Антон Сериков.

Антон Сериков в 2018 году сам стал финалистом конкурса «Лидеры России». Его жизнь после этого круто изменилась. И это связано не только с новыми карьерными перспективами.

Активистам, которые рвутся навести порядок на своей родной земле, подставляют свое плечо единомышленники, те - кто когда-то прошел похожий путь. Участникам конкурса советуют ничего не бояться, не сомневаться и идти напролом к своим целям.

ТАЛАНТ И ИНИЦИАТИВУ ПОДДЕРЖИВАЮТ

На конкурс «Лидеры возможностей» в Запорожской области уже подали заявки более 5 тысяч участников. Для каждого из них это не просто возможность восстановить регион, но и шанс получить на обучение 1 миллион рублей. Деньги дадут победителям на выбранную программу, которую лидеры будут осваивать в России.

Заместитель министра образования Белгородской области Виктория Нелюбова отметила важность кадрового конкурса. По ее мнению, проект позволяет специалистам доказать свою полезность для государства.

Никита Данюк

Член Общественной палаты РФ, победитель кадрового конкурса «Лидеры России. Политика» Никита Данюк считает, что конкурс дает возможность получить уникальный опыт.

- В первую очередь участие в конкурсе - это проверка самого себя, своей мотивации и навыков. Все достижения здесь - это сплошные плюсы, в то время как минусов или «нейтральных черточек» попросту нет. Это не лестница, это целый карьерный лифт, где тебя могут заметить и помочь развить твои навыки и компетенции, реализовать твой талант. Это бесценно, - подчеркнул он.

Алексей Лысов

Тем временем,зампред совета министров администрации Запорожской области Алексей Лысов провел мастер-класс для участников конкурса в МГУ имени А. С. Макаренко. Он поддержал молодых и талантливых студентов, которые в дальнейшем имеют все шансы стать профессиональными руководителями. Студенты, в свою очередь, поблагодарили Алексея Лысова за поддержку и веру в них.

- Я зарегистрировался в первый же день, когда стартовал конкурс. Спасибо Алексею, спасибо всем, кто поддерживает и верит в молодежь Запорожской области. С такой командой нам ничего не страшно. За нами целая Россия. А мы, в свою очередь, сделаем все для того, чтобы наша страна становилась только лучше! - сказал студент МГУ Максим.

ТОЧКИ ДОСТУПА

В Запорожской области открылись специальные пункты, где можно зарегистрироваться офлайн. Их называют точками доступа.

Одно из помещений, где можно заявить свою кандидатуру в лидеры, находится в мелитопольском Центре занятости. Здесь есть все необходимое, чтобы пройти дистанционное тестирование. Работают волонтеры, которые в случае необходимости отвечают на различные вопросы, касающиеся процедуры регистрации.

Часть добровольцев в точках доступа - студенты Мелитопольского университета. Исполняющий обязанности главы области посетил Центр занятости в день открытия точки и высоко оценил активное участие волонтеров в проведении конкурса.

- Студенты консультируют потенциальных участников конкурса, помогают пройти регистрацию, знакомят с условиями участия в государственном проекте. У нашей молодежи сегодня есть возможность, обладая талантом и знаниями, проявить себя, занять руководящие должности, развивать нашу область, - подчеркнул Евгений Балицкий.

Офлайн-регистрация в настоящее время возможна: в Центре занятости, в кинотеатре «Победа», в МГУ.

ВАЖНО

Как зарегистрироваться

Принять участие в конкурсе могут жители Запорожской области в возрасте от 20 лет с опытом управления не менее одного года. Процедура на сайте запорожскаяобласть.лидерывозрождения.рф.

Форма регистрации находится под кнопкой «Подтвердить номер». Далее необходимо указать свой номер телефона и адрес электронной почты. После создания личного кабинета приступайте к выполнению заданий.

Зарегистрироваться можно только один раз. Главное - создать личный кабинет и заполнить анкету до 14 ноября. Эссе можно сдать до 21 ноября.

Для бывших и действующих сотрудников силовых структур, военнослужащих и сотрудников МЧС существует отдельная форма регистрации. Ссылка на нее тоже находится под кнопкой «Подтвердить номер».

Во всех полях нужно указывать достоверную и актуальную информацию. Недостоверная информация в анкете является основанием для дисквалификации участника.