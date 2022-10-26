«Мужики так не поступают!» Прямолинейная Татьяна Тарасова дала отлуп Дане Милохину, бежавшему из «Ледникового периода» в Дубай

Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

Второй день организаторы шоу «Ледниковый период» обеспокоены только одним: кем заменить блогера Даню Милохина, внезапно сбежавшего в Дубай чуть ли не со съемочной площадки и оставившего партнершу Евгению Медведеву. Да, тиктокер намекал на то, что может покинуть проект из-за проблем с психикой https://www.kp.ru/daily/27462/4667630/, но никто не воспринимал эту угрозу всерьез.

В итоге теперь продюсеры спешно ищут популярного артиста, готового выйти на коротком уведомлении на лед в паре с Женей Медведевой. А пока участники шоу комментируют спонтанный поступок Дани. Мнения разные.

Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

— Отчасти для нас это было шокирующей историей, — признал Илья Авербух. — После вечерней тренировки, которую мы провели в очень хорошем настроении, для Дани были сделаны все номера. Утром мы узнали, что после тренировки он, видимо, отправился в аэропорт и улетел. Сложно давать комментарии, потому что, наверное, для меня и для Жени это является определенным шоком. Нас так в спорте не воспитывали, ответственность не только за самого себя, но и самого партнера присутствовала всегда. У меня в голове этот поступок не укладывается, однако, Даня его совершил, он принял свое решение.

Мы стараемся сделать все возможное, чтобы Женя продолжила участие в проекте, потому что она хочет работать, хочет быть в проекте. Безусловно, это очень неприятный эпизод. Даня по прежнему остается для меня очень талантливым человеком, но такой поступок, конечно, не может красить его как личность.

Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка, заседающая в жюри, тоже выразила сожаление в связи со скоропостижным уходом блогера с проекта.

— Как жаль, он такой яркий! — отметила фигуристка. — Он безумно талантливый парень и являлся украшением проекта. Это потеря. Очень жаль Женю Медведеву. Надеюсь, ей смогут найти замену. Завтра еще день съемок... А в друг все изменится! Всякое ведь возможно?

Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

По традиции честной и прямолинейной оказалась только Татьяна Анатольевна Тарасова, председатель судейской бригады «Ледникового периода».

— Так поступать не по-мужски и абсолютно непрофессионально! — считает Тарасова. — Нельзя бросать на полпути. Нас учили, что бегать нужно до конца. Устал или у тебя стало другое настроение – это не имеет никакого значения. Прежде всего, на тебя завязан человек. Не простой человек, а Женя Медведева. Я расстроилась из-за Жени. У нас так не делают... У них, видимо, так поступают. И он нам это показал. Человек, с которым все были очень приветливы, оказался совершенно другим и дурным. Мужики так не поступают.

"Ледниковый период", Первый, суббота, 18.20